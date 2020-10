PS5 - Erste Berichte zeigen schnelle Ladezeiten von Godfall & Astro

Verkürzte Ladezeiten beim Start eines Spiels aber auch während des Spielens sind neben der verbesserten Optik und den Features des DualSense bislang die Merkmale von Sonys PS5 - zumindest aus technischer Sicht. Japanische Medienvertreter und YouTuber durften am vergangenen Sonntag erstmals ihre Ersteindrücke von der Next Gen-Konsole veröffentlichen. Darunter Infos zur Lautstärke und auch zu den Ladezeiten.

Und während im Vorfeld viel über die Geschwindigkeit der verbauten SSD gesprochen wurde, haben wir jetzt einen genauen Eindruck, wie schnell sie wirklich ist.

PS5 lädt Godfall in 7 Sekunden

Der Twitter-Account @VideoTech_ postete jetzt ein Video eines japanischen Outlets, in dem die Ladezeit vom PS5-Titel Godfall zu sehen ist. Gemeint ist dabei die Zeit, die vom Menü bis zum Sprung ins Spiel benötigt wird. Während bei aktuellen PS4-Blockbustern gut und gerne einmal über eine Minute verstreicht, lädt der Loot-Slasher in lediglich sieben Sekunden.

Ein weiteres Beispiel für die kurzen Ladezeiten der PS5 sehen wir am bereits vorinstallierten Spiel Astro's Playroom, von dem via Reddit ein Vergleichsvideo geteilt wurde. Hier wird eine recht kurze Wartezeit im Spiel selbst demonstriert. Interessant dabei: Die gleiche Stelle wurde bereits im Juli von Moderator Geoff Keighley gezeigt, war damals aber noch deutlich länger.

Ladezeiten der Xbox Series X

Doch nicht nur von der PS5 haben wir einen ersten Eindruck der SSD-Power bekommen. Bereits Ende September konnten wir in Erfahrungsberichten zur Xbox Series X sehen, wie schnell hier die Spiele laden. Und wie nicht anders zu erwarten, lagen die Ladezeiten teils über eine Minute unter denen der Xbox One X. Eine exakte Auflistung der Ladezeiten mehrerer Spiele könnt ihr hier nachlesen:

Wie sich die Power der PS5 auf andere Spiele auswirkt, speziell was Ladezeiten anbelangt, werden wir wohl schon bald sehen. Die Konsole erscheint in Deutschland am 19. November 2020. Welche Spiele es zum Start gibt und generell alle Infos zu Sonys Next-Gen lest ihr hier auf GamePro.