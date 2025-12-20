Nintendo Switch 2-Koop-Spiele: Die besten Games für zwei oder mehr Spieler

Split Fiction gehört zu den besten Koop-Spielen überhaupt und ist auch für die Nintendo Switch 2 erschienen. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere nennenswerte Games, die ihr zu zweit oder mit noch mehr Leuten gemeinsam zocken könnt.

Die Nintendo Switch 2 ist zwar erst ein gutes halbes Jahr erhältlich, hat aber bereits eine Reihe richtig guter Koop-Spiele vorzuweisen. Die besten Titel, die ihr gemeinsam mit Freund*innen offline oder online zocken könnt, listen wir hier für euch auf! Das Stichwort lautet hier übrigens "gemeinsam", kompetitive Multiplayer-Titel lassen wir hier außen vor. Hier geht's um Spiele, in denen wir wirklich zusammenarbeiten müsst.

Donkey Kong Bananza

13:16 Donkey Kong Bananza - Test-Video zum ersten richtigen Super-Hit für die Switch 2

Couch-/Offline-Koop: 2 Spielende an einer Konsole oder 2 Spielende via GameShare

2 Spielende an einer Konsole oder 2 Spielende via GameShare Online-Koop: 2 Spielende

2 Spielende Genre: Jump&Run

Jump&Run Plattformen: Nintendo Switch 2

Donkey Kong Bananza hat sich im Juli als bananenstarker Hüpfer entpuppt, der in keinem Nintendo Switch 2-Spieleregal fehlen darf. Und ja: Das Switch 2-Exclusive hat auch einen Koop-Modus. Eine Person übernimmt dabei die Rolle von Donkey Kong, die andere steuert Pauline, und ab geht die wilde Bananenjagd.

Ihr könnt den Koop-Modus auf unterschiedlichen Wegen spielen: Entweder klassisch im Splitscreen, indem je eine Person einen Joy-Con nutzt oder via GameShare-Funktion (lokal oder online).

Split Fiction

0:30 Split Fiction kommt auf die Nintendo Switch 2 und wir können direkt zum Release der Konsole starten

Couch-/Offline-Koop: 2 Spielende

2 Spielende Online-Koop: 2 Spielende

2 Spielende Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

Split Fiction ist definitiv eines der aktuell besten Koop-Spiele und darf auf keiner Liste fehlen, in der es um Games geht, die wir gemeinsam mit einer anderen Person erleben. Das Spiel erzählt die Story von Mio und Zoe, die sich abwechselnd durch Science-Fiction- und Fantasy-Levels schlagen müssen.

Die Switch 2-Version von Split Fiction ist direkt zum Launch der neuen Nintendo-Konsole am 05. Juni 2025 erschienen. Ihr könnt entweder offline gemeinsam zocken, oder online mit dem Freundes-Pass: Hier muss lediglich eine Person das Spiel besitzen und lädt die andere dann kostenlos ein.

Fantasy Life i

1:00 Fantasy Life i: Launch-Trailer feiert den Release und stellt die Highlights der vielen Features vor

Couch-/Offline-Koop: 2 Spielende

2 Spielende Online-Koop: 4 Spielende

4 Spielende Genre: Life-Sim

Life-Sim Plattformen: Switch 2, Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC

Hinter Fantasy Life i steckt eine gemütliche Lebenssimulation, die uns auf eine heruntergekommene Insel schickt, die wir nach unseren Wünschen gestalten können – und das müssen wir nicht zwingend alleine erledige, sondern können das auch im Koop tun. Entweder offline zu zweit oder mit bis zu drei weiteren Spieler*innen im Online-Koop.

Mehr zum Koop-Modus von Fantasy Life i lest ihr im unten verlinkten GamePro-Artikel:

Kirby und das Vergessene Land

9:13 Kirby und das vergessene Land - Test-Video zum ersten echten 3D-Kirby - Test-Video zum ersten echten 3D-Kirby

Couch-/Offline-Koop: 2 Spielende

2 Spielende Online-Koop: -

- Genre: Jump&Run

Jump&Run Plattformen: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Im 2022 veröffentlichten 3D-Hüpfer strandet unser liebster rosa Pusteball in einer grünen, postapokalyptisch anmutenden Welt und erkundet verlassene Kaufhäuser und Freizeitparks. Diese erkunden wir entweder alleine oder im 2-Spieler-Koop-Modus.

In unserem GamePro-Test entpuppte sich Kirby und das Vergessene Land als spielerisch hervorragendes Jump & Run mit fantastischem Leveldesign und staubt eine sehr gute Wertung von 85 Punkten ab: