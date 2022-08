Neue Spiele der Woche bringen Remake eines der besten PlayStation-Spiele aller Zeiten

Vom 29. August bis 4. September 2022 gibt es wieder eine Reihe neuer Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche.

Das Highlight in dieser Woche:

The Last of Us Part 1

Release: 2. September

2. September Genre: Action

Action Plattformen: PS5

Darum geht's: Das ursprünglich für PS3 erschienene The Last of Us wird jetzt für PlayStation 5 als Remake mit verbesserter Grafik und einigen neuen Funktionen (darunter stark erweiterte Accessibility-Optionen) neu aufgelegt. Mit einer MetaCritic-Wertung von 95 gehört das Original unumstritten zum besten, was die PlayStation zu bieten hat.

In der postapokalyptischen Welt von The Last of Us hat der Cordyceps-Pilz Menschen in zombieartige Wesen verwandelt. Durch diese muss der schroffe Joel mit seinem jungen Schützling Ellie reisen, um sie zu einer Fireflies genannten Rebellengruppe zu bringen. Neben heftigen Kämpfen und Ressourcenmanagement setzt das Spiel vor allem auf die Story und die sich entwicklende Vater-Tochter-Beziehung zwischen Joel und Ellie.

Alle wichtigen Infos zu den Neuerungen bekommt ihr hier:

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

30. August: Commandos 3 - HD Remaster

Commandos 3 - HD Remaster 30. August: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection 30. August: Dusk Diver 2

Dusk Diver 2 30. August: Tinykin

Tinykin 30. August: Inscryption

Inscryption 30. August: Phantasy Star Online 2

Phantasy Star Online 2 30. August: Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Destroy All Humans! 2 - Reprobed 1. September: Chenso Club

Chenso Club 1. September: The Mysteries of Ranko Togawa: Murder on the Marine Express

The Mysteries of Ranko Togawa: Murder on the Marine Express 2. September: The Last of Us Part I

The Last of Us Part I 2. September: JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R 2. September: Made in Abyss: Binary Star Falling into Darknes

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darknes 2. September: LEGO Brawls

LEGO Brawls 2. September: Train Sim World 3

Was erscheint noch?

Alle PS4-Releases 2022 findet ihr hier. Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2022 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

30. August: Commandos 3 - HD Remaster

Commandos 3 - HD Remaster 30. August: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection 30. August: Tinykin

Tinykin 30. August: Zero Escape: Zero Time Dilemma

Zero Escape: Zero Time Dilemma 30. August: Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Destroy All Humans! 2 - Reprobed 30. August: Immortality

Immortality 1. September: Chenso Club

Chenso Club 1. September: The Mysteries of Ranko Togawa: Murder on the Marine Express

The Mysteries of Ranko Togawa: Murder on the Marine Express 1. September: Onsen Master

Onsen Master 1. September: Fairy Elements

Fairy Elements 1. September: Food Truck Tycoon

Food Truck Tycoon 2. September: JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R 2. September: LEGO Brawls

LEGO Brawls 2. September: Train Sim World 3

Was erscheint noch?

Alle Xbox-Releases 2022 findet ihr hier.

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

30. August: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection 30. August: Tinykin

Tinykin 30. August: United Assault - Normandy '44

United Assault - Normandy '44 30. August: Dusk Diver 2

Dusk Diver 2 30. August: Robby's Adventure

Robby's Adventure 1. September: Gerda: A Flame in Winter

Gerda: A Flame in Winter 1. September: Easy Red 2

Easy Red 2 1. September: ANNO: Mutationem

ANNO: Mutationem 1. September: Ooblets

Ooblets 1. September: Restless Soul

Restless Soul 1. September: Project Snaqe

Project Snaqe 1. September: Here Comes Niko!

Here Comes Niko! 1. September: Fairy Elements

Fairy Elements 1. September: Murder on the Marine Express

Murder on the Marine Express 1. September: Draw Rider Remake

Draw Rider Remake 1. September: Onsen Master

Onsen Master 1. September: Golazo! 2

Golazo! 2 2. September: Space Tanks

Space Tanks 2. September: Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness 2. September: JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R 2. September: LEGO Brawls

LEGO Brawls 2. September: NIS Classics Volume 3: La Pucelle: Ragnarok / Rhapsody: A Musical Adventure

NIS Classics Volume 3: La Pucelle: Ragnarok / Rhapsody: A Musical Adventure 3. September: Please, Touch The Artwork

Was erscheint noch?

Alle Switch-Releases 2022 findet ihr hier.

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im August 2022

Der August neigt sich dem Ende zu und damit auch eure Gelegenheit, euch noch die PS Plus Essential-Spiele des Monats zu schnappen. Wenn ihr wissen wollt, was es im August bei PS Plus und dem Game Pass gibt, findet ihr alle Infos in den verlinkten Artikeln. Auf GamePro.de findet ihr außerdem regelmäßig Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?