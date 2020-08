Noch bis zum 19. August laufen im PlayStation Store die Sommerangebote. Der große PSN Sale enthält Hunderte von reduzierten Games für die PS4, darunter natürlich auch ein paar der beliebtesten Titel der Plattform. Hier stellen wir euch die zehn meistgesuchten PS4-Spiele im Sale vor:

1. Call of Duty: Modern Warfare

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Dass mit Call of Duty eine der berühmtesten Spiele-Franchises an der Spitze der meistgesuchten Titel steht, ist nicht überraschend. Es überrascht sogar noch weniger, wenn man bedenkt, wie sehr die Reihe mit dem Reboot von Modern Warfare zu alter Stärke zurückgefunden hat. Das gilt sowohl für den Multiplayer als auch für die Kampagne. Große Innovationen gibt es zwar nicht, das dürfte die vielen Fans der Shooter-Serie aber kaum stören.

Call of Duty: Modern Warfare statt 69,99€ für 45,59€ im PSN Summer Sale

2. Fortnite

Zum GamePro-Test: Fortnite

Der Battle-Royale-Shooter Fortnite ist eigentlich ein Free-2-Play-Spiel. Im Summer Sale braucht man ihn deswegen im Grunde nicht zu suchen, es sei denn natürlich, man hat es auf Zusatzinhalte abgesehen. Dann nämlich kann man das im Juli veröffentlichte sogenannte "Metallbeauftragte-Paket" zum reduzierten Preis bekommen, das neben verschiedenen Ingame-Gegenständen und Herausforderungen auch die PvE-Kampagne "Rette die Welt" enthält.

Fortnite: Metallbeauftragte-Paket statt 19,99€ für 14,99€ im PSN Summer Sale

3. Grand Theft Auto V

GamePro-Wertung: 97 Punkte

Auch GTA 5 auf der Liste der meistgesuchten Spiele zu sehen, ist wohl kaum eine Überraschung. Den Open-World-Blockbuster gibt's im Summer Sale in der Premium Online Edition zusammen mit verschiedenen CashCards. Das günstigste Bundle mit der CashCard "Der Weiße Hai" im Wert von 1.250.000 GTA$ bekommt ihr für 19,79 Euro und damit 56 Prozent reduziert.

GTA V Premium Online Edition + CashCard "Der Weiße Hai" statt 44,99€ für 19,79€

4. Final Fantasy VII Remake

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Das im April erschienene Remake des Rollenspiel-Klassikers Final Fantasy 7 war einer der am sehnlichsten erwarteten Titel der ersten Jahreshälfte. Obwohl im Spiel nur der Anfang der Story des Originals enthalten ist, wurde das JRPG von vielen Fans und Kritikern gefeiert, was vor allem an der hohen Produktionsqualität, dem hervorragenden neuen Kampfsystem und den vielen neuen Inhalten liegen dürfte.

Final Fantasy VII Remake statt 69,99€ für 46,19€ im PSN Summer Sale

5. FIFA 20

GamePro-Wertung: 76 Punkte

FIFA 20 hat mit dem Volta-Modus endlich den Straßenfußball zurück in die erfolgreiche Fußball-Simulation gebracht. Ansonsten bekommt man die übliche Qualität, leider aber auch die übliche Menge an Mikrotransaktionen im FUT-Modus. Im PSN Summer Sale gibt es sowohl die Champions Edition als auch die Ultimate Edition günstiger. Beide enthalten unter anderem seltene Gold-Packs.

FIFA 20 Champions Edition statt 89,99€ für 19,79€ im PSN Summer Sale

6. The Elder Scrolls Online

GamePro-Wertung: 88 Punkte (für Morrowind)

The Elder Scrolls Online wurde beim Erscheinen von vielen Seiten ein baldiges Ende prophezeit, doch durch konstante Weiterentwicklung hat sich das Online-Rollenspiel nicht nur gehalten, sondern konnte seine Beliebtheit immer weiter steigern. Neben dem Hauptspiel (das auch das Add-On Morrowind enthält) gibt es im Summer Sale des PS Store auch diverse Pakete mit Ingame-Währung günstiger.

The Elder Scrolls Online statt 19,99€ für 9,99€ im PSN Summer Sale

7. Ark: Survival Evolved

GamePro-Wertung: 65 Punkte

Ganz neu ist das Dino-Survival-Spiel Ark: Survival Evolved nicht mehr, aber seine Fangemeinde ist ihm bis heute treu geblieben. Das dürfte nicht zuletzt an den zahlreichen Zusatzinhalten liegen, die dafür gesorgt haben, dass Dino-Jägern und -Züchtern das Futter noch immer nicht ausgegangen ist. Viele der DLCs sind im Sale reduziert, aber auch das Hauptspiel gibt es günstiger.

Ark: Survival Evolved statt 54,99€ für 13,74€ oder 10,99€ mit PS Plus

8. Need for Speed Heat

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Dass Need for Speed Heat bei den Kunden des PlayStation Store so beliebt ist, ist kein Wunder. Schließlich handelt es sich um den besten Teil der berühmten Rennspiel-Reihe seit einigen Jahren. Das liegt zum Teil am Wechsel zwischen offiziellen Rennen bei Tag und illegalen Straßenrennen bei Nacht, der Abwechslung ins Spiel bringt. Aber auch die vielfältigen Tuning-Optionen sowie das etwas anspruchsvollere Fahrverhalten der Gegner können überzeugen.

Need for Speed Heat Deluxe Edition 79,99€ für 35,19€ im PSN Summer Sale

9. Red Dead Redemption 2

GamePro-Wertung: 96 Punkte

Rockstars Open-World-Epos Red Dead Redemption 2 war einer der größten Verkaufshits und Kritikerlieblinge der gegenwärtigen Konsolengeneration, was unter anderem an der gigantischen und abwechslungsreichen Spielwelt, der tollen Atmosphäre und der spannenden Story liegen dürfte. Kein Western-Fan sollte sich dieses Meisterwekr entgehen lassen. Im Summer Sale gibt es immerhin 58 Prozent Rabatt.

Red Dead Redemption 2 statt 69,99€ für 29,39€ im PSN Summer Sale

10. Die Sims 4

GamePro-Wertung: 73 Punkte

Das Hauptspiel von Die Sims 4 ist im Summer Sale gar nicht enthalten, was viele PS4-Spieler aber nicht sonderlich stören dürfte, da sie es ohnehin vor ein paar Monaten gratis durch PS Plus bekommen haben. Dafür gibt es eine ganze Reihe Add-Ons günstiger, beispielsweise das Party-Edition-Upgrade, den Jahreszeiten-DLC oder die Haustier-Add-Ons.

Die Sims 4: Deluxe Party Edition-Upgrade statt 10€ für 4,50€ im PSN Summer Sale

Eine ausführlichere Übersicht über die meistgesuchten Spiele des Summer Sale bekommt ihr hier:

PSN Summer Sale: Die meistgesuchten PS4-Spiele