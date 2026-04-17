Von Shadowdrops bis zur Weltpremiere: Alle Ankündigungen der FYNG Show im Überblick

Alle Ankündigungen der FYNG Show von der CAGGTUS in der Übersicht.

Ja, Hui! Das war es auch schon wieder. Unsere erste große Gaming-Show im neuen Jahr liegt hinter uns, und erneut konnten wir euch von der CAGGTUS in Leipzig spannende neue Spiele zeigen.

Habt ihr das FYNG-Event verpasst, fassen wir für euch hier im Artikel nochmal alle Ankündigungen zusammen.

Die Highlights der FYNG Show

Unsere Weltpremiere: Corsair Cove

2:00 Weltpremiere! Wir enthüllen Corsair Cove, ein neues Piraten-Aufbauspiel

Autoplay

Release: 2026

2026 Genre: Piraten-Aufbaustrategie

Limbic Entertainment, die ihr von Spielen wie Tropico 6 oder Park Beyond kennt, haben während der FYNG Show ihr neues Piratenspiel vorgestellt, das mit einem richtig coolen Spin daherkommt. In Corsair Cove wird nämlich in die Höhe gebaut.

Chris ist bereits fünf Stunden in See gestochen. Warum ihm das Aufbauspiel bislang richtig gut gefällt, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Ein Piratenspiel wie Corsair Cove habe ich noch nicht gespielt - denn es denkt ein ganzes Genre mit einer cleveren Bautechnik neu von Chris Werian

Für Cozy-Fans: Solarpunk

1:52 Solarpunk: Das potenzielle Cozy-Highlight aus Deutschland zeigt mehr vom Bauen und Erkunden auf den schwebenden Inseln

Release: 08. Juni 2026 (PS5, Xbox, Switch 2 und PC)

08. Juni 2026 (PS5, Xbox, Switch 2 und PC) Genre: Cozy-Survivalspiel

Sucht ihr ein Survivalspiel, in dem ihr es aber entspannter angehen könnt und das mit einer hübschen Optik daherkommt, ist vielleicht Solarpunk etwas für euch. Im Spiel des deutschen Entwicklers Cyberwave errichtet ihr auf Himmelsinseln euer neues Zuhause und erkundet mit einem Luftschiff die große Spielwelt.

Max hat alles Wichtige über das Cozy-Game für euch zusammengefasst:

Für Gothic-Fans: Cralon

Release: Heute für PC erschienen

Heute für PC erschienen Genre: Dungeon Crawler

Cralon ist das erste Spiel von Pithead Studios, und damit auch von Björn und Jennifer Pankratz, die viele Jahre lang bei Piranha Bytes unter anderem die Gothic-Reihe mitentwickelt haben. Während der FYNG Show haben die beiden angekündigt, dass ihr den Dungeon Crawler ab sofort spielen könnt.

Christian hat sich für GameStar bereits in die Minen getraut und das Spiel getestet:

Cralon im Test Renaissance der Gothic-Entwickler oder Schicht im Schacht? von Christian Schwarz

Für Point&Click-Fans: Venice After Dark

1:54 Exklusiver FYNG Caggtus-Trailer zum 2D-Point&Click aus Deutschland

Release: Heute für PC erschienen

Heute für PC erschienen Genre: Point&Click-Adventure

Da haben wir noch einen Shadowdrop für euch. Das deutsche Point&Click-Adventure Venice After Dark könnt ihr ebenfalls ab heute auf PC spielen. Im Spiel geht's ab nach Venedig, wo ihr in gewohnter Adventure-Manier knobelt.

Ob das Spaß macht, verrät euch GameStar-Kollegin Stephanie in ihrem Test:

Venice After Dark im Test Gute 2D-Adventures sind eine bedrohte Art, und ich fühle jetzt wieder: Sie dürfen nie ganz aussterben! von Stephanie Schlottag

Für Stardew Valley-Fans: Emberville

1:47 In Emberville helft ihr dabei, eine alte Stadt wieder aufzubauen, indem ihr Monster kloppt und eine eigene Farm anlegt

Release: 3. Quartal 2026 für PC

3. Quartal 2026 für PC Genre: Action-RPG / Farming-Sim

YouTuber CohhCarnage war ebenfalls auf unserer FYNG Show vertreten und hatte sein neues Spiel Emberville dabei, das ihr als Fans von Stardew Valley und Diablo unbedingt auf dem Schirm haben solltet.

