My Hero Academia Season 8: Wann erscheint Episode 7? Alles Wichtige zur Sendezeit, Streamingdienst und den restlichen Folgen der finalen Staffel

Der Kampf gegen Shigaraki und All For One wird fortgesetzt! (Bild: © Kohei Horikoshi, Shueisha / Bones)

Mit Season 8 von My Hero Academia geht es nun in die finale Runde des Kampfes der Helden*innen gegen die Liga der Schurken, sowie All for One und Shigaraki. Deku und seine Freund*innen müssen sich in der finalen Staffel also ihren mächtigsten Gegnern bislang stellen.



Hier erfahrt ihr alles Wichtige zum Release der neuesten Episode von Staffel 8 und wie es in den kommenden Folgen weitergeht.

Letztes Update am 10. November: Wir haben den Artikel nach dem Release der neuesten Episode angepasst.

Datum und Uhrzeit – Wann erscheint Episode 7 von My Hero Academia Season 8?

Datum: 15. November 2025

15. November 2025 Sendezeit: gegen 11:30 Uhr deutscher Zeit

gegen 11:30 Uhr deutscher Zeit Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchro: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

2:01 My Hero Academia Season 8: Finale Staffel zeigt, wie der Kampf zwischen Helden und Schurken endet

Autoplay

Wie steht es um die deutsche Synchro? Bisher gibt es keine Informationen zu konkreten Plänen einer deutschen Vertonung von My Hero Academia. Da die vorherigen Staffeln von Boku no Hiro Akademia jedoch bislang stets eine deutsche Synchro nachgereicht bekommen haben, wird die finale Season vermutlich ebenfalls in Zukunft einen deutschen Dub erhalten.

Das ist in Episode 6 passiert und so wird es womöglich weitergehen

Achtung, die folgenden Absätze enthalten Spoiler!

In Episode 6 geht Deku nun aufs Ganze, egal, was aus ihm wird, um gegen Shigaraki zu kämpfen und bis in seinen Geist vorzudringen. Nachdem alle One for All-Vorfahren, bis auf die Siebte, es schaffen, Shigarakis eiserne Mauer zu durchbrechen, gelingt auch Deku ins Innere des Antagonisten und wird Zeuge seines tief sitzenden Hasses und traurigen Vergangenheit.

In der nächsten Episode versucht Deku den jungen Shigaraki im Geiste zu retten und ihn von seinem Hass zu befreien, um dieser endlosen Zerstörung und dem mühsamen Kampf ein Ende zu bereiten.

Freut ihr euch auf die finale Staffel von My Hero Academia und wie hat euch die langjährige Serie bisher gefallen?