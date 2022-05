27 Spiele für iOS und Android, die ihr 2022 im Blick behalten solltet

Auf Mobile-Geräten sehen wir uns inzwischen mit einer riesigen Auswahl an Spielen konfrontiert. Daran wird sich auch 2022 nichts ändern, denn in diesem Jahr gab es bereits einige hochkarätige Titel bzw. erwarten sie uns noch in den kommenden Monaten. Zwölf dieser insgesamt 27 (potentiellen) Mobile-Hits möchten wir euch genauer vorstellen.

Apex Legends Mobile

Genre: Shooter

Shooter Release: 17. Mai 2022

17. Mai 2022 Preis: Free2Play (optionale Ingame-Käufe)

Free2Play (optionale Ingame-Käufe) Plattformen: Android, iOS

Der populäre Battle Royale-Shooter aus dem Hause EA wagt in komplett überarbeiteter Form den Sprung auf Mobile-Geräte. Inhaltlich erwartet euch mit Apex Legends Mobile ein Mix aus alten sowie neuen Spielmodi, Karten und Helden. Da der Titel speziell für Mobile-Geräte entwickelt wurde, ist kein Crossplay mit Konsolen und PC möglich.

Battlefield Mobile

Genre: Shooter

Shooter Release: 2022

2022 Preis: Free2Play

Free2Play Plattformen: Android, iOS

Und noch ein Shooter-Hit von EA ist bald unterwegs spielbar. Battlefield Mobile hat bereits einige Testphasen hinter sich und soll die von der Reihe gewohnt wuchtigen Schlachten auf Mobile-Displays bringen. Wie die Hauptableger der Serie sollen euch vielfältige spielerische Möglichkeiten von Fahrzeugen bis hin zum unauffälligen Vorgehen erwarten. Zudem dürft ihr aus vier Klassen (Assault, Engineer, Recon, Support) die auswählen, die am besten zu eurem Spielstil passt. Aktuell könnt ihr euch für eine weitere Alpha-Phase anmelden.

Diablo Immortal

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: 2. Juni 2022

2. Juni 2022 Preis: Free2Play (optionale Ingame-Käufe)

Free2Play (optionale Ingame-Käufe) Plattformen: Android, iOS

Die unbeliebte Ankündigung von Diablo Immortal ist inzwischen Kult unter Spieler*innen. Hierbei erwartet uns jedoch kein Aprilscherz, sondern tatsächlich der neueste Ableger der Action-Rollenspiel-Reihe, der mit denselben Qualitäten der PC- und Konsolen-Ableger überzeugen will. Ihr wählt eure Charakterklasse (Barbar, Geisterjäger, Kreuzritter, Mönch, Nekromant oder Zauberer) und stürzt euch, wahlweise alleine oder im Team, in eine riesige frei erkundbare Spielwelt. Einen besonderen Fokus legen die Verantwortlichen auf die Multiplayer-Erfahrung, die einem waschechten MMORPG-Erlebnis gleichen soll.

Disney Mirrorverse

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: 23. Juni 2022

23. Juni 2022 Preis: unbekannt

unbekannt Plattformen: Android, iOS

In diesem Action-Rollenspiel treffen diverse bekannte Disney-Figuren aufeinander, die mit eurer Hilfe gegen eine finstere Macht kämpfen müssen. Euch erwartet eine komplett neue Geschichte mit Neuinterpretationen der vertrauten Charaktere. Die Kämpfe mit eurem Dreierteam laufen in Echtzeit ab und monatlich erscheinen frische Herausforderungen.

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 2022

2022 Preis: Free2Play (optionale Ingame-Käufe)

Free2Play (optionale Ingame-Käufe) Plattformen: Android, iOS

Seit dem Release von Final Fantasy VII Remake baut Square Enix die Welt des JRPG-Klassikers mit weiteren Titeln aus. Hierzu zählt auch das kommende Rollenspiel Ever Crisis, das die Geschichte der gesamten FFVII-Compilation (Hauptspiel + Film + Spin-offs) vereint. Hinzu kommen außerdem noch einige komplett neue Inhalte. Ein Traum für Fans des Kultspiels!

Harry Potter: Die Magie erwacht

Genre: Karten-Rollenspiel-MMO

Karten-Rollenspiel-MMO Release: 2022

2022 Preis: Free2Play

Free2Play Plattformen: Android, iOS

Ihr wolltet schon immer einmal selbst die magische Schule Hogwarts erkunden? Dann dürfte Harry Potter: Die Magie erwacht euer Spiel werden! In diesem Kartenspiel-RPG-MMO-Mix erkundet ihr bekannte Bereiche der Zauberer-Saga, beweist euch im Schulalltag und duelliert euch mit anderen Spieler*innen. Eine Vorabregistrierung ist bereits möglich und für eine solche winken auch besondere Belohnungen.

