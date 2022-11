Need for Speed Unbound: Startzeit und Preload für Palace- und Standard Edition

Mit Need for Speed Unbound kommt am 2. November der nächste Teil der beliebten Rennspielserie auf den Markt. Um rechtzeitig in Lakeshore City über die Straßen heizen zu können, hat Publisher EA Informationen zum Preload und der Startzeit des Spiels in einem Blogbeitrag verraten.

Die Startzeiten für Need for Speed Unbound

In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird Unbound im Rahmen des Early Access (in der Palace Edition enthalten) am 29. November freigeschaltet. Wer keinen früheren Zugriff erworben hat, kann zum regulären Release am 2. Dezember losspielen.

Hier die genauen Zeiten:

Palace Edition: 29. November um 8:00 Uhr

29. November um 8:00 Uhr EA Play (Pro) Version: 29. November um 8:00 Uhr (EA Play nur 10 Trial-Stunden)

29. November um 8:00 Uhr (EA Play nur 10 Trial-Stunden) Standard Edition: 2. Dezember um 8:00 Uhr

Mit dem Preload Zeit sparen

Die Möglichkeit das Spiel vorab zu laden und zu installieren splittet sich ebenfalls auf:

Xbox Series X/S: 24. November um 17:00 Uhr

24. November um 17:00 Uhr PC: 24. November um 17:00 Uhr

24. November um 17:00 Uhr PS5 Palace Edition: 27. November um 8:00 Uhr

27. November um 8:00 Uhr PS5 Standard Edition: 30. November um 8:00 Uhr

Auf diversen sozialen Plattformen wie Reddit berichten Spieler*innen jedoch, dass sie das Spiel sogar noch früher laden können. Ihr könnt es also unter Umständen einfach schon einmal versuchen.

Der folgende Trailer stellt euch die Palace Edition nochmal genauer vor, mit der ihr auch den früheren Zugang bekommt:

1:05 Need for Speed Unbound - Trailer stellt Inhalte der Palace-Edition vor und zeigt Gameplay

Noch mehr neue Infos zu NfS Unbound

EA hat in dem Blogbeitrag noch viele weitere Informationen zu Need for Speed Unbound geteilt. So wurde plattformübergreifendes Crossplay bestätigt, das aber auch deaktiviert werden kann. Außerdem wird das Spiel auf PS5 und Xbox Series X in 4K mit 60fps laufen, während die Xbox Series S auf 1280p und 60fps setzt. Den vollständigen Blogbeitrag findet ihr hier.

Eine umfangreiche Übersicht zu NfS Unbound samt wichtiger Trailer findet ihr im Artikel "Alles, was ihr vor dem Release des Racers wissen müsst".