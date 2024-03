Neue Spiele der Woche: Gleich 3 potenzielle Spielekracher erscheinen am gleichen Tag

Die Release-Woche vom 18. bis 24. März hat einiges zu bieten. Alleine am Freitag erscheinen drei Titel, die das Potenzial haben, richtig gut zu werden. In dieser Übersicht listen wir euch aber auch noch weitere wichtige Neuerscheinungen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch auf.

Die Release-Highlights der Woche

Rise of the Ronin

Release: 22. März

22. März Plattformen: PS5

PS5 Genre: Action-Rollenspiel

In Rise of the Ronin spielen wir einen selbst erstellten Ronin (herrenlosen Samurai), der im späten 19. Jahrhundert seinen eigenen Weg finden muss, nachdem plötzlich die Schwarzen Schiffe des Westens in Japan einfallen. Während die Geschichte sich damit um kulturelle Konflikte, politische Unruhen und Krieg dreht, ist bei den Kämpfen die Nioh-Handschrift von Team Ninja klar zu erkennen. Durch weitere Schwierigkeitsgrade ist Rise of the Ronin aber zugänglicher als die Souls-Spiele und könnte damit für alle spannend sein, die Ghost of Tsushima mochten und sich auf Assassin's Creed Codename Red freuen.

Dragon's Dogma 2

Release: 22. März

22. März Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Genre: Action-Rollenspiel

Wie schon im Vorgänger spielen wir in Dragon's Dogma 2 einen sogenannten (und selbst erstellten) Erweckten, der oder die sich das vom Drachen herausgerissene Herz zurückholen will. Dafür wählen wir eine der Laufbahnen (z.B. Krieger, Dieb, Magier, Illusionist, Magischer Bogenschütze) und befehligen unsere Vasallen, während wir uns durch die gefährliche Fantasy-Welt kämpfen.

Princess Peach: Showtime

Release: 22. März 2024

22. März 2024 Plattformen: Nintendo Switch

Nintendo Switch Genre: Action-Adventure

In Princess Peach: Showtime spielt die Prinzessin zum ersten Mal auf der Nintendo Switch selbst die Hauptrolle. Und das meinen wir wortwörtlich, da sie im Funkeltheater in allerlei Kostüme schlüpfen muss, um die Show zu retten. Als Fechterin, Detektivin oder auch Eiskunstläuferin erhält Peach immer neue Fähigkeiten, die ihr dabei helfen.

Falls ihr Interesse habt, euch aber noch nicht sicher seid, ob Princess Peach: Showtime euch zusagt, könnt ihr im eShop auch eine Demo herunterladen und reinschnuppern.

Neue Spiele für PS4 und PS5

19. März - Hi-Fi Rush

20. März - Alone in the Dark

21. März - House Flipper 2

21. März - Tram Simulator Urban Transit

21. März - Kingdoms and Castles

22. März - Dragon's Dogma 2

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

19. März - Lightyear Frontier (Early Access)

19. März - MLB The Show 24

20. März - Alone in the Dark

21. März - House Flipper 2

21. März - Tram Simulator Urban Transit

22. März - Dragon's Dogma 2

Neue Spiele für Nintendo Switch

19. März - MLB The Show 24

21. März - Scott Whiskers in: The Search for Mr. Fumbleclaw

22. März - The Legend of Legacy HD Remastered

22. März - Princess Peach: Showtime

