2021 neigt sich langsam dem Ende zu, aber kurz vor Weihnachten bekommen wir noch einige größere Spiele-Releases unter anderem für die PlayStation spendiert. Die vielversprechendsten Highlights im November und Dezember 2021 für PS4 und PS5 haben wir hier für euch, geordnet nach Releasedatum, aufgeführt.

Call of Duty Vanguard

Release: 5. Novmber 2021

5. Novmber 2021 Genre: Multiplayer-Shooter

Darum geht's: Call of Duty Vanguard von Entwickler Sledgehammer bildet den diesjährigen Ableger der beliebten Shooter-Reihe. Diesmal führt euch das Setting erneut in den zweiten Weltkrieg und schickt euch sowohl an der West- und Ostfront als auch in Nordafrika und dem Pazifik in die Schlacht. Neben einer Kampagne mit vier Hauptcharakteren erwartet euch außerdem ein umfangreicher Multiplayer-Modus und der klassische Zombies-Modus.

Jurassic World Evolution 2

Release: 9. November 2021

9. November 2021 Genre: Strategie

Darum geht's: Im Aufbauspiel Jurassic World Evolution 2 übernehmt ihr, wie schon im Vorgänger die Leitung über einen Dinopark und müsst diesen managen. Insgesamt 75 Arten an Dinos stehen von Anfang an zur Verfügung, darunter sowohl Flug- als auch Meeressaurier. Die Storykampagne von Jurassic World Evolution 2 spielt nach dem Film "Das gefallene Königreich" und lässt euch Dinos, die sich aus der Gefangenschaft befreit haben, wieder einfangen. Zusätzlich zur Story wird es einen Sandbox- und einen Herausforderungsmodus geben.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition

Release: 11. November 2021

11. November 2021 Genre: Action

Darum geht's: Die Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition vereint mit GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas drei legendäre Open World-Spiele von Rockstar Games in einem Paket. Die Remaster werden dabei nicht nur optisch ordentlich aufpoliert, sondern erhalten zudem Gameplay-Verbesserungen und erscheinen auch in Deutschland komplett ungeschnitten.



The Wild at Heart

Release: 16. November 2021

16. November 2021 Genre: Abenteuer

Darum geht's: The Wild at Heart ist ein märchenhaftes Abenteuer, in dem ihr in die Rolle des 12-jährigen Wake schlüpft und eine Fantasywelt voller Geheimnisse und magischer Geschöpfe erkundet. Mit Hilfe der "Elfling" genannten kleinen Wesen, die euch auf Schritt und Tritt begleiten, könnt ihr neue Wege erschließen und Monster bekämpfen, indem ihr den Elflingen Befehle erteilt.

Battlefield 2042

Release: 19. November 2021

19. November 2021 Genre: Shooter

Darum geht's: Mit Battlefield 2042 kommt der diesjährige Ableger der Shooter-Reihe von Entwickler Dice. Diesmal soll es keine Story-Kampagne geben, stattdessen fokussiert sich das Spiel voll und ganz auf seinen Multiplayer. Auf PS5 erwarten euch riesige Schlachten mit bis zu 128 Spieler*innen (auf PS4 maximal 64 Spieler*innen) zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Auch beim Klassensystem geht DICE neue Wege. Statt schlicht auf die Klassen Assault, Recon, Engineer und Support zu setzen, spielen wir sogenannte Specialists, die den Klassen zwar zuzuordnen sind, aber alle eigenen Gadgets und Fähigkeiten besitzen.



Death's Door

Release: 23. November 2021

23. November 2021 Genre: Action

Darum geht's: Im Action-Rollenspiel Death's Door schlüpft ihr in die Rolle eines kleinen Krähen-Sensenmanns. In Soulslike-Manier müsst ihr zähe Gegner bekämpfen und eine verlorene Seele durch verschiedene Dungeons jagen. Gekämpft wird mit Nahkampfwaffen wie Schwertern oder Fernkampfwaffen wie Bögen und Magie. Sterbt ihr, müsst ihr das Level von vorne beginnen, gleichzeitig werdet ihr durch das Verbessern eurer Ausrüstung und Fähigkeiten aber auch stetig besser. Unterwegs trefft ihr zahlreiche NPCs, denen ihr mit ihrem Problemen helfen könnt.



Solar Ash

Release: 2. Dezember 2021

2. Dezember 2021 Genre: Action

Darum geht's: Der Actionplattformer Solar Ash ist das neue Spiel der Macher von Hyper Light Drifter. Als Leereläuferin Rei versucht ihr, eure Heimatwelt vor dem Ultravoid zu retten - einem gigantischen schwarzen Loch, das ganze Planeten verschlingt. Um das zu verhindern, reist ihr in das schwarze Loch und erkundet dort mit temporeichen Fortbewegungsformen eine mysteriöse Welt, die nicht den Gesetzen der Physik zu gehorchen scheint.

Die besten Spiele für PS4 und PS5

