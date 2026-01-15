Das neue LEGO-Pikachu ist für mich eine herbe Enttäuschung - die Alternative von Mattel sieht um Längen besser aus!

Dass ausgerechnet mit Pikachu ein so wichtiges LEGO-Set hinter der Konkurrenz abstinkt, hätte Annika nicht erwartet.

Annika Bavendiek
15.01.2026 | 18:33 Uhr

Pikachu ist nicht gleich Pikachu. (Bild: LEGO Mattel The Pokémon Company OLM) Pikachu ist nicht gleich Pikachu. (Bild: LEGO / Mattel / The Pokémon Company / OLM)

Endlich hat LEGO die ersten Pokémon-Sets offiziell angekündigt. Und was soll ich sagen, ich bin von Pikachu – dem wohl wichtigsten Set überhaupt – nicht besonders begeistert. Als ich dann noch ein altes, aber sehr ähnliches Klemmbaustein-Modell einer Konkurrenzmarke entdeckt habe, wurde noch deutlicher, was mich an der Elektromaus von LEGO so stört.

Annika Bavendiek
Annika Bavendiek

Annika ist mit LEGO aufgewachsen. Die Konkurrenzprodukte findet sie zwar durchaus spannend, da sie aber so viele schöne Momente mit LEGO verbindet, gehört ihr Klemmbaustein-Herz dem Platzhirsch aus Dänemark. Das Unternehmen ist aber drauf und dran, dieses Vertrauen zu verlieren.

LEGOs Pikachu ist mehr "Shining" als Charme

Bevor ich hier aber meine Meinung zu dem Set kundtue, bildet euch am besten erst einmal selbst eine Meinung, indem ihr euch den Trailer hier anschaut:

Video starten 1:22 Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen

Und jetzt mal ehrlich: Was war euer erster Gedanke, als ihr dem kleinen, gelben LEGO-Pikachu in die Augen gesehen habt? Geht es euch wie mir, dann habt ihr nicht gedacht "Och wie niedlich, das will ich haben, das ist das Pikachu, das ich so liebe", sondern: "Pikachu, nur auf Wish bestellt".

Das liegt für mich vor allem an der Augenpartie. Pikachu ruft in mir jedenfalls ein seltsames Unbehagen hervor, wenn es mich so komisch anlächelt und die seltsamen Proportionen des restlichen Gesichts schmeicheln ihm auch nicht gerade. Generell finde ich die Umsetzung mit den vielen abgerundeten LEGO-Steinen etwas unzureichend und unförmig.

Hinzu kommt, dass ich für dieses Set, dass für mich eher wie "wollte wohl und konnte nicht" aussieht, auch noch 200 Euro kosten soll. Beim bestem Willen, nein.

Immerhin: Evoli wurde ähnlich konstruiert und sieht nicht ganz so unförmig aus. Und das große Set mit Bisaflor, Glurak und Turtok hat zwar auch so seine seltsamen Stellen wie Bisaflors Gesicht, aber da fällt es nicht so auf. Das finde ich gesamt betrachtet sogar richtig cool. Aber Pikachu? Puh... ab zurück mit dir in den Pokéball.

LEGO enthüllt die ersten Pokémon-Sets und endlich wissen wir, welche Monster wir für 650 Euro bekommen werden
von Dennis Müller
LEGO enthüllt die ersten Pokémon-Sets und endlich wissen wir, welche Monster wir für 650 Euro bekommen werden
LEGO Pokémon: Alle aktuellen Codes für die große Schnitzeljagd und wie ihr sie einlöst
von Sebastian Zeitz
LEGO Pokémon: Alle aktuellen Codes für die große Schnitzeljagd und wie ihr sie einlöst

Mattel zeigt, wie's richtig geht

Als ich dann noch ein altes Klemmbaustein-Set von Mattel entdeckte, verstärkte sich dieser erste, negative Eindruck. Der Spielzeughersteller hat mit seiner LEGO-Konkurrenzmarke MEGA bereits im Spätsommer 2022 ein eigenes Pikachu herausgebracht, das dem von LEGO ähnelt. Und das sieht meiner Meinung nach um Längen besser aus:

Wenn mich dieses Pikachu anschaut, will ich sofort mit ihm auf Reisen gehen. Wenn mich dieses Pikachu anschaut, will ich sofort mit ihm auf Reisen gehen.

Nicht nur sind die gesamten Proportionen näher an Vorbild aus dem Anime, vor allem sein Gesichtsausdruck weckt in mir sofort Sympathie. Die Augenpartie sieht "normal" aus, es lächelt mich an, sein Blick ist freundlich. Ich spüre direkt, wie ich da das Pokémon vor mir habe, mit dem ich aufgewachsen bin.

Dass das Set auch noch mit einer coolen Kurbelmechanik um die Ecke kommt, wodurch das Pikachu laufen kann, ist nur ein Bonus.

LEGO Pikachu & PokéballMattel MEGA Motion Pikachu
Modellnummer#72152HGC23
Teile2.0501.095
Altersempfehlung18+12+
Maße35 x 39 cm39,37 x 29,21 cm
BesonderheitPosition anpassbarLaufanimation (Kurbelmechanik)
Preis (UVP)199,99 Euro85,99 Euro

Viel spannender ist da, dass das MEGA-Set etwas mehr als die Hälfte günstiger ist, als das von LEGO. Leider ist es nicht mehr überall verfügbar, aber es wird noch in den meisten Stores gelistet. In manchen Shops habe ich sogar noch Modelle auf Lager gefunden, wenngleich die ein paar Euro teurer sind als der UVP.

Aber was haltet ihr von den beiden Pikachus? Welches gefällt euch besser? Ergeht es euch ähnlich wie mir, oder seht ihr das ganz anders? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare.

