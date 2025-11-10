Ranma 1/2 Season 2: Wann kommt Episode 7? Release-Uhrzeit, Streamingdienste und deutsche Synchro

Die Gefühle zwischen Akane und Ranma werden stärker! (Bild: © Rumiko Takahashi, Mappa)

Nach fast einem Jahr startet Ranma 1/2 im Oktober in die zweite Season. Die zweite Staffel hatte bereits letztes Wochenende ihr Debüt und wir verraten euch, ob die deutsche Synchro wieder am Start ist und wann und wo ihr die neuesten Episoden finden könnt.

Letztes Update am 10. November: Wir haben den Artikel nach dem Release der neuesten Episode angepasst.

Datum und Uhrzeit – Wann erscheint Episode 7 von Ranma 1/2 Season 2?

Datum: 15. November 2025

15. November 2025 Sendezeit: gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit

gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit Streamingdienst: Netflix

Netflix Synchro: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln oder deutscher Sprachausgabe

Auch die zweite Season von Ranma 1/2 wird es ausschließlich auf Netflix geben. Die meisten Figuren, abseits von Ranma, werden von den alten deutschen Sprecher*innen aus dem Original-Anime der 90er gesprochen.

Ranmas (männlich) Synchronsprecher Clemens Ostermann ist leider 2007 verstorben. In diesem Remake der Anime-Serie übernimmt Florian Knorn (Tai aus Digimon) die Rolle des männlichen Ranma.

Das ist in Episode 6 passiert und so wird es weitergehen

Achtung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler!

In Episode 6 ist der Ekelpaket, den jeder Fan aus der alten Serie kennen sollte, wieder zurück: Opa Happosai, der nicht nur der Mentor von Soun Tendo und Genma Saotome war, sondern auch berüchtigt für seine Unterwäsche-Diebstähle ist.

Ranma muss sich kläglich eingestehen, dass dieser Ekel-Opa trotz seiner Perversionen dennoch ein starker Kampfkunst-Lehrer ist und er ihm unterlegen ist. Um gegen ihn anzukommen, fragt Ranma sogar Akane nach Hilfe.

In der nächsten Folge geht es wieder um die Streitereien zwischen Akane und Ranma. Dieses Mal scheint ihre Beziehung jedoch wirklich auf der Kippe zu stehen. Noch hinzu mischt sich Shampoo mit einem verlockendem Angebot ein: Sie kennt einen Weg, Ranma von seinem Fluch zu befreien.

