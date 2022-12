Need for Speed Unbound: Ein neues Spiel starten geht nur über Umwege

Um in Need for Speed Unbound die Story durchzuspielen, braucht es durchschnittlich 15 Spielstunden. Danach könnt ihr weiter munter durch Lakeshore fahren, beispielsweise um übrige Sammelobjekte wie Streetart zu finden. Zusätzlich steht noch der Online-Modus bereit, allerdings ohne den gesamten Fortschritt zu übernehmen. Wollt ihr also stattdessen lieber die Kampagne vorne beginnen, stellt sich unweigerlich die Frage, wie das genau geht.

Wer im Menü danach sucht, den Fortschritt des einzig verfügbaren Spielstands zurückzusetzen, wird jedoch nichts finden. NfS Unbound gibt euch nicht selbst die Möglichkeit, das einfach zu tun. Dafür müsst ihr euch durch den Speicher der Konsole wühlen und euren Spielstand dort löschen.

So löscht ihr euren Unbound-Spielstand auf Xbox Series X/S

Ausgangslage: Ihr befindet euch auf dem Dashboard der Xbox

Öffnet “Meine Spiele & Apps” Navigiert unter Spiele zur Need for Speed Unbound-Kachel Öffnet das Spielmenü mit der Burger-Taste (die mittlere rechte Taste mit den drie Strichen) Jetzt öffnet sich ein kleines Menü, in dem ihr “Spiele und Add-Ons verwalten” anklickt Wählt “Gespeicherte Daten” und löscht den Spielstand für euren Account

So löscht ihr euren Unbound-Spielstand auf PS5

Ausgangslage: Ihr befindet euch auf dem Dashboard der PlayStation 5

Öffnet die Einstellungen (Zahnrad-Symbol oben rechts zwischen der lupe und eurem Profil) Wählt den Punkt “Speicher” aus Als nächstes klickt ihr auf “Konsolenspeicher” Wählt die orange markierten “Gespeicherte Daten” aus Weiter zu “Spiele für PS5”. Hier könnte eine kleine Ladezeit entstehen. Sucht nach Need for Speed Unbound Wählt den Spielstand aus und drückt rechts unten auf den “Löschen”-Button Bestätigt die Nachfrage, ob ihr die Daten wirklich löschen wollt Bestätigt, sofern es der Fall war, dass ihr damit auch die automatische Synchronisation der gespeicherten Daten deaktivieren wollt (ggf. “Für alle übernehmen”)

Was passiert mit meinen Trophäen bzw. Achievements? Keine Sorge, durch das Löschen des Spielstands gehen, wie bei anderen Spielen auch, keine verdienten Erfolge verloren. Welche ihr noch nachholen müsst, falls ihr auf Platin hinarbeitet, könnt ihr im folgenden Artikel abgleichen:

Ein letzter wichtiger Hinweis noch: Macht zur Sicherheit vor dem Löschen des Spielstands ein Backup auf ein externes Gerät, falls etwas schiefgeht oder ihr es wieder rückgängig machen wollt. Sonst sind eure getunten Wagen, das erspielte Vermögen oder auch die Sammelobjekte unwiderruflich weg.