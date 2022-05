Mass Effect könnte die Rückkehr von Shepard verraten haben und ich bin fast von Stuhl gefallen

Als riesiger Mass Effect-Fan war ich natürlich sofort aus dem Häuschen, als ich die Info gelesen habe. Wie vielen anderen Fans auch ist auch mir "meine" Commander Shepard einfach ans Herz gewachsen, auch wenn ihre oder seine Story eigentlich mit dem dritten Teil beendet ist.



Zwar würde ich mich auch über einen kleinen Neuanfang mit neuem Hauptcharakter freuen, aber selbst wenn Shepard nur als NPC in der Welt vorkommen würde, gäbe mir das schon ein bisschen Seelenfrieden nach dem emotionalen Schlag in die Magengrube, der das Ende von Mass Effect 3 war. Und wer weiß, vielleicht darf ich ja doch wieder in die Rolle von Shepard schlüpfen und ihr endlich die Romanze mit Tali geben, die ich immer wollte.