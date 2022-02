Pokémon-Legenden Arceus: Strandrettich für Nebenmission 71 finden

Pokémon-Legenden Arceus entführt euch in offene Gebiete, in denen ihr sehr viele Ressourcen für euer Abenteuer sammeln könnt. Manche davon braucht ihr für bestimmte Nebenmissionen. Für Nummer 71 "Mal wieder Nachfrage nach neuen Waren" benötigt ihr drei Strandrettiche. Hier findet ihr sie.

Strandrettiche für Tao-Hua – Das ist der Fundort

So startet ihr Nebenmission 71: Wie der Name der Mission vermuten lässt, müsst ihr erst einmal die Nebenmissionen 23, 43 und 61 zuvor erledigen. Jede davon holt ihr euch bei Taiso im Jubeldorf ab und müsst dann bestimmte Materialien für Tao-Hua besorgen. Der Strandrettich ist der letzte Gegenstand, den ihr für ihn suchen müsst.

Hier findet ihr den Strandrettich: Der Strandrettich ist nicht allzu selten und kann sehr leicht gefunden werden, wenn ihr an den richtigen Orten sucht.

Ganz einfach zu finden im Weißen Frostland: Hier ist es mitunter am einfachsten, den Strandrettich zu finden. Im Osten vom Geistesfelsen befindet sich ein kleiner Wald. In diesem könnt ihr herumlaufen und immer wieder sollten zwei oder drei Exemplare vom Strandrettich auftauchen.

So geht es einfacher: Da sich das Material immer am Boden befindet und recht groß ist, könnt ihr auch mit eurem Washakwil die Gegend auskundschaften. So ist es noch einfacher herauszufinden, wo sich der Strandrettich befindet.

Was ist die Belohnung dafür? Schließt ihr die Nebenmission ab, erhaltet ihr im Gemischtwarenladen ab diesem Zeitpunkt mehr Items. Somit könnt ihr euch noch besser auf weitere Abenteuer vorbereiten.

Eines der nervigsten Elemente in Pokémon-Legenden Arceus ist die viel zu kleine Tasche. Diese könnt ihr zu immer höheren Wucherpreisen erweitern, aber das kann zu einem sehr langen Grind führen. Mit ein paar Tricks kommt ihr aber sehr schnell an viel Geld.

Habt ihr schon den Rettich im Spiel gefunden?