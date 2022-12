Need for Speed Unbound-Glitch schüttet euch mit unendlich viel Geld zu

Das jüngst erschienene Rennspiel Need for Speed Unbound setzt auf einen recht simplen Kreislauf. Ihr nehmt an Rennen teil, in denen ihr Geld gewinnt, welches ihr dann wieder in neue Upgrades und Autos investieren könnt, um damit dann an weiteren Rennen teilzunehmen. Wäre es nicht praktisch, direkt die ganzen Taschen voller Geld zu haben, um schon früh im Spiel richtig fett investieren zu können? Aktuell geht das dank eines kleinen Glitches im Spiel – noch zumindest.

Die Grundlagen: In Need for Speed Unbound gibt es ein Wochentag-System und immer, wenn ihr nach diversen abgeschlossenen Missionen und Rennen in eure Garage zurückfahrt, bricht ein neuer Tag an. Entscheidend für die Ausnutzung des Glitches ist der Samstag, denn nur dort könnt ihr euch in entscheidende Qualifikationsrennen einkaufen. Es lohnt sich aber, denn mit diesen Wettfahrten könnt ihr euch ein kleines Vermögen erspielen.

So nutzt ihr den Geld-Glitch in Need for Speed Unbound

Entscheidend für den Glitch ist die Sequenz NACH dem Rennen. Nehmt also ganz normal am Qualifikationsrennen teil und platziert euch möglichst weit vorne. Sobald das Rennen abgeschlossen ist, wird euch das Auto gezeigt, dass ihr euch erspielt habt, danach folgt eine Zwischensequenz.

Sobald diese Zwischensequenz startet, müsst ihr das Spiel verlassen. Wenn ihr euren Speicherstand danach wieder ladet, habt ihr zwar den Gewinn – also die erspielte Kohle – weiterhin auf dem Konto, könnt aufgrund des Speicher-Glitches das Qualifikationsrennen allerdings noch einmal fahren. Wiederholt das Prozedere also, um zumindest theoretisch unendlich viel Geld zu scheffeln und damit erst einmal keine Geldsorgen mehr zu haben.

Wichtiger Hinweis: Da es sich um einen Glitch und damit einen offensichtlichen Fehler handelt, ist zu erwarte, dass Entwickler Criterion diesen mit einem zukünftigen Update oder Hotfix beheben wird. Wer den Geld-Glitch in Unbound also ausnutzen will, sollte damit nicht allzu lange warten.

Need for Speed Unbound ist seit dem 2. Dezember 2022 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Der Titel ist auch plattformübergreifend spielbar, wie das funktioniert, erfahrt ihr in unserem separaten Artikel. Was das neue NfS gut macht und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt, erfahrt ihr in unserem Test zu Need for Speed Unbound.