Path of Exile: Mobile

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: 2022

2022 Preis: Free2Play (optionale Ingame-Käufe)

Free2Play (optionale Ingame-Käufe) Plattformen: Android, iOS

Bereits vor drei Jahren wurde Path of Exile: Mobile angekündigt und 2022 erscheint der erste Mobile-Ableger der Action-RPG-Reihe für iOS und Android. Wie in den Hauptteilen der Serie erstellt ihr euch einen eigenen Charakter, um mit diesem im Free2Play-Titel ein spannendes Fantasy-Abenteuer mit allerlei Ausrüstung, Monstern und Bosskämpfen zu erleben.

Peridot

Genre: Augmented Reality

Augmented Reality Release: 2022

2022 Preis: Free2Play

Free2Play Plattformen: Android, iOS

Niantic (Pokémon GO) meldet sich mit einem neuen AR-Game zurück: Peridot. Benannt ist das Spiel nach den kleinen, stets einzigartigen Monstern, die ihr als Ei ausbrüten und anschließend aufziehen könnt, allerdings immer nur eines zur Zeit. Sobald es dank eurer großen Fürsorge ausgewachsen ist, könnt ihr es freilassen und euch um euer nächstes Monster kümmern. Da es sich um ein AR-Spiel handelt, könnt ihr auch mit realen Objekten oder anderen Spieler*innen interagieren, um beispielsweise zwei erwachsene Dots zu kreuzen.

Pokémon Sleep

Genre: unbekannt

unbekannt Release: 2022

2022 Preis: unbekannt

unbekannt Plattformen: Android, iOS

Mit Pokémon Sleep erwartet euch eine etwas andere Spielerfahrung, denn den Titel könnt ihr tatsächlich im Schlaf spielen. Das Game trackt eure Schlafenszeit, überträgt diese auf euer Smartphone und synchronisiert die Daten mit Pokémon GO. Ihr könnt jeden Morgen gemeinsam mit euren Pokémon aufwachen, was laut den Machern ein bisher nie dagewesenes Spielerlebnis erschaffen soll. Mehr Informationen erfahrt ihr hier.

Star Wars Hunters

Genre: Shooter

Shooter Release: 2022

2022 Preis: Free2Play

Free2Play Plattformen: Android, iOS

Die Handlung von Star Wars Hunters spielt zeitlich zwischen den Filmen Episode VI und Episode VII und entführt euch auf den Planeten Vespaara. Dort messen sich diverse Krieger*innen in knallharten Arenawettkämpfen. Hierbei treten immer zwei Teams, bestehend aus jeweils vier Charakteren, gegeneinander an. Jede Spielfigur verfügt über einzigartige Talente, die ihr in den Third-Person-Gefechten gut nutzen müsst. Für den Free2Play-Titel läuft bereits die Vorabregistrierung.

Tomb Raider Reloaded

Genre: Roguelike

Roguelike Release: 2022

2022 Preis: Free2Play

Free2Play Plattformen: Android, iOS

Schon 2020 wurde Tomb Raider Reloaded angekündigt, doch aufgrund einer Verschiebung soll es erst dieses Jahr veröffentlicht werden. Das Actionspiel soll eine Hommage an die ersten Teile der Kultreihe sein und präsentiert sich diesmal als Roguelike. Ihr klettert und ballert euch mit Lara in einer isometrischen Ansicht durch zufallsgenerierte Level und erlernt dabei immer wieder neue nützliche Attacken, um noch besser voranzukommen.

Valorant Mobile

Genre: Shooter

Shooter Release: 2022

2022 Preis: Free2Play

Free2Play Plattformen: Android, iOS

Mit Valorant wagt einer der beliebtesten Team-Shooter der letzten Jahre den Sprung auf Mobile-Geräte. Vorerst jedoch nur in China, denn für diese Region wurde kürzlich eine Beta-Phase bestätigt. Aufgrund des Erfolgs des Hauptspiels dürfte der Titel zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich ebenfalls in anderen Regionen erscheinen.

Weitere Mobile-Spiele 2022

Das waren natürlich noch längst nicht alle Mobile-Spiele. Darum hier abschließend noch eine kurze Übersicht mit weiteren potentiellen Highlights bzw. Mobile-Titeln, die dieses Jahr bereits erschienen und einen Blick wert sind:

Avatar: Reckoning ( iOS & Android)

DC Heroes and Villains (iOS & Android)

Demon Slayer: Battle Royal (iOS & Android)

Echoes of Mana (iOS & Android)

Game of Thrones (iOS & Android)

H1Z1 Mobile (iOS & Android)

Ni no Kuni: Cross Worlds (iOS & Android)

Splitgate (iOS & Android)

Star Trek Lower Decks (iOS & Android)

Tom Clancy’s The Division Mobile (iOS & Android)

Torchlight: Infinite (iOS & Android)

Total War Battles: Warhammer (iOS & Android)

Transformers Heavy Metal (iOS & Android)

Vive le Football (iOS & Android)

XCOM Legends (iOS & Android)

Falls ihr noch mehr Anregungen zu bereits erhältlichen Mobile-Games sucht, dann werft gerne einen Blick auf unsere Liste mit 6 LGBTQ+-Spielen für iOS und Android.

Fehlt vielleicht noch ein bald erscheinendes Mobile-Game auf unserer Liste?