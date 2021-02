Gerücht: Switch-Remake von Pokémon Diamant & Perl wird nächste Woche enthüllt

Dass Remakes zu Pokémon Diamant & Perl für die Nintendo Switch in Arbeit sind, ist sehr wahrscheinlich. Sehr viele Quellen berichten übereinstimmend über die Existenz des Projekts. Manche sind sich sogar sicher, dass es noch in diesem Jahr soweit sein wird. Eventuell sogar noch früher als gedacht: Leaker Centro rechnet schon in der nächsten Woche mit einer Ankündigung.

Pokémon Diamant & Perl: Ankündigung im Februar

Laut Centro müssen Pokémon-Fans noch maximal bis zum 27. Februar auf große Neuigkeiten warten. Der Tweet ist mit einem GIF der beiden legendären Monster Dialga und Palika versehen.

Da samstags aber nur selten Ankündigungen gemacht werden, rechnen wir eher mit einem Tag unter der Woche, eventuell kommenden Mittwoch oder Donnerstag.

Ist das wahrscheinlich? Durchaus, denn in diesem Jahr feiert die Pokémon-Serie ihren 25-jährigen Geburtstag. Mit einem komplett neuen Ableger ist so kurz nach dem Erscheinen von Pokémon Schwert und Schild nicht zu rechnen. Ein Remake wäre also der ideale Lückenfüller.

Schwert und Schild haben erst vor Kurzem einen zweiten DLC erhalten:

Das sind Pokémon Diamant & Perl: Die 4. Generation an Pokémon-Spielen erschien 2006 für den Nintendo DS. Die Titel spielen in der Region Sinnoh und sind bei den Fans durchaus beliebt. Die letzten Remakes waren 2014 Alpha Saphir und Omega Rubin. Es ist also durchaus an der Zeit für weitere Neuauflagen.

Pokémon Direct angeblich in den nächsten Tagen

Der Leak von Centro passt zu einer etwas älteren Vermutung von Insider Kelios. Dieser geht davon aus, dass es bis spätestens zum 27. Februar (dem Pokémon-Tag) eine Nintendo Direct rund um das Thema Pokémon geben wird. Ob die Gerüchte wahr sind, werden wir spätestens in der kommenden Woche erfahren.

Freut ihr euch auf Pokémon Diamant & Perl oder würdet ihr lieber andere Remakes sehen?