Schwert und Schild schenkt euch besondere Pokémon, die ihr sonst nur mit den DLCs bekommen würdet

Ihr könnt momentan zwei spezielle Pokémon absahnen, die euch die Kämpfe in Pokémon Schwert und Schild deutlich erleichtern werden. Alles was ihr hierfür benötigt, ist die Pokémon Home-App. Und das Beste an der Sache ist, dass ihr keinen Cent ausgeben müsst.

So kommt ihr an die Taschenmonster: Öffnet einfach Pokémon Home auf eurem Smartphone und die App sollte sich automatisch auf Version 14.0 updaten, solange ihr eine aktive Internetverbindung habt. Anschließend taucht der PokeBoy auf und ihr erhaltet zum Dank ein mysteriöses Geschenk. Im entsprechenden Menüpunkt könnt ihr das Päckchen öffnen.

Diese Pokémon bekommt ihr geschenkt

Enthalten sind zwei ganz besondere Pokémon. Zum einen ein Schiggy und zum anderen ein Bisasam. Das Besondere: Beide können sich zu Gigadynamax-Formen verwandeln. Voraussetzung ist jedoch, dass ihr sie vorher zu Turtok, respektive Bisaflor entwickelt. Also exportiert die beiden Monster schnell von Home nach Schwert oder Schild und beginnt zu leveln.

Bisher nur im DLC: Wenn ihr die Gigadynamax-Formen von Turtok und Bisaflor in Pokémon Schwert und Schild erhalten wolltet, musstet ihr bisher den DLC "Insel der Rüstungen" kaufen. Hier könnt ihr euch an einer Stelle zwischen den beiden Pokémon entscheiden. Dank Pokémon Home, das mit vielen Spielen der Serie kompatibel ist, bekommt ihr jetzt also Schiggy und Bisasam geschenkt.

Bald gibt es mehr Pokémon-Futter

Für Pokémon-Fans sieht es momentan richtig rosig aus. Nachdem erst vor wenigen Wochen New Pokémon Snap auf den Markt kam, dauert es nicht mehr lange, bis frischer Nachschub erscheint. Zunächst stehen am 19. November die DS-Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle an. Und Anfang 2022 kommt ja noch das spannende Open-World-Abenteuer Pokémon-Legenden: Arceus, das jetzt einen genauen Erscheinungstermin hat.

Holt ihr euch die zwei geschenkten Taschenmonster?