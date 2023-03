Neu entdecktes Tier nach Pokémon benannt und ich hoffe, es kommt mir niemals zu nahe

Forscher haben ein neues Lebewesen entdeckt und es nach einem Pokémon benannt.

Auch unter zahlreichen Forschenden befinden sich natürlich Pokémon-Fans. Einige haben ihre Entdeckungen nach den Taschenmonstern benannt. So gibt es beispielsweise drei Käfer-Arten, die nach den legendären Vogelpokémon Arktos, Lavados und Zapdos benannt wurden.

Das Ganze geht sogar so weit, dass eine Bakterien-Gattung nach dem Franchise benannt wurde. Aktuell haben sich zwei Forscher ebenfalls als Pokémon-Fans geoutet und ihre neuste Entdeckung nach einer Ultrabestie aus Pokémon Sonne & Mond benannt.

Pokémon wird Namenspate für echtes Lebewesen

Um was für ein Tier handelt es sich? Die beiden Forscher Foo Maosheng und Cristian C. Lucanas haben eine neue Kakerlaken-Art auf Singapur entdeckt. Die beiden Wissenschaftler konnten sich einen neuen Namen ausdenken und haben dabei sofort an ein Kakerlaken-Pokémon gedacht:

Wie heißt die Kakerlake? Die neue Art heißt nun „Nocticola pheromosa“. Pheromosa ist der englische Name der Ultrabestie Schabelle. Sie wird auch UB-02 Schönheit genannt und ist ein Pokémon vom Typ Käfer/Kampf.

Im direkten Vergleich hat das Pokémon tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit der Kakerlake. Maosheng findet, dass die Kakerlake mit seinen schnellen Bewegungen und verlängerten Fühlern das Pokémon nachahmt. Wenn das Tier einen helleren Farbton hätte, würden sich die beiden optisch sehr ähnlich sehen.

Auf Twitter bekennen sich die Wissenschaftler als Pokémon-Fans und scherzen, dass Ken Sugimori ebenfalls Credits an der neuen Kakerlaken-Art haben sollte. Dabei handelt es sich um den Künstler, der das Aussehen der bunten Taschenmonster entwirft.

Warum werden so viele Käfer nach Pokémon benannt? Der Erfinder von Pokémon, Satoshi Tajiri, spiegelt mit Pokémon seine Erinnerungen an seine Kindheit wider. Er verbrachte die meiste Zeit in den Wäldern von Japan und sammelte unzählige Käfer-Arten, die er anschließend katalogisierte.

Somit ist es eine wirklich schöne Hommage, dass viele Käfer-Arten nach Pokémon benannt werden. Wir sind gespannt, welche weiteren Tierwesen in Zukunft Pokémon-Namen verliehen bekommen.

Welches Pokémon wäre eurer Meinung nach ein guter Namenspate?