Bringt PS Plus Extra bald eines der besten PlayStation-Spiele aller Zeiten? Werbebanner deutet stark darauf hin

TloU 2 könnte Teil von PS Plus Extra und Premium werden.

Kommt der Naughty Dog-Hit The Last of Us Part 2 zu PlayStation Plus Extra und Premium? Darauf könnte zumindest ein PS Plus-Werbebanner hindeuten, auf den uns ein Reddit-User jetzt aufmerksam macht (via Videogameschronicle).

The Last of Us Part 2 bei PS Plus Extra/Premium?

Folgenden Banner hat Redditor BigLadMelton beim Herumstöbern im PlayStation Store auf der PS5 vor wenigen Tagen entdeckt:

TloU 2 wird hier auf einem PS Plus-Werbebanner beworben.

Das Werbebild zeigt die beiden First Party-Spiele Horizon Forbidden West und The Last of Us Part 2 sowie Hogwarts Legacy. Forbidden West ist bereits seit Februar Teil von PS Plus Extra und Premium, während das Hogwarts-Abenteuer in einer 45 Minuten langen PS Plus-Trial ausprobiert werden kann. TloU 2 ist gegenwärtig hingegen nicht Teil des kostenpflichtigen Service – also könnte die Werbung durchaus daraufhin deuten, dass sich das in Zukunft ändern könnte.

Da das PS4-Spiel TloU 2 bereits drei Jahre auf dem Buckel hat, ist es unwahrscheinlich, dass wir eine Game Trial bekommen. Gut möglich ist aber, dass Ellies düsterer Rachetrip durch Seattle in die Spielebibliothek von Extra und Premium wandert. Offiziell bestätigt ist das aber natürlich nicht. Hierbei handelt es sich nur um Spekulation auf Basis des Werbebanners.

TloU 2 PS5-Remaster? Vor wenigen Tagen tauchte übrigens ein (weiterer) Hinweis auf eine technisch verbesserte Neuauflage von The Last of Us Part 2 für PS5 auf, diesmal über eine Stellenausschreibung via LinkedIn. So könnte es durchaus sein, dass Sony die PS4-Version von TloU 2 nutzt, um noch einmal die Abnonnent*innen-Zahlen von PS Plus anzukurbeln, bevor das gemunkelte Remaster auf den Markt kommt. Oder Spieler*innen sollen dadurch zum Upgrade animiert werden. Aber auch hierbei handelt es sich nur um Spekulation.

Hier noch einmal der Launch-Trailer zu The Last of Us Part 2:

0:50 The Last of Us Part 2 - Launch-Trailer stimmt auf Ellies Rachegeschichte ein - Launch-Trailer stimmt auf Ellies Rachegeschichte ein

Erste Spiele für PS Plus Extra und Premium im Oktober bereits geleakt

Am Mittwoch, den 11. Oktober enthüllt Sony die Extra- und Premium-Spiele des Oktober 2023-Lineups, einen Teil davon hat die französische Dealsseite Dealabs bereits im Vorfeld geleakt. The Last of Us Part 2 gehört allerdings nicht zu den aufgezählten Spielen der bekannten Insider-Seite.

Die ersten angeblichen Extra-/Premium-Spiele, die im Oktober 2023 dabei sein sollen, zeigen wir euch hier:

Essential, Extra und Premium - Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen und erklären die Vorteile/Nachteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium). Wichtige Info an dieser Stelle: Sony hat vor einigen Wochen die Preise des Service erhöht. Alle Infos dazu findet ihr ebenfalls in besagter Übersicht.