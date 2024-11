PS5 Pro: Diese 5 Spiele profitieren am meisten von Sonys neuer Power-PlayStation

So einige Spiele sehen auf der PS5 Pro richtig gut aus, nicht nur The Last of Us und Gran Turismo.

Sie ist endlich da – die PS5 Pro. Sonys Mid Gen-Upgrade liefert via Game Boost fast 50 Prozent mehr Leistung in Spielen, die bislang nicht speziell per Patch optimiert wurden. Und mit einem Pro-Patch ist dann sogar noch mehr möglich!

In den meisten Titeln wird der Performance-Boost in eine höhere Framerate gesteckt, etliche Spiele profitieren aber auch von schärferen Auflösungen, schickeren Grafikeffekten oder einer sauberen Bildausgabe via PSSR:

Damit ihr einen Überblick erhaltet, welche Titel sich besonders lohnen, haben wir ein paar unserer Favoriten zusammengestellt.

Dragon's Dogma 2 – endlich 60 fps

Veröffentlichungsdatum: 21. März 2024

21. März 2024 GamePro-Wertung: 88 Punkte

88 Punkte Genre: Rollenspiel

Capcoms eigenwilliges und damit einzigartiges Mittelalter-RPG ist eines der ruckeligsten Spiele für die PS5, was vor allem an der Verwendung von Ray-Tracing, tonnenweise aufwendigen Effekten und zig Physik-Systemen liegt.

Der Pro-Patch macht damit Schluss, in Verbindung mit PSSR könnt ihr bis zu 60 fps aus dem Titel holen. Die hohe Framerate wird sogar zu Großteilen gehalten, der Titel gewinnt also enorm an Spielbarkeit.

3:35 Wir haben Dragon's Dogma 2 mit PSSR auf der PS5 Pro ausprobiert und das Ergebnis ist beeindruckend!

Im Gegenzug geht zwar auch die Bildschärfe ein wenig runter, da der PSSR-Leistungsmodus in einer niedrigeren Auflösung als das Original-Spiel gerendert wird, aber der Titel sieht immer noch angenehm scharf und detailliert aus.

Final Fantasy 7 Rebirth – ein gewaltiges Plus an Schärfe

Veröffentlichungsdatum: 29. Februar 2024

29. Februar 2024 GamePro-Wertung: 90 Punkte

90 Punkte Genre: Rollenspiel

Der zweite Teil der Final Fantasy 7 Remake-Reihe hat auf der PS5 ein enormes Schärfeproblem, da der japanische RPG-Meilenstein einen veralteten Skalierungsalgorithmus verwendet, der leider für eine enorm verwaschene Optik sorgt.

Die PS5 Pro greift dem Titel mit PSSR unter die Arme und lässt das äußerst hübsche Spiel dann auch mit einem hohen Maß an Bildschärfe glänzen.

Hier im PS5 Pro-Trailer seht ihr die verbesserte Version in Aktion:

1:24 PS5 Pro - Trailer stellt Enhanced-Games vor, um uns die Power-Konsole schmackhaft zu machen

Autoplay

Die modernen Resident Evil-Spiele sind absolute Highlights

Veröffentlichungsdatum: 2019 (RE2), 2020 (RE3), 2021 (Village), 2023 (RE4)

2019 (RE2), 2020 (RE3), 2021 (Village), 2023 (RE4) GamePro-Wertung: 90 Punkte (RE2), 84 Punkte (RE3), 85 Punkte (Village), 93 Punkte (RE4)

90 Punkte (RE2), 84 Punkte (RE3), 85 Punkte (Village), 93 Punkte (RE4) Genre: Survival-Horror

Das Remake von Resident Evil 4 und der aktuelle Hauptreihenteil Resident Evil: Village haben jeweils ein PS5 Pro-Update erhalten, das PSSR nutzt und jede Menge Ray-Tracing-Leistung freisetzt. Die Survival-Horror-Spiele erreichen damit je nach Einstellung eine bis zu doppelt so hohe Framerate.

Die Qualitätsmodi der beiden Spiele laufen richtig schön flüssig in 60 fps oder sogar darüber. Mit Ray-Tracing sind wir selbst in der zuvor heftigsten Szene (das anfängliche Dorf bei Regen und bei Nacht) auf knapp 65 bis 80 fps gekommen, zuvor waren es hier höchstens 40 fps.

Drops unter 65 fps haben wir im Qualitätsmodus mit zusätzlich aktiviertem Ray-Tracing auf der PS5 Pro nicht gemessen, das Spiel läuft jetzt mit weitaus mehr Frames!

