Ranma 1/2 Season 2: Wann kommt Episode 7? Release-Uhrzeit, Streamingdienste und deutsche Synchro

Nach fast einem Jahr startet Ranma 1/2 im Oktober in die zweite Season. Die zweite Staffel hatte bereits letztes Wochenende ihr Debüt und wir verraten euch, ob die deutsche Synchro wieder am Start ist und wann und wo ihr die neuesten Episoden finden könnt.
Letztes Update am 10. November: Wir haben den Artikel nach dem Release der neuesten Episode angepasst.
Datum und Uhrzeit – Wann erscheint Episode 7 von Ranma 1/2 Season 2?
- Datum: 15. November 2025
- Sendezeit: gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit
- Streamingdienst: Netflix
- Synchro: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln oder deutscher Sprachausgabe
Auch die zweite Season von Ranma 1/2 wird es ausschließlich auf Netflix geben. Die meisten Figuren, abseits von Ranma, werden von den alten deutschen Sprecher*innen aus dem Original-Anime der 90er gesprochen.
Ranmas (männlich) Synchronsprecher Clemens Ostermann ist leider 2007 verstorben. In diesem Remake der Anime-Serie übernimmt Florian Knorn (Tai aus Digimon) die Rolle des männlichen Ranma.
Das ist in Episode 6 passiert und so wird es weitergehen
Achtung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler!
In Episode 6 ist der Ekelpaket, den jeder Fan aus der alten Serie kennen sollte, wieder zurück: Opa Happosai, der nicht nur der Mentor von Soun Tendo und Genma Saotome war, sondern auch berüchtigt für seine Unterwäsche-Diebstähle ist.
Ranma muss sich kläglich eingestehen, dass dieser Ekel-Opa trotz seiner Perversionen dennoch ein starker Kampfkunst-Lehrer ist und er ihm unterlegen ist. Um gegen ihn anzukommen, fragt Ranma sogar Akane nach Hilfe.
In der nächsten Folge geht es wieder um die Streitereien zwischen Akane und Ranma. Dieses Mal scheint ihre Beziehung jedoch wirklich auf der Kippe zu stehen. Noch hinzu mischt sich Shampoo mit einem verlockendem Angebot ein: Sie kennt einen Weg, Ranma von seinem Fluch zu befreien.
Wie gefällt euch das Remake von Ranma 1/2 bisher?
