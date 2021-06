Pokémon Remakes sollen in Nintendos E3-Direct mit verbesserter Grafik gezeigt werden

Nintendo wird im Rahmen der E3 2021 eine neue Ausgabe der Nintendo Direct abhalten. In der Direct sollen ausschließlich Switch-Spiele gezeigt werden, von denen die meisten noch in 2021 erscheinen werden. Somit ist es mehr als wahrscheinlich, dass es neue Informationen zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle geben wird.

Frisches Gameplaymaterial auf E3 2021

Neues Gerücht: Laut den Insidern von Centro LEAKS wird Nintendo auf der diesjährigen E3 weiteres Material zu den beiden Pokémon Remakes zeigen. Es könnte sogar sein, dass Nintendo noch vor der E3 den Trailer veröffentlichen wird.

Link zum Twitter-Inhalt

Was beinhaltet der Trailer? Im Trailer soll vor allem die neue und verbesserte Grafik der Remakes überzeugen. Seit dem Release der Ursprungsversionen im Jahr 2007 hat sich einiges an der Grafik getan. Statt einem Pixel-Look mit düsterer Farbgebung gibt es knuddelige Charaktere im bunten Setting.

GamePro hat bei Nintendo angefragt, ob der Trailer im Rahmen der E3 gezeigt wird. Sobald wir eine Antwort von Nintendo erhalten, werden wir diesen Beitrag aktualisieren.

Bereits im Vorfeld haben sich Fans kritisch zur Optik des ersten Pokémon-Trailers geäußert. Ihnen wäre es lieber gewesen, dass die Spielfiguren realistischere Proportionen haben statt eines überdimensionierten Kopfes mit kompaktem Körper. Wer weiß, vielleicht kann Nintendo mit dem neuen Trailer auch die kritischen Stimmen ins Positive umschlagen.

Wie vertrauenswürdig ist die Quelle?

Das Gerücht stammt vom Twitter-Account Centro LEAKS. Der Account lag in der Vergangenheit bereits mehrmals richtig. So sagte er nicht nur die Remakes von Pokémon Diamant und Perl voraus, sondern leakte auch zahlreiche Inhalte zu Pokémon Schwert und Schild, darunter die Map des RPGs. Somit könnte es sein, dass sich auch dieses Gerücht bewahrheiten wird.

Hinweis: Beachtet, dass es sich hierbei bislang nur um ein Gerücht handelt. Wir sollten die Nintendo Direct zur E3 abwarten und diese Meldung zunächst mit Vorsicht genießen.

Weitere Informationen aus dem Pokémon-Universum findet ihr auf GamePro:

Nintendo zeigt neue Direct auf E3

Die angekündigte Nintendo Direct wird am 15. Juni 2021 um 18 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Innerhalb von 40 Minuten wird Nintendo uns mit den neusten Informationen zu diversen Switch-Spielen versorgen. Viele Fans hoffen hierbei auf neue Informationen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Was würdet ihr gerne im neuen Trailer der Pokémon Remakes sehen?