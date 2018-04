Pokémon GO - Kanto-Woche angekündigt, neues Event startet ab 10. April

Nachdem wir vor einigen Tagen von Hinweisen auf ein mögliches Kanto-Event ab dem 10. April berichteten, hat Niantic über die japanische Website das neue Event nun offiziell angekündigt (via Pokémon GO Hub): Ab heute findet die Kanto-Woche in Pokémon GO statt.

Die offizielle Ankündigung für den europäischen Raum sollte im Laufe des Tages folgen.

Neues Event ab heute

Start heute am 10. April 2018 um 22 Uhr deutscher Zeit

Ende der Kanto-Woche ist Montag, der 16. April 2018

Die Boni für die Kanto-Woche sind ebenfalls bekannt. Leider werden Arktos, Zapdos und Lavados nicht wie zuerst vermutet in ihren Shiny-Formen zurückkehren, immerhin dürfen wir uns aber auf erhöhte Spawn-Raten der drei Starter Schiggy, Glumanda und Bisasam samt Shiny-Varianten freuen. Alle Boni der Kanto-Woche:

Die Boni gibt's während der Kanto-Woche

Kanto-Starter mit erhöhten Spawn-Raten: Während der Kanto-Woche haben wir die erhöhte Chance, uns Glumanda, Schiggy und Bisasam zu schnappen.

von Glumanda, Schiggy und Bisasam Doppelte Bonbons bei Transfer und Fang: Dieser Bonus ist vor allem für den Community Day im April wertvoll. Fangt oder verschickt ihr Voltilamm während der Kanto-Woche habt ihr für den Community-Day jede Menge Bonbons beisammen, um es zu Ampharos zu entwickeln und euch damit die Spezial-Attacke Drachenpuls zu sichern.

Spezial-Boxen mit Raid-Pässen

Ansporn für Trainer, ihre Gold-Medaille zu erreichen, um in der Mew-Quest voranzuschreiten

Community Day am 15. April

Nächsten Sonntag startet außerdem der vierte Community-Day in Pokémon GO, der diesmal das Elektroschaf Voltilamm in den Vordergrund rückt.

Alle Infos zu Start, Boni und Geheimattacke findet ihr hier.