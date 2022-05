Neue Spiele der Woche: Diese Titel kommen für PlayStation, Xbox und Switch raus

Die Temperaturen klettern langsam, auch den Mai haben wir bereits zur Hälfte geschafft. Nur noch wenige Wochen also, bis im Juni vermutlich einige Neuankündigungen auf uns einprasseln, unter anderem auf dem Xbox und Bethesda Showcase. Bevor es soweit ist, erwarten uns aber auch noch in den nächsten Tagen und Wochen einige Releases für PlayStation, Xbox und Switch. Die wichtigsten aus der Woche vom 16. bis 22. Mai findet ihr in unserer Release-Liste.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Neue Spiele für PS4 und PS5

17. Mai - Furi

17. Mai - Furi: Onnamusha

17. Mai - Outward: Definitive Edition

18. Mai - Divination

19. Mai - Deadcraft

19. Mai - Matchpoint: Tennis Championships

19. Mai - They Always Run

19. Mai - Vampire: The Masquerade - Swansong

Alle PlayStation-Spiele 2022: In unserer großen Übersicht findet ihr eine komplette Liste aller Spiele, die in diesem Jahr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erscheinen.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

17. Mai - Outward: Definitive Edition

17. Mai - Umurangi Generation Special Edition

18. Mai - Behind Closed Doors: A Developer's Tale

18. Mai - Divination

19. Mai - Deadcraft

19. Mai - They Always Run

19. Mai - Vampire: The Masquerade - Swansong

Alle Xbox-Spiele 2022: In unserer Release-Liste findet ihr sämtliche geplanten Neuerscheinungen des Jahres 2022 für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Neue Spiele für Nintendo Switch

18. Mai - Behind Closed Doors: A Developer's Tale

18. Mai - Divination

18. Mai - Regular Factory: Escape Room

19. Mai - Bad Writer

19. Mai - Deadcraft

19. Mai - Goetia 2

19. Mai - Guild of Dungeoneering Ultimate Edition

19. Mai - Snow Bros. Nick & Tom Special

19. Mai - There Will Be No Turkey This Christmas

19. Mai - They Always Run

19. Mai - Vampire the Masquerade - Swansong

20. Mai - Cotton Fantasy

20. Mai - PigShip and the Giant Wolf

20. Mai - Puzzle Collection

20. Mai - The Legend of the Dragonflame Highschool Collection

22. Mai - Galacticon

Alle Switch-Spiele 2022: Alle weiteren geplanten Releases für die Nintendo Switch für das Jahr 2022 findet ihr in unserer separaten Liste.

Denkt an PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass!

Auch im Mai 2022 gibt es in den Abo- und Service-Diensten von Nintendo, Microsoft und Sony wieder eine ganze Reihe von Titeln Spiele, die ihr euch abseits der normalen Abo-Kosten ohne Aufpreis downloaden und spielen könnt.

Die Titel in den einzelnen Services ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores oder auf GamePro.de werfen solltet, wir halten euch über etwaige Updates auf dem Laufenden.

