Ranma 1/2 Season 2: Wann kommt Episode 7? Release-Uhrzeit, Streamingdienste und deutsche Synchro

Ranma und Akanes Gefühlschaos gehen in die zweite Runde und wir fassen euch zusammen, wann und wo ihr die zweite Season von Ranma 1/2 anschauen könnt.

Myki Trieu
10.11.2025 | 16:23 Uhr

Die Gefühle zwischen Akane und Ranma werden stärker! (Bild: © Rumiko Takahashi, Mappa) Die Gefühle zwischen Akane und Ranma werden stärker! (Bild: © Rumiko Takahashi, Mappa)

Nach fast einem Jahr startet Ranma 1/2 im Oktober in die zweite Season. Die zweite Staffel hatte bereits letztes Wochenende ihr Debüt und wir verraten euch, ob die deutsche Synchro wieder am Start ist und wann und wo ihr die neuesten Episoden finden könnt.

Letztes Update am 10. November: Wir haben den Artikel nach dem Release der neuesten Episode angepasst.

Datum und Uhrzeit – Wann erscheint Episode 7 von Ranma 1/2 Season 2?

  • Datum: 15. November 2025
  • Sendezeit: gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit
  • Streamingdienst: Netflix
  • Synchro: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln oder deutscher Sprachausgabe

Video starten 1:37 Ranma 1/2: Neuer Trailer zu Season 2 verrät den Release-Zeitraum der zweiten Staffel

Auch die zweite Season von Ranma 1/2 wird es ausschließlich auf Netflix geben. Die meisten Figuren, abseits von Ranma, werden von den alten deutschen Sprecher*innen aus dem Original-Anime der 90er gesprochen. 

Ranmas (männlich) Synchronsprecher Clemens Ostermann ist leider 2007 verstorben. In diesem Remake der Anime-Serie übernimmt Florian Knorn (Tai aus Digimon) die Rolle des männlichen Ranma.

Digimon Beatbreak: Wann erscheint Episode 7? Sendezeit, Streamingdienst und wie viele Folgen noch kommen
von Myki Trieu
Detektiv Conan: Ab heute gibt es die neuen Folgen bei diesem Streaminganbieter im Simulcast
von Myki Trieu
One Punch Man Season 3: Wann erscheint Episode 6? Release-Uhrzeit, Streamingdienste und Animationsstudio
von Myki Trieu

Das ist in Episode 6 passiert und so wird es weitergehen

Achtung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler!

In Episode 6 ist der Ekelpaket, den jeder Fan aus der alten Serie kennen sollte, wieder zurück: Opa Happosai, der nicht nur der Mentor von Soun Tendo und Genma Saotome war, sondern auch berüchtigt für seine Unterwäsche-Diebstähle ist.

Ranma muss sich kläglich eingestehen, dass dieser Ekel-Opa trotz seiner Perversionen dennoch ein starker Kampfkunst-Lehrer ist und er ihm unterlegen ist. Um gegen ihn anzukommen, fragt Ranma sogar Akane nach Hilfe.

In der nächsten Folge geht es wieder um die Streitereien zwischen Akane und Ranma. Dieses Mal scheint ihre Beziehung jedoch wirklich auf der Kippe zu stehen. Noch hinzu mischt sich Shampoo mit einem verlockendem Angebot ein: Sie kennt einen Weg, Ranma von seinem Fluch zu befreien.

Wie gefällt euch das Remake von Ranma 1/2 bisher?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
LEGO-Fan holt Star-Wars-Raumschiffe zum ersten Mal seit über zehn Jahren vom Regal und durch den ganzen Staub sieht es so aus, als würden die Sets schimmeln
1
LEGO-Fan holt Star-Wars-Raumschiffe zum ersten Mal seit über zehn Jahren vom Regal und durch den ganzen Staub sieht es so aus, als würden die Sets schimmeln
2
Red Dead Redemption 2-Fan hat es geschafft, Micah schon früh im Spiel zu erledigen und die Community fragt sich, ob es dann einen Doppel-Micah gibt
3
Pokémon-Tamagotchi ist offiziell erschienen - Ihr könnt ab jetzt 157 Taschenmonster im Pokéball mit euch herumtragen
4
Switch-Angebote am Black Friday 2025: Switch 2-Konsolen, Spiele, Controller & mehr – Was werden die besten Deals?
5
"Sie haben mal wieder die Erwartungen gesenkt": Pokémon Legenden Z-A-Fans sind jetzt schon von der Map des DLCs enttäuscht
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Die Mass Effect-Serie erzählt doch nicht die Geschichte von Commander Shepard - und muss damit eine kontroverse Frage beantworten

vor 5 Minuten

Die Mass Effect-Serie erzählt doch nicht die Geschichte von Commander Shepard - und muss damit eine kontroverse Frage beantworten
Vater soll PC des Kindes an der Wand anbringen und nimmt das wörtlich - danach sind Frau und Kind sauer

vor 16 Minuten

Vater soll "PC des Kindes an der Wand anbringen" und nimmt das wörtlich - danach sind Frau und Kind sauer
Das bestbewertete Switch-Spiel 2025 ist eine riesige Überraschung, die zeigt, wie leidenschaftlich die Sonic-Community ist

vor 24 Minuten

Das bestbewertete Switch-Spiel 2025 ist eine riesige Überraschung, die zeigt, wie leidenschaftlich die Sonic-Community ist
Gratisversand nur noch bis Montag – Anno 117: Kommen, sehen und siegen mit unserem 200 Seiten dicken Sonderheft

vor einer Woche

Gratisversand nur noch bis Montag – Anno 117: Kommen, sehen und siegen mit unserem 200 Seiten dicken Sonderheft
mehr anzeigen