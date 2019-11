Mit Call of Duty: Modern Warfare haben Acitivision und Infinity Ward einen Shooter abgeliefert, der sowohl bei Kritikern als auch Spielern gut ankommt. Wie immer kommt von der Community aber natürlich auch Kritik. Unter anderem an zu starken Waffen oder auch den Maps, die nach Meinung vieler nicht so stark sind wie in den ersten drei Modern Warfare-Teilen.

Dass die Entwickler insbesondere im letzten Punkt zukünftig Abhilfe schaffen wollen, stand schon fest, denn Infinity Ward hatte bereits angekündigt, künftige Maps kostenlos bereit zu stellen. Und Dataminer haben nun im Code des Spiels Hinweise gefunden, dass die Entwickler anscheinend einiges vorhaben.

Das wurde entdeckt: Insgesamt zwei große Leaks kamen ans Licht, die Dateien zu 38 Maps und 23 Spielmodi beinhalten.

Die geleakten Maps in der Übersicht

6-gegen-6 und 10-gegen-10-Karten

Aniyah Tac

Borderline

Crash

Dam

Faridah

Krovnik Farmland

Gulag

Hospital

Layover

Lowline

Lumber

Malyshev

Milbase

Oasis

Port

Prison

Rivne

Rust

Shipment (Tag- und Nacht-Versionen)

Slums

Stadium

Sub Base

Super

Urzikstan

Takedown

Torez

Transit

TV Station

Feuergefecht-Karten

Cage

Cargo

Hook

Exclusion Zone

Shoot House

Bodenkrieg-Karte

Smetna Farms

Schießstände

Gun Course

Marksman Range

Veteranen erkennen schon: Hier sind ein paar Lieblinge aus alten Modern Warfares dabei, unter anderem Rust und Crash.

Die geleakten Modi in der Übersicht

All or Nothing (Start mit Pistole oder Messer, Perks gibt es erst bei Abschüssen)

(Start mit Pistole oder Messer, Perks gibt es erst bei Abschüssen) Arms Race

Assault (Bombenpunkte angreifen oder verteidigen)

(Bombenpunkte angreifen oder verteidigen) Breach

Capture the Flag

Defender (Drohne schnappen, um Daten herunterzuladen)

(Drohne schnappen, um Daten herunterzuladen) Demolition

Drop Zone (Bestimmte Abwurfzonen auf der Karte müssen gehalten werden)

(Bestimmte Abwurfzonen auf der Karte müssen gehalten werden) Fireteam

Fire Mission (Punkte gibt es hier für Abschüsse, HQ-Einnahmen und VIP-Eskorten)

(Punkte gibt es hier für Abschüsse, HQ-Einnahmen und VIP-Eskorten) Grind (Dog Tags einsammeln, um zu punkten)

(Dog Tags einsammeln, um zu punkten) Gun Game (Mit allen Waffen der Runde einen Kill erzielen)

(Mit allen Waffen der Runde einen Kill erzielen) High Value Target (Punkte sammeln für Abschüsse, wer Gegner mit vielen Punkten erledigt, bekommt diese)

(Punkte sammeln für Abschüsse, wer Gegner mit vielen Punkten erledigt, bekommt diese) Infected (Ein Infizierter zu Beginn, der die anderen Spieler anstecken muss. Letzter Überlebender gewinnt)

(Ein Infizierter zu Beginn, der die anderen Spieler anstecken muss. Letzter Überlebender gewinnt) Incursion

Invasion (umgekehrtes CTF)

(umgekehrtes CTF) One in the Chamber (Munition gibt es nur, wenn ihr Gegner erledigt)

(Munition gibt es nur, wenn ihr Gegner erledigt) Onslaught

Reinforce (Eroberte Punkte beleben Teamkollegen wieder)

(Eroberte Punkte beleben Teamkollegen wieder) Rupture (Basis der Gegner mit einem Juggernaut stürmen)

(Basis der Gegner mit einem Juggernaut stürmen) Search and Rescue (Teams müssen ein Ziel entweder verteidigen oder zerstören)

(Teams müssen ein Ziel entweder verteidigen oder zerstören) Showdown

Team Juggernaut (1 Juggernaut pro Team, dessen Kills mehr zählen)

Ihr seht also, eine ganze Menge Holz, auf die sich CoD-Spieler offensichtlich in Zukunft freuen können.

Vorsicht geboten: Dass die Einträge und Dateien gefunden wurden heißt natürlich NICHT, dass sie zukünftig auch zwangsläufig ins Spiel kommen. Die Chance, dass wir zukünftig mit vielen neuen Modi und Maps versorgt werden, ist durch den Leak aber nicht geringer geworden. Im Gegenteil.

