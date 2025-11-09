Red Dead Redemption 2-Fan hat es geschafft, Micah schon früh im Spiel zu erledigen und die Community fragt sich, ob es dann einen Doppel-Micah gibt

Micah Bell ist ein Mitglied der Van der Linde-Bande. Und quasi von Beginn an ein absoluter Unsympath.

Micah Bell ist von Beginn an das wohl unsympathischste Mitglied der Van der Linde-Bande in Red Dead Redemption 2. Kein Wunder daher, dass viele Fans ihn gerne sofort erledigen wollen.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel verrät wichtige Wendungen und mehr über Micahs Rolle in der Geschichte.

Dass ausgerechnet Micah sich erst viel später im Spiel als Verräter entpuppt, überrascht nicht wirklich und obwohl er am Ende des Spiels seine Strafe bekommt, hätten das viele vermutlich gerne schon viel früher erledigt.

Reddit-User CauliflowerScared788 ist genau das gelungen. Er postete auf der Plattform nämlich einen Thread mit dem Titel.

"Habe Micah getötet. Ist das selten oder einfach möglich?"

Wie er schreibt, habe er Micah nach einer Mission in Strawberry während Kapitel 2 erledigen können – unter anderem mit Dynamit. Möglich war das offenbar nur mithilfe eines Glitchs, denn normalerweise bricht eine Mission in RDR2 als gescheitert ab, wenn ein Bandenmitglied getötet wird.

Das Doppel-Micah-Problem

Für die Aktion erhält der User Beifall aus der Commumity ("Achievement unlocked: die legendäre Ratte getötet"), gleichzeitig wirft Micahs früher Tod aber auch Fragen auf – unter anderem die nach einem möglichen Doppel-Micah. TheMonster_Hunter schreibt:

"Wie soll er wieder erscheinen, wenn du auch seine Leiche hast? Das Spiel würde sicherlich verhindern, dass zwei Micahs gleichzeitig anwesend sind, also könntest du ihn einfach für immer auf deinem Pferd behalten und Micah wäre auch für immer tot, nehme ich an?"

User RapidPig7Z meint darauf, dass er nicht sehen würde, warum das Spiel nicht zwei Micahs erlauben sollte. Einer würde dann wahrscheinlich gelöscht werden, wenn er das Sichtfeld der spielenden Person verlässt und der andere dann gespawnt, sobald man das Camp betreten würde.

Das klingt ziemlich plausibel und wird vermutlich im Spiel auch so umgesetzt, wenn der nicht vorhergesehene Fall des frühzeitigen Todes eines Bandenmitglieds eintritt.

Das Problem: Thread-Eröffner CauliflowerScared788 hat sich bislang nicht geäußert, was nach der Aktion passiert ist. Auf die Auflösung des "Doppel-Micah-Problems" wird die Community also noch ein wenig warten müssen.

Red Dead Redemption 2 hat kürzlich siebten Geburtstag gehabt, das Spiel erschien am 26. Oktober 2018 für die PlayStation 4 und die Xbox One. Dan Houser, einer der ehemaligen führenden Köpfe bei Rockstar Games, äußerte sich vor ein paar Tagen unter anderem ausführlich zur Entwicklung des Spiels.

So gab er unter anderem zu, dass das Team unter anderem deutlich hinter dem ursprünglichen Zeitplan und massiv über Budget lag. Mehr darüber erfahrt ihr in den oben verlinkten Artikeln.