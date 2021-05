Switch Pro Leak: Amazon listet vorübergehend Nintendos Konsolen-Upgrade

Die Existenz der Nintendo Switch Pro wurde von Nintendo bisher nicht bestätigt. Trotzdem ist das Konsolen-Upgrade in aller Munde. Ein Hersteller von OLED-Technologie benannte die Pro-Version der Switch in einem Finanzbericht, und sogar im Switch-Update 12.0 finden wir eine Erwähnung des Arbeitstitels "Aula".

Nun haben wir den nächsten Namedrop: Amazon Mexiko hatte vorübergehend eine Angebotsseite für die "New Nintendo Switch Pro" online, natürlich ohne Preis oder Erscheinungsdatum. Als Modellnummer war die Bezeichnung "dummyasin-nnsw-2021-014" angegeben. Inzwischen ist die Seite von Amazon (via Twitter) wieder entfernt worden.

Heißt die Konsole New Nintendo Switch?

Bei dem Namen "New Nintendo Switch Pro" handelt es sich ziemlich sicher um einen Platzhalter. Dass Amazon Mexiko das "Pro" verwendet ist nicht weiter verwunderlich, da die Konsole in den Medien generell so benannt wird. Auffällig ist jedoch das "New". Ob sich der Anbieter hier auf den "New 3DS" bezieht oder tatsächlich mehr weiß als wir? "New Nintendo Switch" wäre nicht besonders kreativ, aber definitiv eine denkbare Namensgebung. Warten wir es ab.

Was hat es mit dem Angebot auf sich? Offensichtlich ging die Seite für die Switch Pro nicht absichtlich online. Es handelt sich um einen internen Platzhalter, um die Konsole möglichst schnell anbieten zu können, sobald sie offiziell angekündigt wird. Es kann aber durchaus sein, dass Amazon, als das vermutlich wichtigste Versandhaus der Welt, von Nintendo bereits über die Existenz der Konsole in Kenntnis gesetzt wurde. Zumindest geht man bei Amazon Mexiko offenbar davon aus, dass die neue Hardware demnächst angekündigt wird.

Alle Informationen zu Preis, Release und Technik der Switch Pro findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

Switch Pro noch in diesem Jahr

Bisher gingen Leaker und Insider meist davon aus, dass die Switch Pro erst 2022 kommen wird. Hintergrund dieser Annahme dürfte das Schweigen von Nintendo und der Mangel an Halbleiterchips auf dem Markt sein. Bloomberg berichtet allerdings, dass Nintendo doch einen Release für 2021 anpeilt, genauer im September oder Oktober. Angekündigt werden soll das Konsolen-Upgrade sogar schon in den kommenden zwei Wochen, vor dem Beginn der E3 am 12. Juni.

Was haltet ihr von den Gerüchten rund um die Switch Pro?