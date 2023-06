In dieser Woche erscheint ein Jahres-Highlight mit Traumwertung und was für Horrorfans

Déjà-vu? Schon seit Ende letzter Woche schnetzeln Fans Monster in Diablo 4. Den ganz großen Release gibt's aber erst in der Woche vom 5. bis zum 11. Juni. Bisher durften nur Spieler*innen loslegen, die die Deluxe- und Ultimate-Edition vorbestellt hatten. Für alle anderen öffnen sich nun am Dienstag die Höllenpforten.

Daneben dürfen aber auch Horrofans gespannt sein. Die Dämonen bekommen nämlich am selben Tag Konkurrenz von fiesen Monstern in einem düsteren Bunker. Am 6. erscheint nämlich auch der neue Ableger der Amnesia-Reihe.

Highlights der Woche

Diablo 4

30:01 Wir haben endlich die Vollversion von Diablo 4 gespielt: Das ist unser erstes Fazit

Release: 6. Juni 2023

6. Juni 2023 Genre: Action-RPG

Action-RPG Systeme: PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PC

Der neueste Teil der Diablo-Reihe konnte bei uns eine Traum-Wertung von 94 Punkten absahnen und gehört damit definitiv schon jetzt zu den großen Highlights des Jahres 2023. Die Server hielten dem Early Access, der am Freitag gestartet ist, auch gut stand und wir wollen hoffen, dass das auch am Dienstag noch so sein wird.

Mehr zum Thema Diablo 4 im Test: Der mit Abstand beste Teil der Reihe von Kevin Itzinger

Diablo 4 verlässt sich auf die beliebte alte Formel, bringt den Couch- (und Online-)Koop zurück, hat aber auch einige Neuerungen im Gepäck. Dazu gehört die offene Spielwelt, bei der Gebiete mitskalieren. Auch die Shared World ist neu. Losziehen könnt ihr mit einer von fünf unterschiedlichen Klassen: Barbarin, Druide, Totenbeschwörerin, Zauberer oder Jägerin. Die Jäger-Klasse ist auch ganz neu mit dabei.

Amnesia: The Bunker

10:09 Amnesia: The Bunker - Knapp 10 Minuten neues Gameplay aus der Survival-Horror-Hoffnung

Release: 6. Juni 2023

6. Juni 2023 Genre: Survivalhorror

Survivalhorror Systeme: PS4 (PS5 erscheint noch), Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Spannend wird es auch für Horrorfans. Die Amnesia-Reihe hat sich seit dem Überrasschungs-Erfolg von Amnesia: The Dark Descent längst etabliert. Aber Amnesia: The Bunker will einiges am bisherigen Konzept ändern. So soll im Bunker aus dem 2. Weltkrieg, in dem wir uns herumbleiben, einiges zufallsgeneriert sein.

Mehr zum Thema Amnesia bekommt einen neuen Teil mit offenerer Welt und das bereitet mir Sorgen von Samara Summer

Außerdem ist die Spielwelt offener - zumindest so weit das in unterirdisch verzweigten Gängen möglich ist. Daneben können wir uns zum ersten Mal gegen Feinde auch wehren. Die Reihe geht also einen Schritt Richtung Survivalhorror. Nach wie vor leiden wir allerdings unter Gedächtnisverlust und unter der Dunkelheit, die eine große Bedrohung darstellt. Nur dieses Mal anders, da unsere laute Taschenlampe Gegner anlocken kann.

Ob sich dieses Konzept bewähren kann, muss sich noch zeigen.

Neue Spiele für PS5 und PS4

Hier haben wir die wichtigsten PlayStation-Spiele der Woche für euch.

6. Juni: Amnesia: The Bunker

Amnesia: The Bunker 6. Juni: Loop8: Summer of Gods

Loop8: Summer of Gods 6. Juni: Diablo 4

Diablo 4 8. Juni: Pro Cycling Manager 2023

Pro Cycling Manager 2023 8. Juni: Tour de France 2023

Tour de France 2023 9. Juni: Raiden 3 x Mikado Maniax

Alle PlayStation-Releases 2023: Hier findet ihr unsere Listen mit allen Titeln, die 2023 für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erscheinen.

Neue Spiele für Xbox Series X/S und Xbox One

Hier haben wir die wichtigsten Xbox-Spiele der Woche für euch.

6. Juni: Amnesia: The Bunker

Amnesia: The Bunker 6. Juni: Loop8: Summer of Gods

Loop8: Summer of Gods 6. Juni: Diablo 4

Diablo 4 6. Juni : Scarf

Scarf 8. Juni: Pro Cycling Manager 2023

Pro Cycling Manager 2023 8. Juni: Tour de France 2023

Tour de France 2023 9. Juni: Raiden 3 x Mikado Maniax

Alle Xbox-Releases 2023: In dieser Liste findet ihr alle Spiele die für Xbox One und Xbox Series X/S in diesem Jahr erscheinen.

Neue Spiele für Nintendo Switch

Hier haben wir die wichtigsten Switch-Spiele der Woche für euch.

6. Juni: Loop8: Summer of Gods

Loop8: Summer of Gods 8. Juni: Harmony: The Fall of Reverie

9. Juni Raiden 3 x Mikado Maniax

Alle Switch-Releases 2023: In dieser Liste findet ihr die Spiele für die Nintendo Switch, die aktuell für dieses Jahr angekündigt sind.

Denkt an PS Plus, Game Pass, Games With Gold!

Habt ihr eines der gängigen Abos auf Xbox- oder PlayStation-Konsolen. Dann bekommt ihr sogar jeden Monat ohne Aufpreis neues Zock-Futter an die Hand.

Wir informieren euch natürlich immer rechtzeitig, welche Spiele in welchem Service landen oder welche nicht mehr verfügbar sind. Zusätzlich suchen wir für euch besondere Tipps aus den Abos heraus, sodass ihr immer auch spontan was für freie Stunden bei uns finden solltet. Auch bei Switch Online gibt es übrigens eine Retro-Spiele-Bibliothek.

Stürzt ihr euch diese Woche wie so viele in Diablo oder findet ihr eines der "kleineren" Spiele viel interessanter?