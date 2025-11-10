My Hero Academia Season 8: Wann erscheint Episode 7? Alles Wichtige zur Sendezeit, Streamingdienst und den restlichen Folgen der finalen Staffel

My Hero Academia setzt zum großen Finale der Geschichte an und wir verraten euch, wann und wo ihr die neuesten Episoden von Season 8 anschauen könnt.

Myki Trieu
10.11.2025 | 16:12 Uhr

Der Kampf gegen Shigaraki und All For One wird fortgesetzt! (Bild: © Kohei Horikoshi, Shueisha Bones) Der Kampf gegen Shigaraki und All For One wird fortgesetzt! (Bild: © Kohei Horikoshi, Shueisha / Bones)

Mit Season 8 von My Hero Academia geht es nun in die finale Runde des Kampfes der Helden*innen gegen die Liga der Schurken, sowie All for One und Shigaraki. Deku und seine Freund*innen müssen sich in der finalen Staffel also ihren mächtigsten Gegnern bislang stellen.

Hier erfahrt ihr alles Wichtige zum Release der neuesten Episode von Staffel 8 und wie es in den kommenden Folgen weitergeht.

Letztes Update am 10. November: Wir haben den Artikel nach dem Release der neuesten Episode angepasst.

Datum und Uhrzeit – Wann erscheint Episode 7 von My Hero Academia Season 8?

  • Datum: 15. November 2025
  • Sendezeit: gegen 11:30 Uhr deutscher Zeit
  • Streamingdienst: Crunchyroll
  • Synchro: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Video starten 2:01 My Hero Academia Season 8: Finale Staffel zeigt, wie der Kampf zwischen Helden und Schurken endet

Wie steht es um die deutsche Synchro? Bisher gibt es keine Informationen zu konkreten Plänen einer deutschen Vertonung von My Hero Academia. Da die vorherigen Staffeln von Boku no Hiro Akademia jedoch bislang stets eine deutsche Synchro nachgereicht bekommen haben, wird die finale Season vermutlich ebenfalls in Zukunft einen deutschen Dub erhalten.

Digimon Beatbreak: Wann erscheint Episode 7? Sendezeit, Streamingdienst und wie viele Folgen noch kommen
von Myki Trieu
Detektiv Conan: Ab heute gibt es die neuen Folgen bei diesem Streaminganbieter im Simulcast
von Myki Trieu
One Punch Man Season 3: Wann erscheint Episode 6? Release-Uhrzeit, Streamingdienste und Animationsstudio
von Myki Trieu

Das ist in Episode 6 passiert und so wird es womöglich weitergehen

Achtung, die folgenden Absätze enthalten Spoiler!

In Episode 6 geht Deku nun aufs Ganze, egal, was aus ihm wird, um gegen Shigaraki zu kämpfen und bis in seinen Geist vorzudringen. Nachdem alle One for All-Vorfahren, bis auf die Siebte, es schaffen, Shigarakis eiserne Mauer zu durchbrechen, gelingt auch Deku ins Innere des Antagonisten und wird Zeuge seines tief sitzenden Hasses und traurigen Vergangenheit.

In der nächsten Episode versucht Deku den jungen Shigaraki im Geiste zu retten und ihn von seinem Hass zu befreien, um dieser endlosen Zerstörung und dem mühsamen Kampf ein Ende zu bereiten.

Freut ihr euch auf die finale Staffel von My Hero Academia und wie hat euch die langjährige Serie bisher gefallen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
LEGO-Fan holt Star-Wars-Raumschiffe zum ersten Mal seit über zehn Jahren vom Regal und durch den ganzen Staub sieht es so aus, als würden die Sets schimmeln
1
LEGO-Fan holt Star-Wars-Raumschiffe zum ersten Mal seit über zehn Jahren vom Regal und durch den ganzen Staub sieht es so aus, als würden die Sets schimmeln
2
Red Dead Redemption 2-Fan hat es geschafft, Micah schon früh im Spiel zu erledigen und die Community fragt sich, ob es dann einen Doppel-Micah gibt
3
Pokémon-Tamagotchi ist offiziell erschienen - Ihr könnt ab jetzt 157 Taschenmonster im Pokéball mit euch herumtragen
4
Switch-Angebote am Black Friday 2025: Switch 2-Konsolen, Spiele, Controller & mehr – Was werden die besten Deals?
5
"Sie haben mal wieder die Erwartungen gesenkt": Pokémon Legenden Z-A-Fans sind jetzt schon von der Map des DLCs enttäuscht
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Die Mass Effect-Serie erzählt doch nicht die Geschichte von Commander Shepard - und muss damit eine kontroverse Frage beantworten

vor 5 Minuten

Die Mass Effect-Serie erzählt doch nicht die Geschichte von Commander Shepard - und muss damit eine kontroverse Frage beantworten
Vater soll PC des Kindes an der Wand anbringen und nimmt das wörtlich - danach sind Frau und Kind sauer

vor 16 Minuten

Vater soll "PC des Kindes an der Wand anbringen" und nimmt das wörtlich - danach sind Frau und Kind sauer
Das bestbewertete Switch-Spiel 2025 ist eine riesige Überraschung, die zeigt, wie leidenschaftlich die Sonic-Community ist

vor 24 Minuten

Das bestbewertete Switch-Spiel 2025 ist eine riesige Überraschung, die zeigt, wie leidenschaftlich die Sonic-Community ist
Gratisversand nur noch bis Montag – Anno 117: Kommen, sehen und siegen mit unserem 200 Seiten dicken Sonderheft

vor einer Woche

Gratisversand nur noch bis Montag – Anno 117: Kommen, sehen und siegen mit unserem 200 Seiten dicken Sonderheft
mehr anzeigen