In Pokémon Pokopia gibt es von Mogelbaum eines dieser aufblasbaren Schlauchfigürchen, das hin- und her tanzt – und jetzt will ich das unbedingt haben

Das hier ist kein richtiges Mogelbaum. (Bild: X-User UniteVids)

Die eigene Welt gestalten und mit allerhand Items dekorieren ist ein wichtiger Teil von Pokémon Pokopia. Es gibt aber nicht nur die offensichtlichen Gegenstände wie Küchenmöbel, Pflanzen oder Lampen, sondern auch zahlreiche Items, die den Pokémon nachempfunden sind. Eines dieser Deko-Objekte betrifft das Gestein-Pokémon Mogelbaum und es könnte besser kaum sein.

Mogelbaum gibt es in Pokopia als Tube Man – besser könnte es kaum passen

Jeder von euch kennt sie sicherlich irgendwoher: Skydancer, Airdancer oder auch Tube Mans genannt. Diese mit Luft befüllten Schlauchmännchen, die so hin- und her wackeln und mit ihren Fuchtelarmen einem gefühlt eine Ohrfeige nach der anderen verpassen wollen. Meist stehen sie zu Werbezwecken vor Autohäusern oder anderen Geschäften – so kennt man sie zumindest meist aus den USA und Hollywood-Produktionen.

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Tatsächlich hat sich aber auch einer dieser Wackelfigürchen in Pokémon Pokopia verirrt – und das in Form eines Mogelbaums, wie X-User UniteVids mit einem kleinen Clip zeigt:

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Es handelt sich hierbei also nicht um das richtige Mogelbaum, sondern um ein scheinbar seltenes Item. Das lässt sich nicht nur anhand der Animation gut erkennen, sondern auch daran, dass dieses Exemplar keine Füße besitzt. Es gibt natürlich ein echtes Mogelbaum, das ihr über den Bau der richtigen Habitate anlocken könnt, aber dieses hier ist auch auf seine Art und Weise sehr cool.

Die Pokopia-Community und ich lieben den Mogelbaum-Skydancer

Die Community ist zumindest ziemlich begeistert vom Deko-Mogelbaum: "ICH BRAUCHE DAS. Kann das bitte jemand auf seine Trauminsel stellen, damit ich es kopieren kann?" oder "Großartig! Gib mir 20 davon!" sprächen Bände.

Das bekannte Tube Man-Meme "Verrücktes, winkendes, aufblasbares, mit den Armen fuchtelndes Pokémon-Schlauchspielzeug!" könnte es zudem nicht besser ausdrücken:

Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Pokémon! pic.twitter.com/z4iwglXhLE — Brandon Forgues (@Steveluvscows) March 15, 2026

Alleine die Idee, aus Mogelbaum einen Skydancer zu machen, ist offensichtlich ein Volltreffer. Die Statur und Bewegungen des Pokémon passen einfach super zu den Werbefigürchen. Wieso ist mir das nicht früher aufgefallen?