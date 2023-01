Diese Pokémon sollten in keinem Team fehlen, doch was sind eigentlich Pseudo-Legendary?

Mit den neuen Pokémon aus Karmesin & Purpur haben sich fleißige Fans die Mühe gemacht, alle Taschenmonster der neunten Spielegenration der Stärke nach zu ordnen. Dass die legendären Pokémon an der Spitze der Nahrungskette stehen, dürfte nur die Wenigsten verwundern.

Doch es gibt einige sehr starke Pokémon, die viele Spieler*innen nicht sofort auf dem Schirm haben. Dabei handelt es sich um die sogenannten Pseudo-Legendary, die den legendären Pokémon gar nicht mal so unähnlich sind.

Pseudo-Legendary gehören in jedes gute Pokémon-Team

Was sind Pseudo-Legendary? Wie der Name verrät, handelt es sich bei den Pseudo-Legendary um Pokémon, die ähnlich stark sind wie legendäre Pokémon. Die dazugehörigen Pokémon sind nicht offiziell bestimmt, sondern wurden so von den Fans eingestuft. Folgende zehn Pseudo-Legendary gibt es:

Dragoran

Despotar

Brutalanda

Metagross

Knackrack

Trikephalo

Viscogon

Grandiras

Katapuldra

Espinodon

Was haben die Pokémon gemeinsam? All diese Pokémon besitzen insgesamt drei Entwicklungsstufen. Viele der Pseudo-Legendary sind Drachen-Pokémon, nur Metagross und Despotar bilden eine Ausnahme. Fünf der Pseudo-Legendary haben entweder eine Mega-Entwicklungsform oder eine regionale Form:

Weitere Eigenschaften sind, dass sie 1.250.000 Erfahrungspunkte auf Level 100 besitzen und ihre Basis-Statuswerte den genauen Wert von 600 ergeben, wenn sie keine Mega-Evolution durchlaufen haben. Deshalb werden Pseudo- Legendary in Japan auch „600 Club“ genannt.

Im Schnitt haben sie einen hohen Angriffswert. Nur Viscogon ist eine Ausnahme, da das Pokémon einen überdurchschnittlichen Spezial-Verteidigungswert besitzt.

Community hat ein Herz für die Nicht-Drachen

In der Kommentarspalte zur Umfrage, welches Pseudo-Legendary die Fans am meisten mögen, zeigen sich zwei klare Favoriten. Unter all den Drachen-Pokémon sind es vor allem Metagross und Despotar, die sich in die Herzen der Fans geschlichen haben.

User World_of_Blanks schreibt, dass er sich für jede Generation zwei Pseudo-Legendary wünschen würde, von denen eines kein Drachen-Pokémon ist. Er persönlich würde sich eine Art Super Computer als Pokémon wünschen, damit Fans die Wahl zwischen dem klassischen Drachen und einer modernen Spezies hätten. Doch ob Nintendo diesen Fan-Wunsch erfüllen wird, steht in den Sternen.

Welches ist euer liebstes Pseudo-Legendary?