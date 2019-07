Pokémon GO - Mewtu in Rüstung taucht erstmals & nur für kurze Zeit auf

Pokémon GO bekommt einen neuen Endboss. Mewtu kehrt zurück, aber dieses Mal hat er es noch mehr in sich. Das vielleicht fieseste Pokémon von allen trägt nun nämlich auch noch eine Rüstung, passend zur Neuauflage des ersten Anime-Films, der als Mewtwo Strikes Back Evolution nochmal erscheint. Ihr könnt den gepanzerten Mewtu für kurze Zeit in Stufe 5-Raids antreffen.

Dann erscheint Armored Mewtu in Pokémon GO

Die Leaks hatten Recht: Der Rüstungs-Mewtu gibt sich die Ehre und kann erstmalig in Pokémon GO angetroffen werden. So sah der Fiesling mit Panzerung im Anime-Streifen aus:

Nur für kurze Zeit: Pokémon-Trainer können sich darauf freuen, gegen Mewtu in seiner gepanzerten Form anzutreten. In diesem Zeitraum könnt ihr dem Raid-Boss in Stufe 5-Raids begegnen:

Beginn: 10. Juli um 13:00 Uhr PDT ( deutsche Zeit: 22 Uhr)

10. Juli um 13:00 Uhr PDT ( 22 Uhr) Ende: 31. Juli um 13:00 Uhr PDT (deutsche Zeit: 22 Uhr)

Außerdem könnt ihr euch auch noch Avatar-Artikel im Style-Shop kaufen, die zu Mewtu passen.

Freut ihr euch drauf, gegen Mewtu in Rüstung anzutreten?

Pokémon GO

Dieses legendäre Pokémon gibt's bald in Dortmund

Pokémon GO - Screenshots von den Raids ansehen