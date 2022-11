Need for Speed Unbound: Die Platin-Trophäe zu bekommen, dürfte ganz schön happig werden

Poliert schon mal den Lack und überprüft den Reifendruck: Need for Speed Unbound rollt an die Startlinie und erscheint am 2. Dezember. Vorab können allerdings schon einige Raser*innen spielen und das heißt, dass auch die komplette Trophäenliste bereits geleakt ist. Die klingt ganz schön anspruchsvoll und schwer danach, als wärt ihr eine ganze Weile damit beschäftigt.

Need for Speed Unbound: Für Platin müsst ihr wohl auch online spielen

Darum geht's: Es dauert nicht mehr lange, dann kommt das neue Need for Speed auf den Markt. Das bietet eine offene Spielwelt, jede Menge Tuning- und Straßenrennenflair, außerdem darf natürlich auch der passende Soundtrack nicht fehlen. Dieses Mal gibt es aber auch sehr spezielle Effekte zu bewundern:

3:16 Need for Speed Unbound - Gameplay-Trailer zeigt Rennen in der offenen Welt

Die Trophäen sind geleakt: Nach diversen längeren Gameplay-Videos, allen Autos und noch viel mehr gibt es jetzt auch eine Liste mit allen Trophäen, die ihr in Need for Speed Unbound offenbar freispielen könnt (via: Spieletipps).

Dazu zählen diverse Verfolgungsjagden mit der höchsten Fahndungsstufe, das Ausschalten besonders vieler Cops und ähnliches, aber ihr müsst auch haufenweise Sammelobjekte in der Spielwelt finden. Kurzum: Ihr werdet wohl genug zu tun haben.

Besonders anstrengend könnte für viele Fahrer*innen sein, dass ihr auch Trophäen in den Online-Playlists sammeln müsst. Wer ausschließlich im Singleplayer und offline spielen will, kann also nicht alle herausforderungen abschließen und sämtliche Trophäen ergattern.

Need for Speed Unbound: Das ist die geleakte Trophäenliste

Need for Speed!

Freischaltung: Need for Speed! (Erhalte alle Trophäen)

Trophäe: Platin

Gamerscore: -

The Bear Champ

Freischaltung: Zerstöre alle Bären-Sammelobjekte

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Most Wanted

Freischaltung: Entkomme in einer Verfolgungsjagd mit Fahndungsstufe 5

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Neue Crew

Freischaltung: Schließe Qualifikation 1 ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Es geht los

Freischaltung: Schließe Qualifikation 2 ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Lakeshore, aufgepasst

Freischaltung: Schließe Qualifikation 3 ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Familie gefunden

Freischaltung: Schließe "The Grand" ab

Trophäe: Gold

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Hey, Lakeshore

Freischaltung: Schließe den Prolog ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Feind aller Plakate

Freischaltung: Zerstöre alle Plakatwand-Sammelobjekte

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Schwer zu erreichen

Freischaltung: Finde alle Street-Art-Sammelobjekte

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Im Geschwindigskeitsrausch

Freischaltung: Erziele 3 Sterne in allen Speed-Run-Aktivitäten

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Pilotenschein

Freischaltung: Erziele 3 Sterne in allen Weitsprung-Aktivitäten

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Drift-Profi

Freischaltung: Erziele 3 Sterne in allen Driftzone-Aktivitäten

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Geblitzt

Freischaltung: Erziele 3 Sterne in allen Speed-Trap-Aktivitäten

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Keine halben Sachen

Freischaltung: Sammle alle Sammelobjekte und erziele 3 Sterne in allen Aktivitäten

Trophäe: Gold

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Ordentlich Schotter

Freischaltung: Deponiere in einer Sitzung 75.000 $

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Die Million

Freischaltung: Verdiene 1.000.000 $ im Story-Modus

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Völlig im Flow

Freischaltung: Erziele 250.000 Punkte bei einem Takeover-Event

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Im Flow

Freischaltung: Erziele 200.000 Punkte bei einem Takeover-Event

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Unaufhörlicher Rebell

Freischaltung: Schließe 30 Straßenrennen im Story-Modus ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Style It Out

Freischaltung: Schließe 10 Takeover-Events ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Rydell's Rydes

Freischaltung: Führe alle Upgrades für deine Story-Modus-Garage aus

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Houdini

Freischaltung: Entkomme in einer Verfolgungsjagd mit Fahndungsstufe 5 in einem Wagen der Stufe A+

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Staatsfeind

Freischaltung: Schalte 5 Cops in einer einzigen Sitzung aus

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Unantastbar

Freischaltung: Entkomme in 50 Verfolgungsjagden

Trophäe: Gold

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Uneingeschränkter Zugang

Freischaltung: Führe alle Upgrades für deine Lakeshore-Online-Garage aus

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Volles Haus

Freischaltung: Schließe eine Lakeshore-Online-Playlist mit 7 anderen Spieler:innen ab

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt

B For My Name

Freischaltung: Schließe eine Lakeshore-Online-Playlist der Stufe B ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Ans Limit gehen

Freischaltung: Schließe eine Lakeshore-Online-Playlist der Stufe A ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Verheißungsvoll

Freischaltung: Schließe eine Lakeshore-Online-Playlist der Stufe A+ ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Superstar

Freischaltung: Schließe eine Lakeshore-Online-Playlist der Stufe S ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Top-Billin'

Freischaltung: Schließe eine Lakeshore-Online-Playlist der Stufe S+ ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Mixtape

Freischaltung: Schließe 25 Lakeshore-Online-Playlists ab

Trophäe: Gold

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Blessed

Freischaltung: Sammle 10 Fahrzeuge in deiner Story-Modus-Garage

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Hübsche Sammlung

Freischaltung: Sammle 10 Fahrzeuge in deiner Lakeshore-Online-Garage

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Hey, Speedie!

Freischaltung: Fahre 200 MPH (321,86 km/h) schnell im Story-Modus

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Meilenweit

Freischaltung: Fahre insgesamt 100 Meilen (160,93 km) im Story-Modus

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Freischaltung: Passe deine Fahreffekte an

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Modisch? Logisch

Freischaltung: Individualisiere deine Kleidung

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Folienkunst

Freischaltung: Bringe eine Custom-Folie an deinem Wagen an

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Drück auf die Tube

Freischaltung: Setze 5-mal Burst-Nitro der höchsten Stufe in Lakeshore-Online-Events ein

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Beatdrop

Freischaltung: Setze 5-mal Burst-Nitro der höchsten Stufe in Story-Modus-Events ein

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt

Mehr News zu Need for Speed Unbound gibt es hier:

Wann erscheint das neue Need for Speed? Offiziell am 2. Dezember, also an diesem Freitag. Dann findet der reguläre Launch für PS5, Xbox Series S/X und den PC statt. Aber wer die sogenannte Palace Edition vorbestellt, kann bereits ab morgen losspielen, also am 29. November. Alle Infos zum Preload, Startzeiten und dem ganzen Rest findet ihr hier.

Wie klingen die Trophäen für euch? Freut ihr euch drauf?