In Pokémon Pokopia gibt es von Mogelbaum eines dieser aufblasbaren Schlauchfigürchen, das hin- und her tanzt – und jetzt will ich das unbedingt haben

So habt ihr Mogelbaum womöglich noch nie betrachtet. Danach könnt ihr es vermutlich nicht mehr nicht sehen.

Annika Bavendiek
24.03.2026 | 17:29 Uhr

Das hier ist kein richtiges Mogelbaum. (Bild: X-User UniteVids) Das hier ist kein richtiges Mogelbaum. (Bild: X-User UniteVids)

Die eigene Welt gestalten und mit allerhand Items dekorieren ist ein wichtiger Teil von Pokémon Pokopia. Es gibt aber nicht nur die offensichtlichen Gegenstände wie Küchenmöbel, Pflanzen oder Lampen, sondern auch zahlreiche Items, die den Pokémon nachempfunden sind. Eines dieser Deko-Objekte betrifft das Gestein-Pokémon Mogelbaum und es könnte besser kaum sein.

Mogelbaum gibt es in Pokopia als Tube Man – besser könnte es kaum passen

Jeder von euch kennt sie sicherlich irgendwoher: Skydancer, Airdancer oder auch Tube Mans genannt. Diese mit Luft befüllten Schlauchmännchen, die so hin- und her wackeln und mit ihren Fuchtelarmen einem gefühlt eine Ohrfeige nach der anderen verpassen wollen. Meist stehen sie zu Werbezwecken vor Autohäusern oder anderen Geschäften – so kennt man sie zumindest meist aus den USA und Hollywood-Produktionen.

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Tatsächlich hat sich aber auch einer dieser Wackelfigürchen in Pokémon Pokopia verirrt – und das in Form eines Mogelbaums, wie X-User UniteVids mit einem kleinen Clip zeigt:

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Es handelt sich hierbei also nicht um das richtige Mogelbaum, sondern um ein scheinbar seltenes Item. Das lässt sich nicht nur anhand der Animation gut erkennen, sondern auch daran, dass dieses Exemplar keine Füße besitzt. Es gibt natürlich ein echtes Mogelbaum, das ihr über den Bau der richtigen Habitate anlocken könnt, aber dieses hier ist auch auf seine Art und Weise sehr cool.

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Die Pokopia-Community und ich lieben den Mogelbaum-Skydancer

Die Community ist zumindest ziemlich begeistert vom Deko-Mogelbaum: "ICH BRAUCHE DAS. Kann das bitte jemand auf seine Trauminsel stellen, damit ich es kopieren kann?" oder "Großartig! Gib mir 20 davon!" sprächen Bände.

Das bekannte Tube Man-Meme "Verrücktes, winkendes, aufblasbares, mit den Armen fuchtelndes Pokémon-Schlauchspielzeug!" könnte es zudem nicht besser ausdrücken:

Alleine die Idee, aus Mogelbaum einen Skydancer zu machen, ist offensichtlich ein Volltreffer. Die Statur und Bewegungen des Pokémon passen einfach super zu den Werbefigürchen. Wieso ist mir das nicht früher aufgefallen?

Ich kann es nicht mehr nicht sehen!

Annika Bavendiek
@annika908.bsky.social

Ich kenne und liebe Mogelbaum, seit es 1999 mit der 2. Generation (Silber/Gold und im Anime) eingeführt wurde. Was mir aber all die Jahre nie in den Sinn kam: das Pokémon hat durchaus was von einem Skydancer. Erst mit dem Post zu Pokopia ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen.

Und jetzt, da ich die tanzende Mogelbaum-Dekoration in Pokopia kenne, kann ich es nicht mehr nicht sehen. Vermutlich hat sich diese Assoziation jetzt so sehr in mein Hirn gebrannt, dass ich auch noch in vielen Jahren sofort daran denken muss, wenn ich Mogelbaum sehe. Aber ganz ehrlich: Das finde ich nicht schlimm, sondern irgendwie liebenswert.

Der Gedanke an ein "Wubble-Bubble-Wackel-Mogelbaum" macht mir gute Laune. Darum will ich es jetzt auch unbedingt in Pokémon Pokopia haben. Bislang war es mir allerdings nicht vergönnt, auf das Item zu stoßen. Bis vor dem Post wusste ich ja noch nicht einmal, dass es existiert.

Also sollte jemand von euch ein solches Mogelbaum auf seiner Insel haben und seinen Code teilen wollen, gerne her damit. Dann besuche ich euch und mache ein Foto von dem Pokémon-Skydancer.

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