Die Pokémon aus Schwert und Schild repräsentieren alle auf ihre eigene Art und Weise die Galar-Region, die Großbritannien nachempfunden ist. Wie sich jetzt jedoch herausgestellt hat, schummeln sowohl Fatalitee als auch Mortipot ein bisschen, um besonders authentisch zu wirken.

Zu Großbritannien passt wenig so gut wie Tee. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich Mortipot und Fatalitee in antiken Teekannen beziehungsweise -Tassen einnisten, schließlich bestehen sie selbst komplett aus Tee.

Allerdings sind die beiden dabei nicht ganz ehrlich. Wie sich bei näherer Betrachtung herausgestellt hat, sind nicht alle Tassen und Kannen wirklich antik.

Manche sind billige Imitate. Die Schwarztee-Wichte schlüpfen einfach in alt aussehendes Geschirr, um den gleichen Effekt zu erzielen wie andere seiner Art, die sich auf die Suche nach echten Antiquitäten machen.

Das ist auch ganz einfach zu erkennen: Das Geschirr von Mortipot oder Fatalitee, das wirklich echt ist, hat ein Siegel auf dem Tassen- beziehungsweise Kannenboden. Ganz genau so, wie es auch hochwertiges Porzellan in unserer Welt hat.

I hate myself for spending time on this but here’s the forged vs not forged difference of sinistea. Enjoy pic.twitter.com/N1uY3R3Yla