Pokémon Schwert und Schild beschäftigt aktuell viele Fans auf der ganzen Welt. Ein Spieler erklärt via Reddit sogar, er habe allein 67 Stunden damit zugebracht, nach einem ganz bestimmten Shiny zu suchen. In dieser Zeit will er nichts anderes getan haben, sondern hat sich einzig und allein dem Unterfangen gewidmet, ein Shiny Wolly zu finden und zu fangen.

Pokémon Schwert & Schild-Fan ergattert nach 6000 Begegnungen endlich Shiny Wolly

67 Stunden & 6000 Encounters: Der Reddit-Nutzer theboyzz0111 erklärt, er könne nach 67 Stunden im Spiel jetzt endlich mal die Route 1 verlassen. Dabei handelt es sich um die Anfangs-Region und in dieser Zeit spielen andere das komplette Spiel zweimal durch.

Aber er selbst gibt zu, "besessen" zu sein. Und zwar von dem Wunsch, das Spiel mit einem Shiny Starter durchzuspielen. Leider sind die drei Starter in Schwert und Schild aber "shiny locked". Darum musste er sich einen Plan B überlegen und hat die ersten 67 Stunden mit der Suche nach einem Shiny Wolly verbracht.

Dabei fallen die 6000 Encounters, die er für das Ergebnis gebraucht hat, gar nicht unbedingt aus dem Rahmen. Die Chance, mit der Shiny Pokémon auftauchen können, wird allgemein mit 1 zu 4.096 angenommen.

So kommt ihr schneller an Shiny Pokémon in Schwert und Schild

Wer keine Lust hat, stolze 67 Stunden in ein Shiny Wolly zu investieren, möge sich unsere verschiedenen Guides zu dem Thema durchlesen.

Shinys fangen & Chancen erhöhen: Wir legen euch zum Beispiel diesen Guide ans Herz, in dem wir die besten Tipps und Tricks fürs Shiny-Hunting sammeln.

Dann gibt es da natürlich auch noch die Masuda-Methode, die euch schneller zu mehr Shinys verhelfen kann. Sämtliche Pokémon Schwert und Schild-Guides findet ihr hier.

