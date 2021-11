6 Switch-Highlights, auf die ihr euch im November/Dezember freuen könnt

Auch wenn die ganz großen Nintendo Switch-Knaller in diesem Jahr ausbleiben, stehen im November und Dezember 2021 trotzdem einige vielversprechende Titel für die kleine Konsole an. Wir haben die potenziell besten herausgepickt und stellen sie euch in dieser Liste noch einmal gesondert vor.

Übersichten aller kommenden Switch-Games findet ihr hingegen hier:

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle

Release: 19. November 2021

19. November 2021 Genre: RPG

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle bringt die 4. Generation in neuer Optik auf die Nintendo Switch zurück. Aber nicht nur der putzige Chibi-Look ist neu – die Neuauflage des RPGs profitiert auf der Switch von etlichen Quality of Life-Verbesserungen und Neuerungen wie die Pokémon-Verstecke, die an die Naturzone aus Schwert und Schild erinnern.

Warum Pokémon Diamant und Perl schon jetzt vielversprechend klingt, verraten wir euch in unserer GamePro-Preview.

Shin Megami Tensei 5

Release: 12. November 2021

12. November 2021 Genre: RPG

Shin Megami gilt als der Ursprung der beliebten Persona-Reihe und geht am 12. November in die fünfte Runde. Und wie das Spin-Off dreht sich Shin Megami um die Frage, was passieren würde, wenn die Helden und Monster nicht in der Postapokalypse oder der Vergangenheit, sondern dem aktuellen Tokyo leben und zur Highschool gehen würden.

Abseits des "Was wäre, wenn..." des Persona-Universums ist die Welt von Megami Tensei erheblich düsterer. Anders als der vierte Teil, der im feudalen Japan spielte, geht es dieses Mal ins moderne Tokyo - oder das, was davon übrig ist. Denn Dämonen scheinen sich ausgebreitet zu haben und wahrscheinlich ist es an uns, sie zu stoppen.

GTA Trilogy

Release: 11. November 2021

11. November 2021 Genre: Action

In der Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition legt Rockstar Games gleich drei Action-Klassiker neu auf. Mit GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas stecken gleich drei legendäre Open World-Spiele im Paket, die für die Neuveröffentlichung aber nicht nur einfach portiert, sondern auch grafisch und teils auch spielerisch ordentlich aufpoliert wurden. So gibt es etwa deutlich verbesserte Licht-Engines, detailliertere Texturen, eine angepasste Steuerung und vieles mehr.

Alle Unterschiede und Verbesserungen in der GTA Trilogy findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

Death's Door

Release: 23. November 2021

23. November 2021 Genre: Action-Adventure

Nachdem das Action-Adventure Death's Door bereits auf der Xbox überzeugen konnte und im GamePro-Test eine beachtliche Wertung von 88 abstauben konnte, geht's Ende November auch auf der Nintendo Switch gemeinsam mit dem Krähen-Sensenmann auf Seelenjagd.

In Gestalt des düsteren Helden schlagt ihr euch durch unterschiedliche Dungeons, tötet Gegner und Bosse und werdet dabei immer stärker, indem ihr Ausrüstung und Fähigkeiten über gesammelte Ressourcen verbessert. Unterwegs schaltet ihr neue Abkürzungen frei und entdeckt versteckte Geheimnisse. Death's Door erscheint am selben Tag übrigens auch für PS4 und PS5.

Unseren Test zu Death's Door lest ihr hier.

Life is Strange: True Colors

Release : Dezember 2021 (konkreter Termin tba)

: Dezember 2021 (konkreter Termin tba) Genre: Adventure

Life is Strange: True Colors erzählt eine komplett neue Geschichte mit neuen Charakteren innerhalb des LiS-Universums und kann deshalb auch ohne Vorkenntnisse gespielt werden. Diesmal schlüpft ihr in die Jeansjacke von Alex, die nach jahrelanger Abwesenheit in ihre Heimatstadt Haven Springs zurückkehrt und die Beziehung zu ihrem Bruder wieder aufbauen will.

Im Laufe der emotionalen Geschichte wird die junge Frau in ein Mysterium verstrickt, das es aufzulösen gilt, und knüpft etliche Bekanntschaften mit den Bewohner*innen von Haven Springs.

Das Adventure ist bereits seit September auf PlayStation und Xbox erhältlich. Unseren Test zu Life is Strange True Colors lest ihr hier.

Outer Wilds

Release : Dezember 2021 (konkreter Termin tba)

: Dezember 2021 (konkreter Termin tba) Genre: Adventure

Outer Wilds ist ein Erkundungs-Adventure, in dem wir als Astronaut die Mysterien des Sonnensystems ergründen und Rätsel lösen, während wir in einer endlosen Zeitschleife von rund 20 Minuten feststecken. Im Verlauf dieses Time-Loops verändern sich die Level und Orte in Outer Wilds, sodass wir in jedem Durchlauf Zeuge verschiedener Ereignisse werden, bevor wir wieder an den Ausgangspunkt des Spiels zurückversetzt werden. Innerhalb der 20 Minuten gilt es dann beispielsweise, alte Schriften in kaputten Raumstationen zu übersetzen, untergegangene Städte zu erforschen oder Alien-Signale aufzuspüren.

Weitere vielversprechende Switch-Spiele im November und Dezember 2021

The Wild at Heart - 16. Nov.

- 16. Nov. Big Brain Academy - 3. Dez.

- 3. Dez. Danganronpa Decadence - 3. Dez.

- 3. Dez. Monster Rancher 1+2 DX - 9. Dez.

- 9. Dez. Record of Lodoss War - 16. Dez.

- 16. Dez. Grow: Song of the Evertree - 16. Nov.

Was sind die besten Nintendo Switch-Spiele aller Zeiten?

Falls ihr darüber hinaus nach Nintendo Switch-Hits sucht, die bereits erhältlich und sofort spielbar sind, dann können wir euch unsere große GamePro-Topliste ans Herz legen: Das sind die in unseren Augen 40 besten Nintendo Switch-Spiele aller Zeiten.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Auf welche Nintendo Switch-Spiele freut ihr euch in diesem Jahr noch besonders und warum?