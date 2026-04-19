Pragmata: Ihr seid fast garantiert schon an Fake-Wänden vorbeigelaufen, ohne es zu merken - mit einem Trick lassen sie sich leicht erkennen

Es lohnt sich, bei den Wänden in Pragmata zweimal hinzuschauen. Einige von ihnen sind nämlich fake und verstecken nützliche Ressourcen.

Eleen Reinke
19.04.2026 | 08:24 Uhr

Mehr Futter für Diana: Hinter den Fake-Wänden in Pragmata stecken nützliche Dinge. Mehr Futter für Diana: Hinter den Fake-Wänden in Pragmata stecken nützliche Dinge.

Pragmata ist zwar ein eher kompaktes Spiel, trotzdem lohnt es sich, in den einzelnen Levels auf Erkundung zu gehen. Dabei findet ihr nicht nur nützliche Ressourcen, sondern auch das ein oder andere Geheimnis. Dazu zählen auch die Fake-Wände im Spiel – die ihr mit einem Trick ziemlich leicht erkennen könnt.

Darum lohnen sich die Holo-Wände

Fans von Souls-Spielen kennen das: Auf jede verdächtig aussehende Wand wird erst einmal eingeschlagen, schließlich könnte sich dahinter ein geheimer Raum oder Gang verbergen. In Pragmata gibt es solche Wände ebenfalls, die eigentlich aus Hologrammen bestehen.

Video starten 12:43 Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo

Zum Glück sind sie etwas leichter zu entdecken, ihr müsst nämlich nicht erst auf sie einprügeln, sondern bekommt einfach einen Button-Prompt, wenn ihr direkt vor ihnen steht.

Die Suche lohnt sich dabei durchaus. Nicht nur bekommt ihr in den versteckten Räumen dahinter nützliche Ressourcen, auch einige der REMs (Read Earth Memory), die ihr Diana im Schutzraum schenken könnt und sogar Mod-Chips könnt ihr hier einsammeln.

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So erkennt ihr die Holo-Wände: Aus der Nähe sind sie leicht zu erkennen, da hier wie bereits erwähnt ein Button-Prompt aufploppt und die Wand von einem blauen Flackern umgeben ist. Aus der Ferne sind sie etwas schwieriger zu identifizieren, hier lohnt es sich einfach, nach nackten, grauen Wänden in der Umgebung Ausschau zu halten.

Sobald ihr eine bestimmte Fähigkeit freischaltet, wird das außerdem deutlich leichter.

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Habt ihr das erste Areal nämlich abgeschlossen und euren Schutzraum auf Stufe 2 verbessert, könnt ihr beim Einheitendrucker die Fähigkeit kaufen, Objekte zu scannen. Drückt ihr dann den linken Face-Button am Controller (Viereck auf PS5, X auf Xbox und Y auf Switch 2), scannt Diana die Umgebung und zeigt euch die Fundorte von Ressourcen und Sammelgegenständen an.

Zwar werden die Holo-Wände selbst dabei nicht angezeigt – da sich aber garantiert Ressourcen dahinter verstecken, ist ein Objekt hinter einer scheinbaren Wand ein deutlicher Indikator.

Habt ihr die Fake-Wände schon entdeckt und sucht ihr überhaupt nach solchen versteckten Details?

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Pragmata

Pragmata

Genre: Action

Release: 17.04.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

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