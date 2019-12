Pokémon Schwert & Schild-Fans organisieren eigenes Weihnachts-Event

Weil Pokémon Schwert und Schild dieses Jahr unter ziemlich vielen Tannenbäumen liegen dürfte, haben sich einige Fans etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie bleiben dem Geist der Weihnacht treu und wollen Neulingen im Spiel mit einem selbst organisierten Event den Start erleichtern. Das Ganze macht sich die Surprise Trade- aka Zaubertausch-Funktion zu Nutze und geht von Schwert und Schild-Veteranen aus.

Im Endeffekt sollen einfach hilfreiche, mächtige, beliebte oder seltene Pokémon an neue Spieler und Spielerinnen verschenken werden.

Worum geht's? Da es sich ideal als Weihnachtsgeschenk eignet, dürfte Pokémon Schwert und Schild an den Feiertagen viele Fans glücklich machen und häufig verschenkt werden. Um den vielen Neulingen den Einstieg zu versüßen, wollen ihnen einige Veteranen helfen.

Das ist der Plan: Im Netz diskutieren und planen aktuell einige fortgeschrittene Pokémon Schwert und Schild-Spieler, wie sie das am geschicktesten anstellen können. Sie wollen ihr eigenes Weihnachts-Event organisieren und dafür die Zaubertausch-Funktion nutzen, um mit unbekannten Mitspielern Pokémon zu tauschen.

Der Clou: Sie selbst wollen möglichst nützliche, beliebte oder mächtige Pokémon zum Tausch anbieten – ohne zu wissen, was sie im Gegenzug dafür bekommen. Bei vielen frisch gebackenen Trailern fallen die Chancen auf gleichwertige Pokémon aber wohl recht gering aus.

Einige Vorschläge dazu, welche Pokémon im Idealfall angeboten werden könnten, gibt der Twitter-Accoungt Pokémon Arts and Facts. Dort heißt es zum Beispiel, dass sich natürlich Versions-exklusive Pokémon gut eignen, oder Fan-Favoriten wie Evoli, Ditto und Pikachu. Auch generell seltene Pokémon und Starter wären cool, aber gehackte sollten gemieden werden.

A good list of Pokémon to trade:

-Version Exclusives

-Pokemon with high IVs (breedjects are great!)

-Ditto

-Pokemon with Hidden Abilties or Egg Moves

-generally rare Pokémon like Corsola, Farfetch’d and Drampa

-fan favorites like Pikachu and Eevee

-starters



-avoid hacked Pokémon