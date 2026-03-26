Pokopia-Spieler baut gigantische Statue von Arceus in den Himmel und sie ist wirklich beeindruckend

Das Abbild eines Gottes. Der Erschaffer des Pokémon-Universums als Pixelart-Statue. (Bild © SukurutoGame via Twitter @PokopiaFR)

Hach Pokopia! Eine große, weite Welt, die für euch zum Anpassen, Bebauen und wohnlich machen bereit steht, um sie perfekt auf die speziellen Bedürfnisse verschiedener Pokémon auszurichten. Dabei genießt ihr eine Freiheit und Gestaltungsmacht, die in Pokémon-Spielen bisher ihresgleichen sucht. Eigentlich seid ihr in diesem Spiel doch fast wie... Gott? Naja, vielleicht nicht ganz. Nun jedoch hat ein Fan ein Bauprojekt umgesetzt, dass einen wahren Pokémon-Gott ins Spiel bringt.

Ein Götterbild am Himmel

Dem Gott des Christentums war es im ersten Testament ziemlich wichtig, dass niemand ein Abbild von ihm anfertigt. So wichtig, dass das entsprechende Verbot bereits das zweite der Zehn Gebote darstellt. Von Arceus ist eine derartige Einschränkung nicht bekannt. So dürfte dieser Post vom X-Kanal Pokémon Pokopia France kein Sakrileg sein – im Gegenteil.

1:05 Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans

Autoplay

Es handelt sich um ein kurzes Video des japanischen YouTubers Sukuruto Games. Gottgleich auf einer Plattform schwebend steht eine 3D-Pixelart-Version von Arceus riesig und erhaben am Himmel. Neben ihm liegt ein Pokéball. Es ist durch das Standbild nicht genau zu erkennen, ober versucht, ihn wegzustoßen, mit ihm spielt oder sonstige, sicherlich erhabene und göttliche Sachen tut. Aber eines ist sicher.

Es sieht beeindruckend aus:

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Das finden auch die Kommentatoren:

"Macht euch bereit, Leute, da werden ein paar verrückte Bauprojekte auf euch zukommen! Ich bin mir sicher, in einem Monat wird es jemanden geben, der ganz Kanto nachgebaut hat." - Firoudrakoustar/evahn ( real name )

"Ich muss zugeben, das ist wirklich stilvoll." - ZOVA-XRP.Futur

"Das ist verrückt!" - EnchantingSmellyWolf

Wer ist Arceus?

In Pokémon geht es bekanntermaßen um weit mehr als nur das Finden, Fangen und Trainieren kleiner und großer Fantasie-Tiere. Das Pokémon-Universum ist reich an Orten und Charakteren, die ein verzweigtes Netz aus Lore bilden. Aber wo kommt dieses ganze Universum eigentlich her? Viele von euch kennen die Schöpfungsgeschichte um Arceus. Für alle anderen kommt hier ein kleiner Abriss.

Am Anfang, bevor es irgendetwas anderes gab, war da nur die Leere. Doch in der Leere schwebte ein Ei, unbekannter Herkunft. Aus diesem Ei entsprang Arceus, das erste und älteste Pokémon. Mit seinen einzigartigen Fähigkeiten erschuf es zum Beispiel die Region Sinnoh und das berühmte wie mächtige Dimension-Trio aus Dialga, Palkia und Giratina. Nicht sicher, aber stark impliziert wird, dass Arceus auch für andere Bereiche der Welt, wenn nicht gar das ganze Pokémon-Universum verantwortlich sein könnte.

Trotz seiner Macht (oder vielleicht gerade deswegen) ist Arceus längst nicht das populärste Pokémon. Diese Position ist wohl auf ewig einer kleinen, gelben Elektro-Maus vorbehalten. Arceus taucht aber in den Spielen Strahlender Diamant und Leuchtende Perle auf. Außerdem spielt er eine zentrale Rolle in Pokémon-Legenden: Arceus für die Switch und den "Arceus Chroniken" im Pokémon-Anime.

Die kreativen Ambitionen der Pokopia-Community nehmen schon jetzt mehr und mehr die Züge dessen an, was bereits in Minecraft zu einer wahren Explosion exorbitanter Bauvorhaben gesorgt hat.

Welches Pokémon würdet ihr gern in Pokopia nachgebaut sehen? Glaubt ihr, dass Pokopia demnächst Minecraft als Hauptanlaufpunkt kreativer Pixelart-Baumeister ablöst?