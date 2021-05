Pokémon Diamant & Perl-Release für Switch wohl bald bekannt: Insider teast neues Event an

Schon Mitte nächsten Monats findet die E3 statt, an der auch Nintendo mit einer eigenen Direct teilnehmen wird. Laut dem Pokémon-Insider Kelios wird es aber schon kurz zuvor eine Show geben, die sich ausschließlich mit den Taschenmonstern beschäftigen wird: "Ja, ein Pokémon-Presents kommt Anfang Juni, um die Erscheinungsdaten zu Pokémon Unite und den Remakes anzukündigen."

Weitere Inhalte sind wahrscheinlich: Vermutlich wird es aber nicht bei der Nennung der Releases von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sowie dem Switch- und Mobile-Titel Pokémon Unite bleiben, ansonsten würde Nintendo kaum ein Pokémon Presents abhalten. Rechnet also damit, dass wir auch neue Trailer zu den Spielen zu sehen bekommen werden. Pokémon-Legenden: Arceus wird aber wohl eher auf der E3 einen Auftritt haben.

Nintendo schafft Platz für die E3

Vor wenigen Tagen gab es einen vermeintlichen Leak, laut dem Nintendo auf der E3 einige unangekündigte Spiele zeigen wird, die noch 2021 erscheinen sollen. Darunter befinden sich Highlights wie ein 2D-Metroid und ein neues Donkey Kong. Mit einer eigenen Pokémon-Präsentation im Vorfeld der Messe, könnte Nintendo diesen Spielen mehr Luft verschaffen, indem einige Pokémon-Titel schon vorher abgehandelt werden.

Bestätigung in den kommenden Tagen: Aber auch wenn die Aussage von Kelios, angesichts der Flut an Pokémon-Spielen anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Franchise absolut Sinn ergibt, ist noch nichts bestätigt. Bis Nintendo oder die Pokémon Company eine offizielle Meldung herausgeben, handelt es sich also nur um Gerüchte.

Auch Zelda wird wohl ausgelagert

Genau wie Pokémon könnte auch Zelda eine von der E3 unabhängige Präsentation erhalten. Allerdings wird diese wohl erst nach der Messe abgehalten. Ein Insider ist nämlich der Meinung, Nintendo würde weitere Zelda-Titel zurückhalten, damit wir erst einmal Skyward Sword HD kaufen. Entsprechend ist frühestens Ende Juli mit Neuigkeiten zur kolportierten Zelda-Collection zu rechnen.