Kevin konnte mit Cohh quatschen und sagt euch in seinem Artikel, warum er sich riesig auf das Spiel freut:

Mehr zum Thema Mit Emberville könnte ich endlich das Stardew Valley bekommen, das ich mir immer gewünscht habe von Kevin Itzinger

Das wurde auf der FYNG Show noch angekündigt

Auf der FYNG Show waren noch allerhand weitere Spiele vertreten. Hier einmal kompakt zusammengefasst, was angekündigt wurde:

Von Dawn of War 4 wurde die dritte Fraktion Adeptus Mechanicus gezeigt

wurde die dritte Fraktion Adeptus Mechanicus gezeigt Für The Blood of Dawnwalker war Timo Weisschnur zu Gast, die deutsche Synchronstimme von Protagonist Coen

war Timo Weisschnur zu Gast, die deutsche Synchronstimme von Protagonist Coen Zu Tropico 7 gibt es einen neuen Gameplay-Trailer:

0:50 Im neuen Gameplay-Trailer zu Tropico 7 heißt es wieder Sommer, Sonne, Diktatur

Autoplay

HandofBlood hat über die neuen Spiele von Sidekick Publishing geredet, darunter Die in the Dungeon , Wanderburg und Gambonanza

, und The Rogue Prince of Persia hat enthüllt, wie es zukünftig mit dem Roguelite weitergeht

hat enthüllt, wie es zukünftig mit dem Roguelite weitergeht Das Action-Adventure Morbid Metal hat seine Roadmap enthüllt

hat seine Roadmap enthüllt Von Warhammer 40k: Dark Heresy wurde der Charakter-Trailer von Dschungelkämpfer und Begleiter Haymar Devos gezeigt

wurde der Charakter-Trailer von Dschungelkämpfer und Begleiter Haymar Devos gezeigt Und nochmal Warhammer 40k. Rogue Trader hat Eogunn Februs vorgestellt, der im dritten DLC seinen Auftritt hat

hat Eogunn Februs vorgestellt, der im dritten DLC seinen Auftritt hat Das deutsche Rätselspiel Causal Loop hat einen Release und hier gibt's den Trailer:

1:31 Das Zeitschleifen-Rätselspiel aus Deutschland hat einen Release-Termin - bald geht's los mit Causal Loop.

Zu Die Gilde: Europa 1410 gab's neues Gameplay und allerhand Infos

gab's neues Gameplay und allerhand Infos Für Might & Magic -Fans gab's unter anderem Angespielt-Eindrücke zu Olden Era

-Fans gab's unter anderem Angespielt-Eindrücke zu Olden Era Ins Weltall ging es dann mit Blind Descent , wo ein Story-Trailer gezeigt wurde

, wo ein Story-Trailer gezeigt wurde Vom rundenbasierten Strategiespiel Ephemeris war exklusives Gameplay zu sehen

war exklusives Gameplay zu sehen Das Taktik-RPG Shadow of the Road hat in einem Übersichtstrailer gezeigt, was es alles auf dem Kasten hat

hat in einem Übersichtstrailer gezeigt, was es alles auf dem Kasten hat Der erste Anno 117 -DLC Verheißung des Vulkans wurde auch gezeigt

-DLC Verheißung des Vulkans wurde auch gezeigt Vom Coaches-DLC zu Euro Truck Simulator 2 gab's eine Gameplay-Premiere

gab's eine Gameplay-Premiere Der Bau-Simulator Evolution hat erstes Gameplay enthüllt

Alles zu FYNG CAGGTUS Weltpremieren, neue Trailer und exklusives Gameplay zu über 40 Spielen von Heiko Klinge

Das waren alle Ankündigungen der zweistündigen Show. Auf GamePro und natürlich auch auf GameStar und MeinMMO findet ihr übers Wochenende noch viele weitere Clips und Spielevorstellungen. Außerdem werden wir euch die Show in Gänze noch einmal hochladen.

Das ist Find Your Next Game

Find Your Next Game (kurz: FYNG) ist unsere große Live-Event-Reihe, mit der wir euch das ganz spezielle Gefühl eines Messebesuchs nach Hause ins Wohnzimmer transportieren wollen.

Natürlich stehen dabei immer Spiele, Technik und Entertainment im Mittelpunkt, aber uns geht es auch um mehr: Communities, der Austausch mit Gleichgesinnten, fachkundige Diskussionen und eine gepflegte Portion Quatschmachen. Das alles live und ohne doppelten Boden.

Wir hoffen, euch hat die FYNG-Show gefallen und schreibt uns gerne in die Kommentare, welches der Spiele eure Aufmerksamkeit gewonnen hat.