Pokémon Schwert und Schild: Nintendo schenkt euch zu Ostern eine Menge Geld und XP

Pünktlich zum Osterfest verschenken Nintendo und Game Freak neue Gegenstände an alle Spieler:innen von Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Auf der Nintendo Switch und Nintendo Switch Lite könnt ihr euch ab sofort und völlig gratis eine ganze Menge Geld und Erfahrung holen. Wir verraten euch, wie ihr an die Items kommt. Das Angebot gilt noch bis zum 3. April.

EP-Bonbons und Gold-Nuggets

Das bekommt ihr geschenkt: Wenn ihr euch die Belohnung holt, erhaltet ihr jeweils zwölf Mal einen Erfahrungs-Bonbon XL und einen Gold-Nugget. Letztere haben keinen wirklichen nutzen in Pokémon, können aber in Geschäften teuer verkauft werden.

Die EP-Bonbons geben in der XL-Version einem eurer Pokémon 30.000 Erfahrungspunkte. Wenn ihr euch bereits im Endgame befindet, ist das praktisch, um die Taschenmonster schnell zu entwickeln.

So kommt ihr an den Bonus:

startet Pokémon Schwert/Schild

wählt im Menü "Geheimgeschenk" aus

geht auf "Geheimgeschenk erhalten"

klickt auf "per Code/Passwort"

gebt folgenden Code ein: ADVENTUREB9F

Weitere interessante Artikel zum Thema:

Der nächste große Titel der Pokémon-Reihe ist bereits für Anfang 2022 angekündigt. Bei Pokémon-Legenden: Arceus handelt es sich nicht um ein Spin-Off, sondern um einen Hauptteil der Serie. Das bestätigte Nintendo in einem Interview. Die Fans haben einen ganz bestimmten Wunsch an den Titel: Sie wollen einen umfangreichen Charakter-Editor. Einen solchen gibt es bereits in Schwert und Schild, aber dieser ist noch ausbaufähig.

Spielt ihr noch fleißig Pokémon Schwert und Schild?