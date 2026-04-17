Ich wollte endlich Crimson Desert zocken, aber dann habe ich es wegen diesem fantastischen Zelda-like links liegen lassen

Dennis ist komplett in Minishoot Adventures versumpft.

Exakt zwei Wochen ist es jetzt her, dass ich euch hier im "Was zockt ihr"-Artikel meinen großen Plan für den bevorstehenden Urlaub verkündet habe – endlich mit Crimson Desert anfangen! Allerhand tolle Updates hatten das Open World-Spiel seit Release massiv verbessert, ich die richtige Einstellung zum Spiel, los geht's!

Doch nix war's mit Crimson Desert und "schuld" dran ist ein kleines Zelda-like, das mir Tobi bereits im März wärmstens mit den Worten "das ist genau deins, Dennis" empfohlen hatte: Minishoot Adventures!

Während der riesige Download von Crimson vor sich hin werkelte, wollte ich nur mal kurz in den Mix aus Action-Adventure und Bullethell-Shooter hineinschauen und war danach über 20 Stunden komplett im Spiel versunken.

Minishoot Adventures ist für mich eine 10/10

Nicht selten sind es bei mir die kleinen, spielerisch recht limitierten Spiele wie Balatro oder auch Baby Steps, von denen ich mich einmal angefangen nicht mehr lösen kann und die zu 100 Prozent meinen Spielgeschmack treffen. Minishoot Adventures ist exakt solch ein Spiel.

Mit einem kleinen Raumschiff baller ich mich über eine kunterbunte Oberwelt, schließe der Reihe nach in feinster Zelda-Manier fünf große Dungeons ab und werte den kleinen gelben Flieger durch gründliche Erkundung mit immer besseren Bordkanonen, Fähigkeiten und mehr Lebenspunkten auf.

1:04 Minishoot Adventures: Den Zelda-Like-Twinstick-Shooter-Mix gibt es jetzt auch für Konsolen!

Autoplay

Minishoot kommt dabei mit drei Zutaten daher, die mich komplett abgeholt haben. Es steuert sich butterweich und motiviert mich permanent mit coolen kleinen Verbesserungen oder gepackten Meilensteinen, wie einem besiegten Boss. Hinzu kommt, dass es ein sehr kompaktes Spiel ist.

Nach rund 10 Stunden war ich mit der "Story" durch und hatte wirklich jedes Upgrade gefunden, das man finden konnte. 15 Euro ausgegeben, 10 Stunden gespielt... passt!

Na denkste!

Ein seltener Weg zur Platin

Zwar hab ich mir im Vorjahr die Platin in Elden Ring: Nightreign geholt, davon ab platiniere ich so gut wie nie ein Spiel. Dark Souls und Spelunky 2 fallen mir spontan noch ein, dann wird's aber auch schon dünn.

Doch bei Minishoot Adventures bin ich kurz davor und das liegt nicht etwa am Drang, etwas zu komplettieren. Die Aufgaben hin zur Platin bocken einfach ungemein.

Warum Tobi ebenfalls so von Minishoot schwärmt, könnt ihr hier nachlesen:

Mehr zum Thema Dieses ungewöhnliche Zelda-Like hat mich kalt erwischt - und ist bislang mein liebstes Spiel des Jahres von Tobias Veltin

Einmal durchgespielt, erscheint nämlich nicht nur ein sehr cooler "wahrer Endboss". In einem neuen Dungeon lauern zudem noch zehn Challenge-Arenen. Hier werden die bekannten Bosse aus dem Spiel in Extrahart mit zusätzlichen Gegnern recycelt. Und packt man die Kämpfe, ohne oft getroffen zu werden, gibt's eine weitere Trophäe.

Klingt nach ziemlichen Standard-Endgame-Content, ist es irgendwo auch und dennoch hat mich die zusätzliche Herausforderung bis in die Haarspitzen motiviert. Einfach auch deswegen, weil ich mit den Arenen immer wieder kleine Meilensteine abschließen kann und die Bullethell-Kämpfe so ein Spaß sind.

Und weil letzten Endes nur noch eine Trophäe bis zur Platin gefehlt hat, wird Minishoot gerade noch auf Schwer durchgespielt. Also alles nochmal von vorne, ein Boss lebt noch, die Gesamtspielzeit hat die 20 Stunden-Marke geknackt.

Und Crimson Desert... ?

Dass die Platin noch nicht eingetütet ist, dafür war vorige Woche übrigens Pragmata verantwortlich – diese ganzen coolen Spiele auch immer!

Und Crimson Desert? Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Mit Saros und LEGO Batman in wenigen Wochen und das lang erwartete Replaced bereits auf der Xbox installiert, schaut's nicht allzu gut aus. Das Cyberpunk-Adventure für Xbox und PC kann euch Kevin übrigens nur empfehlen:

Replaced spricht mich mit seinem Look und seiner tollen Cyberpunk-Story schon sehr an.

Klar ist, dass ich Crimson nicht mal eben nebenbei spielen kann. Dafür erfordert das Spiel zu viel Aufmerksamkeit und auch die Muße, sich über dutzende Stunden treiben zu lassen.

Aber hey, vielleicht mach ich's wie zuletzt mit Breath of the Wild und hole das Spiel gemütlich zur Weihnachtszeit nach – in sieben Jahren.

So ist das mit Spielen nun mal. Man kann am Ende nicht alles zocken, was cool ist, und am Ende ist es auch einfach nur wichtig, dass man seinen Spaß hat.

Das zockt die Redaktion der GamePro

Damit ihr auch erfahrt, was der Rest des Teams zockt, hier die übrigen Jungs und Mädels im Schnelldurchlauf:

Samara erkundet mit Oongka weiter die Wüste in Crimson Desert

erkundet mit Oongka weiter die Wüste in Crimson Desert Kevin testet derweil Saros und entspannt ebenfalls in Crimson Desert

testet derweil Saros und entspannt ebenfalls in Crimson Desert Basti hat Pinball Arcade für sich entdeckt und flippert was das Zeug hält

hat Pinball Arcade für sich entdeckt und flippert was das Zeug hält Tobi schnuppert in Pragmata rein und legt Galactic Cruise auf den Brettspieltisch

schnuppert in Pragmata rein und legt Galactic Cruise auf den Brettspieltisch Eleen ist hingegen im Hard-Mode von Pragmata angekommen

ist hingegen im Hard-Mode von Pragmata angekommen Mary angelt gemütlich in WoW

angelt gemütlich in WoW Rae ist auf der CAGGTUS in Leipzig und guckt Chris beim Spielen von Resident Evil 9 zu

ist auf der CAGGTUS in Leipzig und guckt Chris beim Spielen von Resident Evil 9 zu Hannes wirft ebenfalls Pragmata an und mag die Dynamik zwischen Diana und Hugh

Falls ihr noch weitere Spiele-Empfehlungen benötigt, dann ploppt ab 19 Uhr an dieser Stelle meine Zusammenfassung der FYNG Show mit allerhand tollen Spielen auf:

Das wars von mir und ich kann euch nur noch ein fantastisches Wochenende wünschen. Verratet mir und der GamePro-Community gerne in den Kommentaren, welches Spiel oder welche Spiele euch gerade so richtig catchen. Wir lesen uns!