Pokopia-Spieler baut Tunnel unter Wasser - und übertrifft mit dem Design alle Erwartungen

Wer braucht schon Brücken? Ein Pokopia-Spieler zeigt, wie man auch anders von einer Insel zur anderen kommen kann.

Johannes Bundemann
27.03.2026 | 17:35 Uhr

Nein, das ist kein Schnee. So sieht Pokopias Unterwasser-Welt durch ein Fenster aus. Nein, das ist kein Schnee. So sieht Pokopias Unterwasser-Welt durch ein Fenster aus.

Was da auf dem Bild aussieht, als wäre in Pokopia plötzlich der Winter angebrochen, ist in Wahrheit Wasser. Ganz schön viel Wasser sogar, denn dieses Panoramafenster befindet sich in einem Unterseetunnel, den ein Pokopia-Spieler kürzlich gebaut hat.

Ein Weg zur anderen Seite

Es ist ein Problem so alt wie die Menscheit selbst. Man steht auf einer Fläche Land und möchte gern zu einer anderen Fläche Land. Das Problem ist allerdings manchmal, dass da eine ganze Menge Wasser zwischen den beiden Flächen ist. Was also tun? Nun, man könnte schwimmen, aber das ist anstrengend und nicht praktikabel, wenn man etwas transportieren möchte.

Eine Fähre wäre eine andere Möglichkeit, aber möglicherweise muss man lange warten, falls sie zum Beispiel gerade erst abgelegt hat. Historisch haben sich Brücken als sicherer und praktischer Weg übers Wasser durchgesetzt. Das ist auch im Pokémon Bau- und Terraforming-Spiel Pokopia nicht anders.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Aber wenn es drüber geht, warum nicht auch drunter? Redditor DereKoopa zeigt, wie es geht. Anstatt einer einfachen Holzbrücke, wie man sie in seinem kurzen Video im Hintergrund auch sehen kann, verbindet er zwei Inseln durch einen Unterwassertunnel, der zum Großteil aus Glas und Metall besteht.

Und der kann sich wirklich sehen lassen, denn er ist nicht nur mit maritimen Muschellampen ausgeleuchtet, sondern hat als ganz besondere Attraktion beidseitige Panoramafenster, durch die man das Blau des Flusses sehen kann.

Im Video könnt ihr euch das Werk des Users anschauen:

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Das Risiko war es wert

Ganz ungefährlich war der Bau indes nicht, wie DereKoopa zugibt. "So oft wie ich ertrunken bin, als ich das gebaut habe..." schreibt er unter seinem Video. Da können wir einmal mehr froh sein, dass in Spielen andere Regeln gelte, als in der Realität.

Aber die Mühe hat sich gelohnt. Das ist mehr als deutlich in den Kommentaren zu lesen.

"Die Idee klaue ich. Danke!"

User maximopasmo

"Mein Lieblingsdetail daran ist, dass das Wasser unter den Gittern entlangfließt. Keine Ahnung, warum, aber das macht es unter Wasser noch gemütlicher"

User ljpeeter

"Oh das ist eine fantastische Möglichkeit, die zwei leicht überfluteten Flecken in Trübküstia zu verbinden, hab mir den Kopf zerbrochen, wie man die gut verbinden kann, ohne die ganze Infrastruktur zu renovieren. Wir brauchen wirklich einen DLC, der uns Unterwasseratmung gibt lol"

User CrescentShade

Dankbarkeit, Begeisterung und Inspiration dominieren die Kommentarsektion, in der Pokopia-Fans witzeln, einander Tipps geben und sich gegenseitig aufstacheln. Um es mal poetisch auszudrücken: Hier werden nicht nur physische Brücken gebaut.

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In Spielen lassen sich Strukturen sehr viel schneller und einfacher nachbauen, als in der Realität. Welche Art von komplexem Bauwerk wurde noch nicht in Pokopia umgesetzt? Was würdet ihr gern als nächstes im Spiel sehen?

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Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

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