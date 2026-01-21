Pokémon-TCG Sammlerin kauft seltene Karte, glaubt sie beim Aufreißen des Briefs zerstört zu haben - dabei wurde sie nur vom Verkäufer getrollt

Das Gefühl, eine neu gekaufte Pokémon-Sammelkarte vielleicht aus Versehen zerrissen zu haben, muss furchtbar sein. In diesem Fall hier ist zum Glück alles gut gegangen.

David Molke
21.01.2026 | 18:02 Uhr

Bei diesem Anblick kann man die Fassung verlieren: Ist die Pokémonkarte kaputt? (Bild: reddit.comuseritsnotcopium) Bei diesem Anblick kann man die Fassung verlieren: Ist die Pokémonkarte kaputt? (Bild: reddit.com/user/itsnotcopium/)

Meistens werden einzelne Pokémonkarten zur besseren Sicherheit in einer Plastikhülle, einem sogenannten Toploader, verschickt. Weil der auch durch den Briefumschlag erfühlt werden kann, hat diese Person den Brief ohne Bedenken ruppig aufgerissen und dabei das obere Ende einer Pokémonkarte miterwischt – oder vielleicht doch nicht?

Sammlerin reißt Brief mit Pokémonkarte auf und denkt, sie hat das gute Stück zerstört

Wenn ihr einen Brief mit wertvollem Inhalt erwartet, solltet ihr stets darauf achten, das Kuvert möglichst vorsichtig zu öffnen. Immerhin könnt ihr nie ganz sicher sein, wie genau der Verkäufer vorgeht und seine heiße Ware verpackt. In diesem Fall hier hat er aber zum Glück viel Vorsicht walten lassen.

Video starten 2:34 Pokémon-Alternative mit starker Grafik: Aniimo lässt euch vor Release einen weiteren Blick auf die Open World und seine Monster werfen

Denn die zerrissene Karte war nicht die bestellte, seltene Karte. Die befand sich in genau der Plastikhülle, die die Sammlerin vorher schon durch den Briefumschlag gefühlt hatte und in der sie ihre gekaufte Karte für gut geschützt hielt. Der Verkäufer hatte einfach zusätzlich eine wertlose Energie-Pokémonkarte an den Toploader geklebt. Wahrscheinlich, damit dieser nicht so sehr im Kuvert hin und her rutscht.

Hier könnt ihr euch die beiden Bilder ansehen:

Der Anblick auf dem ersten Bild hätte wahrscheinlich allen Pokémonkarten-Sammler*innen einen gehörigen Schrecken eingejagt. Die Urheberin des Beitrags hier schreibt dann auch, sie hätte "einen Mini-Herzinfarkt" erlitten, wenn auch nur für sehr kurze Zeit. Auf der nun zerrissenen Karte hatte der Verkäufer ein Dankeschön geschrieben und dazu noch einen Smiley gemalt.

In den Kommentaren unter dem Reddit-Post herrscht jetzt ein bisschen Uneinigkeit darüber, ob das ein absichtlicher Troll-Move des Verkäufers war sowie darüber, wie Briefumschläge korrekterweise zu öffnen sind. Manch einer glaubt, der Verkäufer "wusste ganz genau, was er da tut" und habe der Käuferin absichtlich einen Schrecken einjagen wollen.

Viele Menschen beklagen sich aber auch darüber, dass die Person selbst schuld sei, wenn sie so rabiat an ihre Briefpost herangehen würde. Sie hätte das Kuvert auch einfach vorsichtiger öffnen können und keinen Schrecken riskieren müssen. Viele Leute sind auch sehr fasziniert davon, dass es möglich ist, einen Brief an der kurzen Seite zu öffnen.

Wie macht ihr eure Briefe auf und habt ihr auch schon mal gefürchtet, eine Karte zerrissen zu haben?

