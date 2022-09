Need for Speed Unbound-Enthüllung steht angeblich unmittelbar bevor

Die Need for Speed-Serie macht seit mittlerweile knapp drei Jahren Pause, der letzte große Teil war Need for Speed Heat, das im Jahr 2019 erschien. Jetzt soll es aber nicht mehr lange dauern, bis der nächste Ableger offiziell enthüllt wird – zumindest wenn es nach einem ausgewiesenen Branchen-Insider geht.

Denn wie der gut vernetzte Journalist Tom Henderson auf der Seite Insider-Gaming schrieb, soll die Enthüllung des Rennspiels innerhalb der nächsten zwei Wochen stattfinden. Ein exaktes Reveal-Datum gebe es nicht, dafür nennt Henderson aber einen angeblichen Release-Termin. Need for Speed Unbound – wie der Titel dem Vernehmen nach heißen soll – wird angeblich am 2. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen, also noch in diesem Jahr.

Release angeblich nur noch für Current Gen und PC

Wichtig: Hierbei handelt es sich natürlich um ein unbestätigtes Gerücht, zu dem sich Publisher Electronic Arts bislang nicht geäußert hat. Die Quelle ist allerdings glaubwürdig, Henderson hat in der Vergangenheit bereits einige richtige Prognosen zu Releases oder Neuigkeiten abgegeben. Wir haben bereits bei EA um ein Statement gebeten und werden den Artikel updaten, sobald uns dieses erreicht.

Dass ein neues Need for Speed noch 2022 kommen soll, geisterte bereits im April durch die Gerüchteküche, auch die fehlenden Umsetzungen für die Last-Gen-Systeme waren damals ein Thema gewesen. Konkretisiert hatte sich dies im Laufe des Jahres zwar nicht, aber im Hinblick auf das anstehende Weihnachtsgeschäft wäre jetzt vermutlich ein ziemlich guter Zeitpunkt für eine offizielle Ankündigung.

Zur Erinnerung: Hier könnt ihr euch anschauen, wie uns der letzte große Serienteil gefallen hat.

Was schon über das neue Need for Speed bekannt ist

Wirklich viele bestätigte Infos gibt es zum kommenden Need for Speed noch nicht, dafür aber umso mehr Gerüchte und Leaks. Der Titel entsteht bei den ehemaligen Burnout-Machern Criterion und wird sich wenig überraschend wieder um Autorennen in einem noch nicht näher benannten Setting drehen. Laut einem Leak von Anfang 2021 könnte es sich dabei um Chicago und Umgebung handeln.

Beim Grafik-Stil setzt Need for Speed Unbound – wenn es denn tatsächlich so heißt – auf einen Mix aus realistischem Look und Anime/Comic-Elementen, beispielsweise bei Flammen- oder Qualm-Effekten. Offiziell ist all das bislang nicht, aber wenn es nach Tom Henderson geht, wird es jetzt ja vermutlich nicht mehr lange bei den zahlreichen Fragezeichen bleiben.

Was erhofft ihr euch vom neuen Need for Speed?