Pokémon Pokopia: Alle Gebiete und wie ihr sie freischaltet

Tangoloss ist euer treuer Begleiter in Pokémon Pokopia und hilft euch dabei die Welt wieder aufzubauen.

Die Welt von Pokémon Pokopia schaut ziemlich heruntergekommen aus. Um das zu ändern, ist es eure Aufgabe die verwüsteten Regionen wieder auf Vordermann zu bringen! In welchen Gebieten ihr im Verlauf der Story (und abseits davon) aufräumen müsst und wie ihr sie freischaltet, erfahrt ihr hier.

Die vier Hauptgebiete in Pokopia

Um die Story von Pokopia abzuschließen, müsst ihr insgesamt vier große Gebiete besuchen, die sich optisch stark voneinander unterscheiden und jeweils eigene Ressourcen sowie Features bereithalten.

Welkwüstia

Welkwüstia ist das Startgebiet, in dem ihr von Tangoloss die Grundlagen beigebracht bekommt und nach und nach aus der ausgetrockneten Steppe wieder eine grüne Landschaft mit Flüssen und Obstbäumen zaubert.

0:19 Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

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Trübküstia

Nach Trübküstia gelangt ihr durch das Tor im Osten von Welkwüstia, hinter dem euch eine heruntergekommene Küstenstadt erwartet, in der sich allerlei Wasser-Pokémon tummeln.

Voraussetzung: Ihr müsst die Quest "Gähnen bringt Regen" in Welkwüstia abschließen und dafür das Onix befreien. Wie ihr das macht, verraten wir euch hier:

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Kargbergia

Wollt ihr nach Kargbergia, müsst ihr durch das Tor im Nordwesten von Welkwüstia marschieren. Dahinter erwartet euch eine karge Gebirgslandschaft, in der ihr reichlich Gesteins- und Feuer-Pokémon findet.

Voraussetzung: Hier reicht es ebenfalls, den Super-Rang zu erreichen, indem ihr die Quest "Gähnen bringt Regen" in Welkwüstia abschließt.

Glitzerwolkia

Ins finale Gebiet der Hauptstory gelangt ihr entweder durch das nördliche Tor in Trübküstia oder durch das nördliche Tor in Kargbergia.

Voraussetzung: Nach Glitzerwolkia gelangt ihr nur, wenn ihr euren Trainer-Rang weiter steigert. Das macht ihr, indem ihr die beiden Wünsche "Bringe Licht ins Dunkel" (Trübküstia) und "Veranstalte eine Party" (Kargbergia) erfüllt.

Durch das Nordtor in Welkwüstia gelangt ihr erst sehr spät im Spiel.

Das mysteriöse Nordtor in Welkwüstia

Habt ihr Welkwüstia fleißig erkundet, seid ihr auf den Klippen im Norden sicher über ein weiteres verschlossenes Tor gestolpert. Dahinter verbirgt sich eine direkte Verbindung nach Glitzerwolkia, die ihr allerdings erst spät im Spiel freischaltet.

Und so geht's: Habt ihr Glitzerwolkia erreicht, müsst ihr euren Trainer-Rang ein letztes Mal steigern, indem ihr den Wunsch "Bau des riesigen Gebäudes" erfüllt. Ist das geschafft, lauft ihr zum Tor im Osten, zerstört die Blöcke und könnt dann auf direktem Weg zurück ins Startgebiet.

Euer eigenes Gebiet: Neulandia

In Pokopia versteckt sich jedoch noch ein fünftes großes Gebiet: Neulandia. Hier könnt ihr abseits der Story eure eigene kleine Insel ganz nach Herzenslust gestalten und zudem neue Pokémon wie Evoli freischalten.

Nach Neulandia gelangt ihr schon recht früh im Spiel. Befindet ihr euch im Westen von Welkwüstia, müsst ihr lediglich einen Weg hin zur großen Brücke bauen und gelangt dann via Schnellreise in eure eigene Sandbox.

Mit Driftlon auf die Wunderinseln

Noch weitere optionale Gebiete erwarten euch übrigens, wenn ihr in Welkwüstia das Pokémon Driftlon findet und mit ihm auf die sogenannten Wunderinseln reist, auf denen sich neben allerhand wertvollen Ressourcen auch Legendäre Pokémon befinden.

Welche Wunderinseln es gibt und welche Plüschis ihr für die Reise benötigt, erfahrt ihr hier:

Abschließend soll natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass ihr auch die Inseln eurer Freund*innen im Multiplayer von Pokopia besuchen könnt. Wie genau der Koop funktioniert, erfahrt ihr im verlinkten Artikel oben.

Auf der zweiten Seite gehen wir zudem noch auf die Gerüchte rund um neue Regionen genauer ein.