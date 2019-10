Pokémon: Suicune & Co waren in der Demo kaum wiederzuerkennen

Die legendären Bestien (oder auch die legendären Hunde) Suicune, Raikou und Entei sind jedem Pokémon-Fan ein Begriff. Sie gehören zu den beliebtesten Monstern aus den Editionen Gold, Silber und Kristall - aber hättet ihr sie in ihren frühen Designs wiedererkannt?

Sprites aus der Gold & Silber-Demo aus dem Jahr 1997 zeigen nun nämlich, wie sich Game Freak die drei legendären Hunde ursprünglich einmal vorgestellt hat.

So sahen Suicune, Entei & Raikou in der GS-Demo aus

Was war das für eine Demo? Dabei handelte es sich um eine Version, die 1997 auf einer japanischen Spielemesse vorgestellt wurde. Dort konnten Besucher den kompletten Anfang von Gold & Silber bis hin zur Route eins spielen, zusätzliches Promomaterial gab es ebenfalls.

Bis vor kurzem war diese Version in Vergessenheit geraten, der Twitter-Account Dr. Lava's Lost Pokémon hat in den vergangenen Tagen jedoch allerhand Details daraus ausgegraben, die wir für euch aufbereitet haben.

Suicune

Auf den unteren Bildern seht ihr:

Ein Artwork von RecieBeep, basierend auf dem Demo-Sprite

Das Demo-Sprite zu Suicune

Das Suicune-Sprite der Release-Version aus dem Jahr 1999

Suicune hieß ursprünglich übrigens "Sui" - das japanische Wort für "Wasser".

Beta Suicune:



In Gold & Silver's 1997 demo, not only did Suicune have a radically different design, but he was simply named Sui -- which translates into English as "Water."



1. Demo sprite recreation by @RacieBeep

2. G&S 1997 demo sprite

3. 1999 release version sprite pic.twitter.com/QXcosKDGwo — Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) October 28, 2019

Entei

Auf den unteren Bildern seht ihr:

Ein Artwork von RecieBeep, basierend auf dem Demo-Sprite

Das Demo-Sprite zu Entei

Das Entei-Sprite der Release-Version aus dem Jahr 1999

Wie Suicune hatte auch Entei ursprünglich einen kürzeren Namen. Game Freak nannte das Hunde-Pokémon zunächst "En" - das japanische Wort für "Feuer".

Beta Entei:



In Gold & Silver's 1997 demo, not only did Entei have a radically different design, but he was simply named En -- which translates into English as "Fire."



1. Demo sprite recreation by @RacieBeep

2. G&S 1997 demo sprite

3. 1999 release version sprite pic.twitter.com/t00FRElvE9 — Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) October 27, 2019

Raikou

Auf den unteren Bildern seht ihr:

Ein Artwork von RecieBeep, basierend auf dem Demo-Sprite

Das Demo-Sprite zu Raikou

Das Raikou-Sprite der Release-Version aus dem Jahr 1999

Und Raikou hieß ursprünglich schließlich "Rai" - das japanische Wort für ... na könnt ihr's erraten? (nicht schummeln).

Beta Raikou:



In Gold & Silver's 1997 demo, not only did Raikou have a radically different design, but he was simply named Rai -- which translates into English as "Thunder."



1. Demo sprite recreation by @RacieBeep

2. G&S 1997 demo sprite

3 1999 release version sprite pic.twitter.com/dwGw6GKQdl — Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) October 26, 2019

Noch mehr frühere Pokémon-Entwürfe: