PS Store Summer Sale: Diese 10 Geheimtipps für PS4 + PS5 gibt es für unter 5€

Nur noch bis zum 17. August läuft im PlayStation Store der große Summer Sale mit rund 2.000 Sonderangeboten für PS4 & PS5. Die Highlights hatten wir euch bereits vorgestellt, ebenso die besten Angebote unter 20€ und unter 10€. Diesmal haben wir euch zehn Geheimtipps für jeweils unter 5€ herausgesucht, die in der Masse der Deals leicht untergehen, aber Aufmerksamkeit verdient haben. Falls ihr jedoch all unsere Empfehlungen in den Wind schlagen und euch lieber selbst auf die Suche nach den besten Schnäppchen begeben wollt, findet ihr die Übersicht hier:

God’s Trigger

Der Top Down Shooter God’s Trigger mag auf den ersten Blick wie eine hübschere Version von Hotline Miami wirken und tatsächlich gibt es einige Parallelen, nämlich die blutige Gewaltdarstellung, das hohe Tempo in den Gefechten und den fordernden Schwierigkeitsgrad. Allerdings spielen wir hier einen Engel und eine Dämonin, die sich ihren Weg in den Himmel erkämpfen wollen, und verfügen dementsprechend über eine Reihe übernatürlicher Kräfte. Wir können entweder zu zweit im Koop oder allein spielen, indem wir zwischen den Figuren wechseln.

Everspace

Everspace ist ein Weltraum-Actionspiel mit Roguelike-Mechaniken. Das grafisch ziemlich hübsch in Szene gesetzte Weltall ist in Sektoren eingeteilt, in jedem davon stellen wir uns neuen Kämpfen und Herausforderungen. Die Steuerung ähnelt dabei einem First Person Shooter. Mit einer detaillierten Simulation unseres Schiffs hält sich Everspace also nicht auf, stattdessen bekommen wir tempo- und actionreiche Schlachten. Wie üblich im Roguelike-Genre müssen wir nach dem Tod von vorn anfangen, wir können aber Upgrades und neue Schiffe freischalten.

Get Even

Get Even ist eine kreative Mischung aus Shooter, Horror und Detektiv-Adventure. Wir spielen einen Auftragskiller, der ohne Erinnerungen in den heruntergekommenen Überresten einer mysteriösen Anstalt erwacht. Bei deren Erkundung stellen sich uns nicht nur zahlreiche Feinde in den Weg, die wir entweder still und heimlich erledigen oder frontal über den Haufen schießen können. Wir haben auch immer wieder seltsame Flashbacks, die uns in die Vergangenheit versetzen und uns daran zweifeln lassen, was real ist und was unserer Fantasie entspringt.

Beholder Complete Edition

Beholder lässt uns einen Vermieter in einem totalitären Staat spielen, dessen Regime uns dazu auffordert, unsere Mieter auszuspähen. Das können wir beispielsweise tun, indem wir durch Schlüssellöcher spähen, Zimmer durchwühlen oder versteckte Kameras installieren. Wir können aber auch darauf verzichten, unsere Mieter zu verraten, und brisante Informationen für uns behalten. Dann müssen wir allerdings mit unangenehmen Konsequenzen sowohl für uns selbst als auch für unsere Familie rechnen. In der Complete Edition ist auch der DLC Blissful Sleep enthalten.

Valley

In Valley erkunden wir aus der Egoperspektive ein mysteriöses Tal voller wunderschöner Landschaften und seltsamer Ruinen. Dabei benutzen wir den sogenannten L.E.A.F.-Anzug, der uns eine ganze Reihe besonderer Fähigkeiten verleiht und uns beispielsweise schneller rennen und sehr weit springen lässt. Noch spektakulärer ist, dass wir bis zu einem gewissen Grad sogar Macht über Leben und Tod haben und Pflanzen und Tiere wiederbeleben können. Der Nachteil dabei ist, dass die Welt um uns herum ebenfalls stirbt, wenn wir selbst zu oft sterben.

Riot - Civil Unrest

Riot - Civil Unrest ist ein Echtzeitstrategiespiel, das gerne als Aufruhr-Simulation bezeichnet wird. Es basiert auf realen Ereignissen und versucht, die Dynamik echter Ausschreitungen möglichst authentisch nachzubilden. Wir spielen entweder auf der Seite der Polizei oder der Demonstranten bzw. Aufrührer. Vor dem Kampf können wir Ausrüstung und Anzahl unserer Kämpfer festlegen. Während sich die Polizisten recht konventionell spielen, ist es auf der Seite der Demonstranten Teil der Herausforderung, die riesige Menschenmenge überhaupt in die richtige Richtung zu lenken.

Ziggurat

Zigurrat ist ein First Person Shooter im Fantasy-Szenario mit Roguelike-Mechaniken. Als Zauberer kämpfen wir uns durch zufallsgenerierte, mittelalterliche Gemäuer und legen uns mit Heerscharen an Monstern an, die von Geistern und fliegenden Totenköpfen bis hin zu ungewöhnlichen Feinden wie riesigen Karotten reichen. Gerade die Neugier darauf, auf welche absurden Bossgegner wir wohl beim nächsten Run stoßen werden, motiviert für eine ganze Weile. Außerdem sorgt die reiche Auswahl an Waffen und Zaubern für Abwechslung.

Convoy

Bei Convoy handelt es sich um ein Roguelike-Taktikspiel im Stile eines Faster Than Light. Allerdings sind wir hier nicht im Weltraum unterwegs, sondern ziehen mit unserem bis an die Zähne bewaffneten Konvoi durch ein postapokalyptisches Ödland, das stark an Mad Max erinnert. Unsere Aufgabe ist es, Ersatzteile für unser defektes Raumschiff aufzutreiben. Unterwegs warten viele zufällige Ereignisse und Begegnungen auf uns, die abhängig von unseren Entscheidungen besser oder schlechter ausgehen können und nicht selten in taktischen Kämpfen enden.

Serial Cleaner

In Serieal Cleaner reinigen wir im Auftrag von Verbrechern Tatorte und lassen Beweise verschwinden, und zwar während die Polizei sich bereits vor Ort befindet. Wir weichen also patrouillierenden Wachen aus und putzen riesige Blutlachen auf oder schleppen sogar Leichen weg, sobald man uns den Rücken zudreht. Werden wir doch entdeckt, müssen wir uns schnell verstecken. Das makabere 2D-Schleichspiel mit Top-Down-Perspektive liefert 20 abwechslungsreiche Level wie eine einsame Farm, ein gruseliges Motel oder eine Zeitungsredaktion.

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas ist ein Action-Adventure im Zelda-Stil. Um unseren verschwundenen Vater zu finden, begeben wir uns auf eine Reise durch die namensgebenden unerforschten Meere. Dabei legen wir an zahlreichen kleinen Inseln an, erforschen ihre Geheimnisse, lernen ihre Bewohner kennen, bergen ihre Schätze und bekämpfen natürlich auch zahlreiche Monster. Neben Schwert und Bogen setzen wir dabei auch Magie ein. Die farbenprächtigen Landschaften werden trotz 3D-Grafik in der Top-Down-Perspektive dargestellt.