Karmesin/Purpur: Weg mit legendären Pokémon! Diese Features wollen Fans nicht mehr sehen

Pokémon Karmesin & Purpur wurde erst vor kurzem frisch angekündigt, viel ist über die nunmehr neunte Generation der Reihe noch nicht bekannt. Schon jetzt diskutieren aber einige Fans, wie das Spiel aussehen soll. Dabei geht es allerdings nicht um neue Features, sondern ältere, die sich die Community nicht zurück wünscht.

Pokémon Karmesin/Purpur soll alte Fehler nicht wiederholen

Darum geht's: Auf Reddit diskutieren Fans bereits angeregt, welche Features aus älteren Pokémon-Teilen sie einfach nur nerven oder stören. Manche davon sind generations-spezifisch, andere ziehen sich durch mehrere Teile der Reihe.

So stimmen viele Fans dem Vorschlag von User DoubleE55 zu, dass es keine legendären Pokémon mehr geben sollte, die nur in einer der beiden Versionen gefangen werden können. Andere wollen überhaupt keine exklusiven Pokémon mehr, ein Wunsch, der schon lange in der Community umgeht. Wie User Fejin87 ergänzt, wäre das weniger ein Problem, wenn das Tauschsystem überarbeitet werden würde. So sollten Spieler*innen in der Lage sein zu filtern, wonach sie suchen und was sie anbieten.

Viele erfahrene Spieler*innen beschweren sich auch darüber, dass sie keine Tutorials in der neuen Generation sehen wollen, die nicht optional sind. Auch das Teilen von Erfahrungspunkten im Pokémon-Team ist schon länger ein umstrittenes Thema in der Fangemeinde und findet sich hier ebenfalls wieder.

Auch Details sind wichtig: Während viele Fans größere Features nennen, sind anderen die kleinen Dinge wichtig. So will User Andrewsmetic09 weder Feuer/Kampf-Pokémon noch humanoide finale Evolutionen sehen, die nicht zur ersten Form passen. Ein Wunsch, der sich auch in vielen Fan-Designs der Starter-Evolutionen widerspiegelt:

TimeThief_ will derweil nur dann Pokémon, die uns hinterherlaufen, wenn sie auch im Tempo mithalten können. Vielen in der Community scheint es ähnlich zu gehen.

Einen ersten Blick auf die tatsächlichen Inhalte der neunten Generation gibt der Enthüllungs-Trailer:

Die wichtigsten Infos zu Pokémon Karmesin/Purpur:

Das wird anders in Karmesin und Purpur

Manche Fans haben aber auch bereits ein paar vorsichtige Wünsche, wovon sie gern mehr in Karmesin/Purpur sehen wollen. So sind Doppel-Kämpfe mit mehreren Pokémon noch immer sehr beliebt und auch das Erlernen älterer Attacken aus Pokémon-Legenden: Arceus wünschen sich einige.

Welche dieser Mechaniken letztlich im Spiel landen, müssen wir noch abwarten. Zumindest die beliebte Fang-Mechanik aus Pokémon: Arceus könnte es aber nicht ins Spiel schaffen. Dafür gibt es aber gleichzeitig Hinweise auf andere Neuerungen. So könnten die Poké-Center endlich besser in die Welt integriert sein und womöglich erwartet uns auch wieder eine neue Evoli-Entwicklung.

Wie sieht es bei euch aus, habt ihr Features alter Pokémon-Spiele, die ihr in Gen 9 nicht sehen wollt?