Gerücht: Nur in Pokémon Purpur spannen wir unser Legendary vor einen Streitwagen

Freut ihr euch schon auf Pokémon Karmesin und Purpur? Ein Insider hat überraschende Features für die neuen Spiele angedeutet und falls der Leak sich als zutreffend erweist, beziehungsweise wir ihn richtig deuten, könnte die Purpur-Edition die coolere der beiden sein. Aber eine spannende Neuerung soll auch Karmesin erhalten.

Legendarys reiten und vor den Wagen spannen

Darum geht es: Legendäre Pokémon vor einen Streitwagen spannen - Das klingt wirklich interessant und könnte laut den Andeutungen eines Insiders nur in der Purpur-Edition möglich sein. Allerdings ist es laut Gerücht in der Karmesin-Edition zumindest möglich, die Legendarys zu reiten, nur eben ohne das Gefährt.

So interpretieren das zumindest dualschockers.com und Twitter-User SoulSilverArt. Die Schwierigkeit bei dem Leak ist nämlich, dass er von Riddler Khu stammt und dieser Insider seinem Namen gerecht wird, indem er Infos in Rätsel verpackt.

In einem Antwort-Tweet erklärt Riddler Khu zudem, dass Pokémon Purpur viel cooler sei, was wahrscheinlich auf die angedeutete Mechanik zurückzuführen ist. Gleichzeitig verrät der Insider aber, in beiden Editionen seien die Legendarys ziemlich cool, nämlich "10/10". Womöglich wird die Wahl also ganz schön schwerfallen, selbst wenn Purpur das interessante neue Feature mitbringt.

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Information zutrifft? Im Falle von Gerüchten gilt immer: Mit Vorsicht genießen. Riddler Khu gilt allerdings als zuverlässiger Pokémon-Insider, der schon mehrere korrekte Ausagen vorab mit Rätseln angeteast hat.

Pokémon Karmesin und Purpur sollen Ende des Jahres für die Switch erscheinen. Es handelt sich dabei um die bereits neunte Generation der Taschenmonster und wir treffen dieses Mal in einer offenen und nahtlos verknüpften Spielwelt auf sie.

Was haltet ihr von diesem Gerücht? Klingt es für euch glaubwürdig und habt ihr Lust, euer Legendary vor einen Wagen zu spannen?