Die freigeschalteten High-Framerate-Modi sind zudem ideal für 120 Hertz-Displays mit HDR und VRR, im Leistungsmodus wird die 120 fps-Marke ziemlich häufig erreicht. Sogar mit Ray-Tracing und der verbesserten Haardarstellung für Leons und Ashleys wallenden Schopf.

Und das gilt auch für die Remakes von Teil 2 und 3. Beide Spiele profitieren zwar nur vom Game Boost, kommen in ihren Ray-Tracing-Modi mit schicken Echtzeitspiegelungen aber auf stabile 60 fps, im High-Framerate-Modus ohne Ray-Tracing sind komplett stabile 120 jetzt möglich.

Alan Wake 2 – Ray-Tracing par Excellence

Veröffentlichungsdatum: 27. Oktober 2023

27. Oktober 2023 GamePro-Wertung: 85 Punkte

85 Punkte Genre: Mystery-Horror

Alan Wake 2 nutzt PSSR in beiden Grafikmodi, um für eine deutlich höhere Bildschärfe zu sorgen. Die ist jetzt längst nicht mehr so kritisch wie noch zuvor, der Mystery-Thriller war auf der Original-PS5 extrem unscharf und verpixelte massiv.

Jetzt sieht das Spiel richtig gut aus, im Qualitätsmodus wartet aber noch ein weiterer Leckerbissen: Schaufenster in der verregneten Küstenstadt Bright Falls spiegeln die gesamte Umgebung gestochen scharf wider, aber auch in den Pfützen sind diffuse Reflexionen zu erkennen.

Qualität mit Ray-Tracing Performance ohne Ray-Tracing

F1 24 – Auch das Rennspiel geizt nicht mit Ray-Tracing

Veröffentlichungsdatum: 28. Mai 2024

28. Mai 2024 Metacritic-Wertung: 79 für die PS5-Version

79 für die PS5-Version Genre: Rennspiel

Selbst die Mitarbeitenden in der Redaktion, die eher wenig bis gar nichts mit der Formel 1 anfangen können, zeigten sich von dem Pro-Patch des Rennspiels begeistert. Unsere Boliden pflastern mit Höchsttempo an schicken Ray-Tracing-Spiegelungen vorbei, aber auch die Beleuchtung sowie die Schatten werden auf der PS5 Pro über die enorm aufwendige Technik erzeugt.

Der Grad an Realismus sorgt jetzt für einen absoluten Augenschmaus:

Qualität mit Ray-Tracing Performance ohne Ray-Tracing

Erste 8K-Spiele

Gehört ihr zu dem kleinen Kreis an Besitzer*innen von 8K-Fernsehern, dann könnt ihr die Auflösung jetzt auch mit einer PlayStation 5 Pro voll ausreizen. Dank PSSR können ein paar wenige Titel die 33 Millionen Pixel vollständig ausfüllen, als Basis dient zumeist eine native Ausgabe von 4K und 30 fps.

Bei den drei Spielen handelt es sich um:

Oh! Und vergessen sollten wir natürlich nicht das Indie-Spiel The Touryst, das hat vor einigen Jahren Schlagzeilen als erstes 8K-Spiel für die Konsole gemacht. Sogar mit 60 fps!

The Touryst: Das erste Spiel hat jetzt die sagenumwobenen 8K bei 60 FPS erreicht von Sebastian Zeitz

Die PS5 Pro ist eine erstklassige Konsole, braucht aber noch mehr Verkaufsargumente

Sony hat mit der PS5 Pro eine teure, aber leistungsfähige Konsole auf den Markt gebracht. Vor allem die Pro-Patches zeigen, was alles aus dem Gerät zu holen ist. Aber es müssen unserer Meinung nach noch ein paar mehr erscheinen, damit sich der 800 Euro-Preis auch wirklich auszahlt.

Was die PS5 Pro derzeit alles leistet, das findet ihr in unserem Test heraus:

Diese Liste ist noch nicht komplett! Uns ist natürlich bewusst, dass unter den unzähligen PS5 Pro-optimierten Spielen noch jede Menge Perlen schlummern. Wir wurschteln uns aber auch erst nach und nach durch die ganzen PS5 Pro-Patches und aktualisieren dann die Spiele, bei denen uns der Sprung von der PS5 zur PS5 Pro am lohnenswertesten für einen ersten oder weiteren Spieldurchgang erscheint.

Was ist bisher euer Spiele-Highlight? Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare, damit auch wir wissen, wo wir als nächstes reinzocken sollen!