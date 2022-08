Neue Spiele der Woche bringen den Reboot einer Open World-Actionreihe

In dieser Woche gibt es in der Gaming-Welt ein großes Comeback. Denn nach dreijähriger Pause öffnet die gamescom in Köln wieder live ihre Pforten und lässt etliche tausende Gaming-Begeisterte zum Messegelände in der Rhein-Metropole pilgern. Etliche Spiele werden dort vertreten sein, welche genau könnt ihr hier nachlesen. Aber auch abseits des Messetrubels gibt es in dieser Woche natürlich auch einige Spiele-Releases, die ihr wie gewohnt in unserer Übersicht findet.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlight der Woche

Saints Row

Release: 23. August 2022

23. August 2022 Genre: Action

Action System: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

Darum geht's: Saints Row ist der große Reboot der Open World-Actionspielreihe, erzählt die Anfänge der Saints Gang und schickt uns in eine komplett neue Stadt und die umliegenden Steppengebiete. Ganz in der Tradition der Vorgänger bewegen wir uns durch die Spielwelt, erledigen Aufträge und Nebenaufgaben oder lassen einfach mal die Sau raus.

Ob der Reboot gelungen ist, lest ihr in der kommenden Woche in unserem Test, hier findet ihr vorab schon einmal alles Wichtige zu Speichergröße, Preload und mehr:

Neue Spiele für PS4 und PS5

23. August - Are You Smarter Than A 5th Grader?

23. August - Midnight Fight Express

23. August - Saints Row

23. August - Yars: Recharged

25. August - SD Gundam Battle Alliance

25. August - F1 Manager 2022

26. August - NHRA Championship Drag Racing: Speed for All

26. August - Pac-Man World Re-Pac

26. August - Souls Hackers 2

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

23. August - Are You Smarter Than A 5th Grader?

23. August - Midnight Fight Express

23. August - Saints Row

23. August - Yars: Recharged

24. August - Flat Heroes

24. August - Islets

25. August - Richman 10

25. August - SD Gundam Battle Alliance

25. August - F1 Manager 2022

26. August - NHRA Championship Drag Racing: Speed for All

26. August - Pac-Man World Re-Pac

26. August - Souls Hackers 2

Neue Spiele für Nintendo Switch

23. August - Are You Smarter Than A 5th Grader?

23. August - Midnight Fight Express

23. August - Rite

23. August - Yars: Recharged

24. August - Blob Quest

24. August - Islets

24. August - Kid Ball Adventure

25. August - Alien War

25. August - Criminal Expert

25. August - Enduring Mountain

25. August - Fluchtspiel & Kartensuchspiel R01M

25. August - Forest Camp Story

25. August - Haak

25. August - Hidden Shapes: Black Skull + Old West

25. August - I Was a Teenage Exocolonist

25. August - Idol Manager

25. August - Kofi Quest

25. August - Like No Other

25. August - Mixolumia

25. August - Narona Sports

25. August - SD Gundam Battle Alliance

25. August - The Bonfire: Forsaken Lands

25. August - WorldWide FlightSimulator

26. August - Aquadine

26. August - Back Again

26. August - Mahjong Minimal

26. August - Nexomon + Nexomon: Extinction Complete Collection

26. August - NHRA Championship Drag Racing: Speed for All

26. August - Pac-Man World Re-Pac

26. August - Tee Time Golf

Auf welchen Release in dieser Woche freut ihr euch am meisten?